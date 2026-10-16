Cómo hacer orejitas de hojaldre con chocolate: la receta tradicional mexicana para el Día Mundial del Pan

El término "oreja" para este pan dulce proviene de su parecido visual con la forma de una oreja humana o un corazón partido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las orejitas de hojaldre son uno de los panes dulces más populares en las panaderías de México.

Su forma característica, parecida a un corazón o a una oreja, se logra enrollando la masa hojaldrada desde ambos extremos hacia el centro.

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Este pan forma parte de la tradición panadera mexicana, heredada de técnicas europeas de hojaldre que se adaptaron con azúcar caramelizada.

Suele acompañarse con café de olla, champurrado o chocolate caliente, y es una opción ideal para celebrar el Día Mundial del Pan, que se celebra cada 16 de octubre desde 2006.

El Día Mundial del Pan se celebra cada 16 de octubre desde que la Unión Internacional de Panaderos lo estableció en 2006. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de orejitas de hojaldre con chocolate

Las orejitas de hojaldre son un pan dulce elaborado con capas de pasta hojaldrada enrolladas sobre sí mismas y cubiertas de azúcar, que al hornearse se caramelizan y dan ese exterior crujiente tan característico.

Esta receta utiliza pasta de hojaldre ya preparada, disponible en el refrigerador o congelador supermercado.

Hacer el hojaldre desde cero implica intercalar capas de masa y mantequilla con varios reposos en refrigeración, un proceso que puede tomar entre 3 y 4 horas.

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El hojaldre llegó a México durante la época virreinal, a través de técnicas panaderas traídas de España y Francia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usar la masa comprada permite enfocar el tiempo en el armado, el horneado y el toque final de chocolate, sin perder el resultado hojaldrado y crujiente.

La técnica principal consiste en enrollar la masa desde ambos extremos hacia el centro, formando una especie de pergamino doble, para después cortarla en rebanadas de tamaño tradicional y hornearlas hasta dorar.

El toque final es bañarlas en chocolate derretido, lo que les suma un contraste cremoso frente a la textura hojaldrada.

El chocolate semiamargo es el más usado en panaderías mexicanas por su equilibrio entre dulzura y amargor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 40 minutos, sin contar el reposo en refrigeración.

Preparación y armado de la masa: 15 minutos. Reposo en refrigerador: 10 minutos. Horneado: 18 a 20 minutos. Baño de chocolate y reposo final: 10 minutos.

Esta receta puede adaptarse para hacer una versión sin chocolate, solo con azúcar caramelizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

250 gramos de pasta de hojaldre ya preparada (fresca o congelada, descongelada). 0.75 taza de azúcar granulada. Harina, la necesaria para espolvorear la superficie de trabajo. 150 a 200 gramos de chocolate semiamargo o para repostería. 1 cucharadita de mantequilla. Nuez o almendra picada (opcional, para decorar).

La pasta de hojaldre congelada debe descongelarse en refrigeración, nunca a temperatura ambiente, para evitar que la mantequilla se derrita antes de tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer orejitas de hojaldre con chocolate, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ℃ y forra una charola con papel para hornear. Espolvorea azúcar sobre la mesa de trabajo y coloca el hojaldre encima. Este paso ayuda a que el exterior se caramelice al hornear. Espolvorea más azúcar sobre el hojaldre y pasa el rodillo con suavidad hasta lograr una lámina de medio centímetro de grosor. Forma un rectángulo de 30 por 25 centímetros y marca con cuidado una línea al centro, a lo largo de la masa. Enrolla un lado hacia el centro y repite con el lado contrario, hasta que ambos rollos se encuentren en medio, como un pergamino doble. Lleva la masa al refrigerador 10 minutos. No te saltes este paso: la masa fría se corta mejor y mantiene su forma. Con un cuchillo corta rebanadas de 2 centímetros de grosor para obtener orejitas de tamaño tradicional, y acomódalas en la charola dejando espacio entre ellas, ya que se expandirán al hornear. Hornea de 12 a 14 minutos, hasta que el azúcar se vea caramelizada. Voltea las orejitas y hornea 6 a 8 minutos más del otro lado. Retira del horno, deja reposar 5 minutos y pasa las orejitas a una rejilla para que enfríen por completo. Enfriarlas sobre rejilla es clave para que queden crujientes. Pica el chocolate y derrítelo a baño María o en el microondas, en intervalos de 20 segundos, moviendo entre cada uno. Agrega la mantequilla al chocolate derretido y mezcla bien para darle brillo y fluidez. Sumerge la mitad de cada oreja en el chocolate, ya sea por un lado completo o en diagonal. Coloca las orejitas sobre papel encerado y deja que el chocolate solidifique a temperatura ambiente. Si el clima es caluroso, mételas al refrigerador 10 minutos sin excederte, para que el hojaldre no se humedezca.

El tiempo de horneado puede variar según el grosor de las rebanadas: entre más delgadas, más rápido se caramelizan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 a 12 orejitas de tamaño tradicional.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 220 kcal.

Proteínas : 3 gramos.

Grasas: 13 gramos.

Carbohidratos: 24 gramos.

Azúcares: 15 gramos.

El chocolate semiamargo contiene entre 35% y 65% de cacao, ideal para que no resulte demasiado dulce al combinarse con el azúcar del hojaldre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda las orejitas en un recipiente hermético a temperatura ambiente hasta por 3 días.

Si ya tienen chocolate, consérvalas en refrigeración y sácalas unos minutos antes de comer para que recuperen su textura.

Cortar con un cuchillo de sierra, en vez de uno liso, ayuda a mantener las capas de hojaldre intactas durante el corte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros panes mexicanos que usan masa de hojaldre

El hojaldre es la base de varios panes dulces y salados que forman parte de la tradición panadera mexicana.

Las banderillas son uno de los ejemplos más conocidos. Se trata de tiras de hojaldre rellenas de crema pastelera o cajeta, horneadas hasta quedar crujientes y luego espolvoreadas con azúcar.

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Los cuernitos de hojaldre también son comunes en panaderías tradicionales. Su forma de media luna y su textura ligera los hacen populares para el desayuno, solos o rellenos de jamón y queso.

La técnica de laminado (doblar masa y mantequilla repetidas veces) fue perfeccionada por panaderos franceses en el siglo XVII, y de ahí se extendió a otras tradiciones panaderas, incluida la mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hojaldre de jamón y queso, típico de la región de Yucatán, es una versión salada que se prepara en capas con relleno al centro, horneado hasta dorar.

Por último, los pañuelos de hojaldre son pequeños cuadros de masa rellenos de mermelada, queso crema o chocolate, doblados en forma de triángulo antes de hornear.