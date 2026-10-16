El Festival del Circo llega gratis a la CDMX con propuestas locales e internacionales: sedes, fechas y horarios

Un collage de imágenes ilustra la temporada de circo 2026 con acróbatas, payasos y shows de luces frente a carpas y atracciones nocturnas que atraen al público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La segunda edición del Festival Internacional de Circo Mayotzincuepa reunirá a compañías de México, Brasil, Colombia y Canadá en distintos puntos de la Ciudad de México. La Secretaría de Cultura capitalina, a través de la Dirección del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, confirmó que las funciones se realizarán entre el sábado 10 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026.

El encuentro tendrá como sedes las Utopías Meyehualco, Mixiuhca, La Heróica, Cuauhtlicalli, Elena Poniatowska y Libertad, además del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Teatro del Pueblo y el Teatro Benito Juárez. Todas las funciones son de entrada libre.

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El Festival Internacional de Circo Mayotzincuepa es un encuentro gratuito organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México que lleva espectáculos circenses a teatros y espacios públicos de la capital. Su segunda edición se desarrolla del 10 de octubre al 1 de noviembre de 2026, con compañías de México, Brasil, Colombia y Canadá, y combina acrobacia, clown, malabares, danza y teatro físico.

Secretaría de Cultura/Gob CDMX (Instagram)

Un festival con acento en el espacio público

La programación se presentó en conferencia de prensa el miércoles 7 de octubre en la Utopía Mixiuhca. La actividad abrió con la participación de un grupo de zanqueros y una batucada.

Ana Francis López Bayghen Patiño, secretaria de Cultura de la Ciudad de México, subrayó el enfoque territorial de esta edición: “Con mucha ilusión de presentar la segunda edición de Mayotzincuepa, que es este festival de circo que pensamos para la Ciudad de México, con un fuerte acento en el espacio público, con un fuerte acento en el acceso gratuito, con un fuerte acento en el acceso territorial”.

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La funcionaria añadió que el objetivo es llevar el circo a públicos y territorios diversos, además de visibilizar la riqueza de las artes circenses que se producen en la ciudad.

Este encuentro, dedicado a reconocer la diversidad de lenguajes que conviven dentro del circo, reúne propuestas de circo tradicional, callejero e inclusivo. La cartelera incorpora disciplinas como acrobacia, equilibrio, fuerza, flexibilidad, malabares, clown, danza, música y teatro físico.

Qué es Mayotzincuepa y qué significa su nombre

El Festival Internacional de Circo Mayotzincuepa toma su nombre de un vocablo náhuatl. Según la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, “mayotzincuepa” significa “el regreso de lo venerable”, una expresión que alude a un ciclo que se renueva sin repetirse.

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El concepto busca honrar al circo como oficio, lenguaje y comunidad, al tiempo que proyecta su transformación hacia el presente. La propuesta conjuga raíz e innovación, cuerpo y pensamiento, comunidad y escena, de acuerdo con la descripción oficial del encuentro.

¿Qué es el Festival Mayotzincuepa? Es un encuentro gratuito de circo contemporáneo creado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en 2025. Reúne a artistas y compañías nacionales e internacionales en teatros y espacios comunitarios de la capital, con el objetivo de difundir el arte circense y fortalecer redes entre sus comunidades.

El festival no se limita a las funciones escénicas. Desde su origen incorporó un componente formativo y comunitario, pensado para vincular a artistas, colectivos y gestores culturales dedicados al circo en México y en otros países.

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Fechas y horarios confirmados

El resto de la programación, que incluye al Teatro de la Ciudad, las Utopías La Heróica, Elena Poniatowska y Libertad, y la FARO Cosmos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sábado 10 y domingo 11 de octubre, 17:00 horas: “El sueño del dragón”, de la compañía Dragones Reales, en la Utopía Meyehualco.

Jueves 15 de octubre, 17:00 horas: “La carpanta”, del Dúo Réquiem (Colombia), en el Teatro del Pueblo. La obra mezcla circo tradicional y contemporáneo con técnicas de sostén corporal mediante la fuerza de la mordida.

Sábado 17 de octubre, 14:00 horas: “Varieté de las asombrosidades”, de Circo a la Mexicana, en la Utopía Mixiuhca.

Sábado 17 de octubre, 16:00 horas: “Amateur”, del clown brasileño Payaso Satin, en el Auditorio de la Utopía Mixhuca.

Domingo 18 de octubre, 12:00 horas: segunda función de “Varieté de las asombrosidades”, en la Utopía La Heróica.

Miércoles 21 de octubre, 17:00 horas: “La noche de los payasos mudos”, de La Mínima-Circo e Teatro (Brasil), con el clown Fernando Sampaio, en el Teatro del Pueblo.

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Miércoles 21 de octubre, 20:00 horas: “Varieté infinito = 1”, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Jueves 22 de octubre, 17:00 horas: “Cabaret La Mínima”, de la compañía brasileña, en la Utopía Cuauhtlicalli.

Viernes 23 de octubre, 17:00 horas: segunda función de “Cabaret La Mínima”, en la Utopía Meyehualco.

Sábado 24 y domingo 25 de octubre, 13:00 horas: “Las varietes circenses”, de Corto Cirquito, en la Utopía Elena Poniatowska, en Coyoacán.

Martes 27 de octubre, 20:00 horas: “Si viviera una semana me moriría en domingo”, de la compañía mexicana Ali Salguero, en el Teatro Benito Juárez. La pieza aborda la temática de la rutina diaria.

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Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, 16:00 horas: “Rústico”, de la compañía brasileña Barnabo.

Sábado 31 de octubre, 17:00 horas: “Jam Side Up!”, de Las Hermanas KIF KIF (Canadá), en la Utopía Libertad.

Domingo 1 de noviembre, 12:00 horas: segunda función de “Jam Side Up!”, en la Utopía La Heróica, con la que cierra el festival.

Para conocer el resto de las actividades de la Secretaría de Cultura capitalina puede consultarse la Cartelera de la Ciudad de México, en cartelera.cdmx.gob.mx, así como las redes sociales oficiales de la dependencia.

Prioridad a las Utopías y planes para 2027

Samuel Sosa, director del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, explicó que la decisión de llevar espectáculos fuera de los cinco recintos tradicionales del sistema responde a una línea de trabajo impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y por López Bayghen.

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“Hay que llevar artes escénicas a donde se pueda en toda la ciudad y ahí es donde hemos encontrado a las Utopías como los recintos que nos han permitido empezar a movernos”, señaló Sosa. El funcionario agregó: “Le dimos prioridad en esta edición del festival a la programación en Utopías por encima de la programación en teatros”.

Sosa adelantó que, para la próxima edición, la Secretaría de Cultura alista un proyecto para llevar funciones de circo, teatro, danza y música a las 28 Utopías de la capital. También planea ampliar la convocatoria para conocer propuestas de más artistas y compañías de la comunidad circense durante todo el año.

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Julia Sánchez, en representación de Periplo Cultura y Circo, agradeció la apertura de espacios para mostrar las artes circenses tanto al público como a quienes las practican, y fue la encargada de detallar los espectáculos que integran la programación.

En la conferencia también participó Oscar Cruz, del Festival Internacional Arte Callejero y Circense Ozomatli.

La primera edición, en julio de 2025

La propuesta combina circo tradicional con lenguajes escénicos contemporáneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera edición, antecedente del festival

El Festival Internacional de Circo Mayotzincuepa tuvo su primera edición del 17 al 20 de julio de 2025. Aquel encuentro reunió colectivos y artistas de México, además de la participación de la compañía Le Monastère, cabaret contemporáneo originario de Montreal, Canadá.

La edición de 2025 incluyó también el Primer Encuentro de Circo LGBTTQIA+ México y tuvo como escenarios el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, la FARO Cosmos y otras sedes distribuidas en distintas alcaldías de la capital.

Sedes de la segunda edición en 2026

La segunda edición del festival amplía su alcance a ocho sedes en distintos puntos de la capital. El Teatro de la Ciudad y el Teatro del Pueblo concentran parte de la programación en el Centro Histórico, mientras que las Utopías Meyehualco, Mixhuca, La Heróica, Elena Poniatowska y Libertad, junto con la FARO Cosmos, extienden el festival hacia distintas alcaldías.

Este esquema mantiene la lógica de la primera edición: combinar recintos teatrales formales con espacios comunitarios de acceso abierto. La cartelera completa puede consultarse en el sitio oficial de la Secretaría de Cultura.

Todas las funciones del festival mantienen entrada libre, aunque algunos recintos, como el Teatro del Pueblo, señalan cupo limitado. Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para asegurar un lugar.

Compañías internacionales en la cartelera

Esta variedad de procedencias sostiene el carácter internacional que distingue al festival desde su primera edición, cuando Le Monastère, de Quebec, encabezó la función inaugural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda edición reúne a grupos nacionales y de Brasil, Canadá y Colombia. Entre las obras que destacan se encuentra La carpanta, de la compañía colombiana Dúo Réquiem, una puesta que mezcla recursos del circo tradicional con una propuesta escénica.

La compañía brasileña La Mínima-Circo e Teatro participa con dos montajes distintos. El primero, La noche de los payasos mudos, y el segundo, LaMínima ao Máximo, que se presenta en dos sedes diferentes dentro de la misma semana.

Esta variedad de procedencias sostiene el carácter internacional que distingue al festival desde su primera edición, cuando Le Monastère, de Quebec, encabezó la función inaugural.