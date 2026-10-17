Vinculan a proceso a hombre de 50 años por feminicidio de adolescente en Guadalupe, Nuevo León

Alejandro "N", de 50 años, durante la audiencia en la que un juez lo vinculó a proceso por feminicidio y corrupción de menores en Guadalupe, Nuevo León. Crédito: Especial

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Un hombre de 50 años identificado como Alejandro “N” fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y corrupción de menores. La víctima fue una adolescente de 14 años, identificada con las iniciales A.S.M., a quien medios locales mencionan con el nombre de Samara.

Los hechos ocurrieron entre el 25 y el 26 de septiembre en una vivienda de la colonia Tres Caminos, en Guadalupe, Nuevo León. Según la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), el imputado era pareja sentimental de la madre de la menor y presuntamente le suministró narcóticos antes de su muerte.

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Los hechos ocurrieron entre el 25 y el 26 de septiembre en la colonia Tres Caminos

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detalló que los sucesos se registraron al interior de un domicilio ubicado en Tres Caminos. La propiedad pertenecía al propio Alejandro “N”, según las indagatorias oficiales.

El hombre mantenía una relación de pareja con la madre de la víctima. Esa cercanía, según la Fiscalía, le permitió tener acceso directo a la menor en el momento de los hechos.

Una cinta plástica amarilla con la leyenda NO PASE yace sobre el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con las indagatorias, el imputado le suministró sustancias ilícitas a la adolescente de manera deliberada. La autoridad señaló que aprovechó la confianza derivada de su vínculo con la familia para cometer el delito.

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Tras el consumo de los narcóticos, la joven presentó una crisis aguda de salud. En lugar de buscar atención médica de inmediato, el hombre optó por comunicarse telefónicamente con la madre de la víctima.

Le informó que su hija se estaba broncoaspirando, sin precisar el origen real de la crisis. Momentos después, la adolescente murió en el mismo lugar donde había sido suministrada la sustancia.

La vivienda donde se encontró el cuerpo fue sometida a investigación forense en los días posteriores al hallazgo. Las autoridades también revisaron el domicilio donde residían habitualmente la menor y su madre.

La cinta de seguridad con la leyenda "NO PASE - ESCENA DEL CRIMEN" acordonó una calle de México en la noche, donde yace un oficial de policía fallecido sobre el asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentó la orden de aprehensión contra Alejandro N

Con los datos de prueba recabados durante las semanas posteriores al hecho, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra el acusado. La solicitud fue avalada por la autoridad judicial correspondiente.

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La Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentó la orden y detuvo al hombre. El operativo permitió que el caso avanzara hacia la etapa de vinculación a proceso en el sistema de justicia penal.

La audiencia inicial se celebró en octubre ante un juez de control. En esa diligencia, el Ministerio Público expuso los elementos que apuntan a la presunta participación del acusado en la muerte de la adolescente.

El juzgador consideró que existían datos de prueba suficientes para continuar con el proceso penal. Como resultado, determinó vincular a proceso a Alejandro “N” por los delitos de feminicidio y corrupción de menores.

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Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como medida cautelar, el juez impuso prisión preventiva en un centro de reinserción social del estado. El acusado permanecerá internado mientras se desahoga el plazo de la investigación complementaria.

La Fiscalía precisó que la vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria. El caso continúa en etapa de investigación para determinar la responsabilidad penal definitiva del imputado.

El dictamen pericial determinó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio

Los estudios realizados por personal especializado de la Fiscalía arrojaron un primer resultado determinante. La causa de muerte de la adolescente fue un infarto agudo al miocardio, provocado por una alta concentración de sustancias tóxicas en su organismo.

Los análisis toxicológicos detectaron niveles incompatibles con la vida de dichas sustancias. Ese hallazgo respaldó la hipótesis de la Fiscalía sobre el suministro deliberado de narcóticos por parte del acusado.

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Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso generó atención adicional porque el cuerpo de la menor no presentaba huellas visibles de violencia física. Tampoco existían antecedentes de complicaciones de salud previas que explicaran por sí solas el deceso.

Esa combinación de factores orientó la investigación hacia la hipótesis del envenenamiento deliberado. Los peritos descartaron causas naturales ajenas al consumo forzado de sustancias ilícitas.

La Fiscalía sostiene que la omisión de auxilio médico oportuno agravó la situación clínica de la menor. El retraso en solicitar atención especializada resultó determinante para el desenlace fatal, según la autoridad.

La investigación complementaria continúa abierta para reunir elementos adicionales sobre las circunstancias exactas del hecho. Las autoridades no han precisado una fecha estimada para la conclusión de esta etapa del proceso.

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Una cinta amarilla de "Policía - No Pase" bloquea una calle oscura en México, donde agentes resguardan la escena de un asesinato de policía durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso ha sido documentado por distintos medios de Nuevo León a partir de la información oficial difundida por la Fiscalía. Ninguna de las versiones conocidas hasta el momento contradice los elementos centrales confirmados por la autoridad investigadora.