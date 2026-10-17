Comandante Cromo se queda en la cárcel: dan prisión preventiva a líder de célula afín al CJNG

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La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer, por medio de un comunicado, que Iván N, alias El Comandante Cromo, líder de una célula delictiva denominada Los Cromos que opera en Oaxaca y que es afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quedará en prisión preventiva por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego, de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio, luego de que la misma dependencia formuló la respectiva imputación en su contra.

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