“¿A quién admiran tus hijos?“: SEP alerta a papás sobre contenido incel en redes sociales, así puedes cuidarlos en internet

Ilustración conceptual del discurso de odio en línea, con siluetas masculinas frente a una pantalla mostrando términos de la 'manósfera' y burbujas hostiles, separadas por una barrera digital de figuras femeninas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió una alerta a madres, padres y familias sobre los mensajes que niñas, niños y adolescentes reciben en internet, ante la difusión de contenido incel y de la llamada machosfera, tras los ataques escolares que se han registrado en estados como Coahuila, Michoacán y Ciudad de México.

En su cueta de Instagram, la dependencia publicó una serie de imágenes en las que plantea que la prevención de la violencia y la discriminación también exige conocer qué consumen, a quién siguen y qué referentes encuentran en redes sociales.

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Sostuvo que estas expresiones digitales invitan a mirar más allá del tiempo que las infancias y adolescencias pasan frente a una pantalla, al asegurar que la verdadera pregunta, de acuerdo con la publicación, no es únicamente cuánto usan internet, sino qué ven, qué mensajes reciben cuando nadie más está mirando y si sus familias lo saben.

Pide revisar qué ven y a quién siguen

La publicación de la SEP cuestiona de manera directa a las familias: “¿A quién admiran tus hijos?”. El mensaje explica que los grupos incel son comunidades en línea integradas principalmente por hombres que expresan frustración por no poder establecer relaciones afectivas.

La machosfera, añade, reúne espacios digitales en los que se comparten ideas sobre masculinidad, relaciones y roles de género.

La dependencia destacó que estos contenidos entraron al debate público tras el ataque ocurrido en Torreón, destacando que la Fiscalía de Coahuila investiga si los responsables consumían contenido vinculado con comunidades incel y con la llamada machosfera.

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La SEP no presentó el asunto como un problema limitado a las redes sociales; sin embargo, señala la necesidad de que las familias identifiquen los contenidos que reciben las personas menores de edad, así como los perfiles, referentes y discursos que siguen en internet.

Siete recomendaciones de seguridad

Save the Children México coincidió con la SEP en evaluar la calidad del contenido que niñas y niños encuentran en línea, en lugar de reducir la conversación al tiempo que permanecen frente a una pantalla.

En la misma red social, la organización pidió preguntarles qué hacen en internet, cómo se sienten al respecto y si consideran que esas experiencias les benefician o perjudican.

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La organización también recomienda animar a niñas y niños a cuestionar los contenidos generados por inteligencia artificial antes de creerlos o compartirlos.

Esta sugerencia se suma a la necesidad de hablar sobre lo que consumen y de escuchar cómo interpretan los mensajes que reciben en plataformas digitales.

Save the Children México plantea que pedir ayuda debe ser seguro. Cuando niñas y niños compartan una experiencia difícil en línea, las personas adultas deben escucharlos, agradecerles la confianza y brindar apoyo, en vez de culpabilizarlos por lo ocurrido.

El bienestar digital, según la organización, también depende de hábitos fuera de internet.

El sueño, el movimiento, las amistades y los momentos de descanso forman parte de las rutinas que pueden ayudar a que niñas, niños y adolescentes se desconecten cuando los espacios en línea resulten agobiantes.

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La organización afirmó que la resiliencia no puede recaer solo en niñas y niños. Señaló que requieren sistemas de apoyo integrados por personas adultas de confianza, escuelas seguras y plataformas responsables en la protección de su salud mental.

En este sentido, insisitió que las personas adultas también deben dar ejemplo con hábitos digitales equilibrados.

Plataformas deben facilitar denuncias y acceso a asistencia humana

Save the Children México sostuvo que la seguridad en línea no debería depender de la fuerza de voluntad de niñas, niños y adolescentes.

Las plataformas, indica, deben facilitar la prevención de interacciones perjudiciales, permitir la denuncia de problemas y ofrecer acceso a asistencia humana cuando sea necesaria.

La organización hizo un llamado a conservar los aspectos positivos del entorno digital. Niñas y niños necesitan espacios seguros para conectar con otras personas, desarrollar su creatividad, aprender y expresarse, por lo que recomienda escuchar qué valoran de internet e involucrarlos en las decisiones sobre límites y medidas de protección.

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También plantea que las infancias deben saber a quién acudir en busca de ayuda durante las 24 horas, incluso cuando los consejos de una herramienta de inteligencia artificial no les parezcan adecuados o cuando las preocupaciones persistan.

El decreto sobre contenidos dañinos abre un debate sobre derechos digitales

El Gobierno de México firmó el 14 de octubre un decreto para obligar a las plataformas digitales a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes ante contenidos dañinos. La medida se sustenta en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El decreto establece que las empresas deben impedir el acceso, la exposición o la recomendación de contenidos, imágenes y videos que generen riesgos para personas menores de edad. Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei participaron en reuniones con autoridades federales para conocer las disposiciones.

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La iniciativa se publicó en el Diario Oficial de la Federación y otorgó a las plataformas un mes, contado a partir de su entrada en vigor, para aplicar las medidas. La Agencia Digital quedó encargada de supervisar los avances y el cumplimiento, con posibilidad de sanciones en caso de incumplimiento.

La REDIM celebró que el decreto reconozca la necesidad de colocar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en el centro de las decisiones sobre entornos digitales. La red advierte que proteger a las infancias no debe reducirse a limitar el acceso a internet, las redes sociales o los celulares en las escuelas.

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La organización expresó preocupación ante la posibilidad de que el decreto se limite a reproducir obligaciones ya previstas en la ley y en el marco jurídico nacional.

REDIM planteó que la siguiente fase debe considerar evidencias sobre fallas de diseño y atención, así como estudios elaborados por academia, instituciones, organizaciones y las propias personas menores de edad usuarias.

REDIM también señaló que no se ha dialogado con niñas, niños y adolescentes sobre la implementación de estas medidas.

La organización pide que los próximos diálogos incluyan sus denuncias y propuestas, mecanismos de monitoreo y verificación, así como discusiones sobre los retos que plantea la inteligencia artificial.

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