Productores de Tiny Desk lloran ante Los Tigres del Norte y su mensaje migrante: “Nos han devuelto nuestra humanidad”

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Los Tigres del Norte hicieron llorar a los productores de Tiny Desk antes de cantar Somos Más Americanos, durante el concierto que NPR Music estrenó este 15 de octubre.

La sesión abrió con un mensaje sobre la migración, las familias latinas y la frontera entre México y Estados Unidos.

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El grupo interpretó Somos Más Americanos, Golpes en el Corazón, Quiero Volar Contigo y La Puerta Negra.

El episodio se apartó de la estructura común de estas sesiones. En lugar de iniciar con una canción, los productores Anamaria Sayre y Felix Contreras hablaron frente a Los Tigres del Norte y al público de NPR.

Sayre reconoció que el encuentro le provocó emoción por el lugar que las canciones de la agrupación ocupan en las familias migrantes.

“Sé que muchos llegaron con sus papás, con su familia, porque ustedes son como familia para millones de personas”, dijo.

(Captura de pantalla/Youtube)

Felix Contreras recordó la persecución contra los migrantes

Félix Contreras intentó continuar, aunque se quebró antes de presentar a los músicos. “A ver si puedo hacer esto sin llorar”, dijo en inglés.

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“Es difícil”, respondió Sayre entre risas. Jorge Hernández intervino desde su lugar y le dijo: “Vamos, Felix. Tú puedes hacerlo”.

Contreras, cocreador y conductor de Alt.Latino, habló de los ataques contra la comunidad latina en Estados Unidos.

El productor mencionó el cambio de frontera de 1848 y la llamada Operación Wetback, una campaña de deportaciones masivas que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial.

(Captura de pantalla/Youtube)

“Nos quitan nuestra humanidad”, afirmó Contreras. Luego explicó que Los Tigres del Norte devolvieron esa humanidad a sus oyentes a través de su música.

“Desde que tengo memoria, estos señores nos han devuelto nuestra humanidad. Para mí es un gran honor. Por favor, Los Tigres del Norte”, dijo antes de que el público aplaudiera y gritara.

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El mensaje antecedió a Somos Más Americanos” una canción que cuestionó el trato a las personas migrantes y retomó la pérdida de territorio mexicano en el siglo XIX.

“Yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó”, cantó Jorge Hernández al inicio del tema. Más adelante, el coro lanzó la frase que se volvió una de las más citadas entre la audiencia: “Somos más americanos que todititos los gringos”.

El público de NPR cantó los himnos de Los Tigres del Norte

El concierto mostró a asistentes y trabajadores de NPR cantando junto con la agrupación. Las voces del público acompañaron varias canciones, una imagen poco habitual en las sesiones de Tiny Desk, que suelen concentrarse en la interpretación de los artistas frente a un grupo reducido de espectadores.

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(Captura de pantalla/Youtube)

La presentación reunió a Jorge Hernández en la voz y el acordeón; Hernán Hernández en voz y bajo; Eduardo Hernández en voz, acordeón, saxofón alto y bajo sexto; y Luis Hernández en voz y bajo sexto.

Óscar Lara y Giovanny Hernández estuvieron en la batería, mientras Juan Salazar participó en la percusión. La formación sostuvo arreglos con acordeón, bajo sexto, saxofón, bajo y dos baterías para una sesión de menos de 20 minutos.

La elección de Somos Más Americanos como primer tema conectó con las palabras de Contreras. La canción habló de una identidad marcada por la frontera y de familias que construyeron su vida entre México y Estados Unidos.

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En una de sus estrofas, el grupo recordó que la división territorial fue impuesta sobre comunidades que ya habitaban la región. También nombró Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, California, Nevada, Utah y Wyoming.

Los comentarios en YouTube recordaron a padres, abuelos y familias migrantes

Los comentarios del video reunieron mensajes de personas que asociaron las canciones de Los Tigres del Norte con sus padres, abuelos y experiencias migratorias. Varios usuarios definieron la presentación como el Tiny Desk que esperaban desde hace años.

Una persona recordó que su padre murió durante la pandemia de COVID-19 y escribió que el episodio habría significado mucho para él. “Estas canciones me hacen sentir muy cerca de él”, señaló en inglés.

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Otro usuario contó que su padre se fue a Estados Unidos y dejó un casete con canciones de Los Tigres del Norte cuando él tenía entre 6 y 7 años. Dijo que aquellas historias de tragedias y personajes lo acompañaron desde entonces.

Otros mensajes celebraron el orgullo mexicano y el alcance latinoamericano de la agrupación. Hubo usuarios que escribieron desde Chile y personas que destacaron la reacción de quienes aparecieron cantando dentro de las oficinas de NPR.

“Agüita en los ojos al ver a los colaboradores cantando felices estos himnos”, escribió una persona.

Otro comentario resumió la respuesta de la audiencia con una línea de la canción: “Somos más americanos que todititos los gringos”.