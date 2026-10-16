Huracán Trudy subirá a categoría 4 el domingo: alertan por lluvias en estados del Pacífico y el Golfo de México

El coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , Fabián Vázquez , alertó sobre la evolución del huracán Trudy, el cual podría alcanzar la categoría 4 este domingo 18 de octubre en las costas de Jalisco y Colima.

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