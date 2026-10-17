Inegi revela que Guerrero, Morelos y Baja California Sur son los estados más afectados por el desplazamiento forzado, violencia es la principal causa

Guerrero, Morelos y Baja California Sur son las entidades más afectadas por el desplazamiento forzado, según el Inegi Crédito: Senado de la República

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De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el desplazamiento forzado ha perjudicado a 661 mil 769 hogares en México, equivalentes a 1.52 por ciento del total.

El Instituto también detalló que los estados de Guerrero, Morelos y Baja California Sur registran la mayor proporción de sus viviendas afectadas por esta problemática de la que poco se habla tanto a nivel local como federal.

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Guerrero, Morelos y Baja California Sur son los estados más afectados por el desplazamiento forzado

Datos de la Encuesta Intercensal 2025 revelaron que en 509 mil 917 hogares se informó que alguno de sus miembros había sido obligado a desplazarse al interior de la República mexicana por inseguridad delictiva y violencia.

Mientras que en 151 mil 852 hogares fue debido a catástrofes naturales o de origen humano.

Guerrero concentra la mayor proporción de viviendas con registro de desplazamiento forzado: 3.42 por ciento, equivalente a 34 mil 099 casos. Le siguen Morelos, con 2.4 por ciento, y Baja California Sur, con 2.35 por ciento. Las tres entidades se ubican por encima de la media nacional.

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Diversos factores influyen en el origen del desplazamiento forzado

Cabe señalar que en ejercicios estadísticos anteriores, como el Censo de Población de 2020, el Inegi reportó inseguridad delictiva, violencia y desastres naturales entre las causas de la migración interna.

Misma situación se observa en la Intercensal; no obstante, es la primera vez que el organismo exhibe estadísticas particulares sobre desplazamiento forzado interno.

Un grupo de personas, incluyendo una madre con su bebé, camina por un sendero rural llevando sus pertenencias, parte del desplazamiento forzado en Colombia debido a la violencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo define el Inegi el desplazamiento forzado?

Tomando como referencia la metodología de la Encuesta Intercensal 2025, el Inegi definió al desplazamiento forzado interno como “una forma de movilidad humana que ocurre cuando personas o grupos se ven obligados a huir o abandonar su vivienda o lugar de residencia habitual para proteger su vida, seguridad e integridad, sin cruzar fronteras internacionales”.

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Al respecto, el organismo a cargo de Graciela Márquez Colín explicó que el fenómeno del desplazamiento forzado en México comenzó a tener visibilidad en la década de 1990, y, en un principio, estuvo asociado a conflictos agrarios y religiosos en el sur del país.

“En México, el desplazamiento forzado interno empezó a tener visibilidad en la agenda pública desde la década de 1990, inicialmente asociado a conflictos agrarios y religiosos en el estado de Chiapas. Posteriormente, se reconocieron desplazamientos provocados por la violencia criminal y por desastres naturales”, detalló el Inegi.

Necesario medir la magnitud del fenómeno y aportar información

Ante más de tres décadas de antecedentes sobre desplazamiento forzado y las recomendaciones de organismos internacionales para contar con estadísticas oficiales, se aplicó este cuestionario. El objetivo es medir la magnitud del fenómeno y aportar información para el diseño de políticas públicas.

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Además, el Inegi señaló que estos desplazamientos pueden originarse por conflictos armados, hechos de violencia, violaciones a derechos humanos, así como desastres naturales o causados por actividades humanas.

En Guerrero, fenómenos naturales son la principal causa

Llama la atención que Guerrero, la entidad con la mayor proporción de hogares afectados por el desplazamiento forzado, son más los que refieren su movimiento debido a un desastre natural o provocado por humano que por la violencia, con 21 mil 126 y 16 mil 213 viviendas, respectivamente.

Un grupo de personas avanza junto a la valla de Tijuana en un contexto de incremento de deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad que fue golpeada en octubre de 2023 por el huracán ‘Otis’, es una excepción entre las principales causas de desplazamiento forzado, dado que en general se impone la inseguridad delictiva y violencia.

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En Zacatecas, 10 mil 768 hogares, equivalentes a 2.15 por ciento del total estatal, reportan que alguno de sus integrantes tuvo que abandonar su vivienda por delincuencia o violencia. Por proporción, le siguen Michoacán, con 30 mil 862 viviendas y 2.14 por ciento, así como Morelos, donde 13 mil 154 hogares representan 2.11 por ciento de las familias residentes.

Hay que darle valor a lo que hizo el Inegi, ya que por primera vez expuso los motivos del desplazamiento forzado en México, y reveló que Guerrero, Morelos y Baja California Sur son los estados más afectados por este fenómeno.

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