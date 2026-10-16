México

Huracán Trudy subirá a categoría 4 el domingo: alertan por lluvias en estados del Pacífico y el Golfo de México

Alertan a la población de las costas en Jalisco y Colima, piden tomar precauciones

Botes pesqueros reposan en la arena tras ser rescatados del mar mientras el huracán Trudy avanza paralelamente a la costa del Pacífico mexicano, amenazando con más lluvias y fuertes vientos tras las recientes tormentas mortales, en Acapulco, México, el 15 de octubre de 2026. REUTERS/Javier Verdin
Botes pesqueros reposan en la arena tras ser rescatados del mar mientras el huracán Trudy avanza paralelamente a la costa del Pacífico mexicano, amenazando con más lluvias y fuertes vientos tras las recientes tormentas mortales, en Acapulco, México, el 15 de octubre de 2026. REUTERS/Javier Verdin
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El coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez, alertó sobre la evolución del huracán Trudy, el cual podría alcanzar la categoría 4 este domingo 18 de octubre en las costas de Jalisco y Colima.

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