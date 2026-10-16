El Babadook vuelve al cine en México: fecha de estreno y lo que se sabe de las funciones

The Babadook (2014)

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Una casa en silencio, un libro infantil y una figura que aparece cuando alguien pronuncia su nombre vuelven a la pantalla grande: El Babadook regresa a los cines de México en noviembre, con una nueva oportunidad para ver en sala la película australiana que convirtió el miedo cotidiano de una madre y su hijo en una historia de terror.

La cinta llegará a complejos de Cinépolis. La función marca el regreso a salas mexicanas de una producción estrenada originalmente en 2014.

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“Los peores miedos están de regreso”, señala Cinépolis en su anuncio. La cadena invita al público a revivir una película que construye su tensión a partir de una presencia que se introduce en la vida de una familia después de la aparición de un libro.

El Babadook fue escrita y dirigida por Jennifer Kent. La película está protagonizada por Essie Davis y Noah Wiseman, quienes interpretan a Amelia y Samuel, una madre viuda y su hijo, respectivamente.

El Babadook vuelve a Cinépolis durante noviembre

El estreno en cines mexicanos está previsto para el jueves 12 de noviembre. Cinépolis no precisó en el cartel difundido cuáles serán las salas participantes, los formatos disponibles ni los horarios de cada complejo.

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La empresa compartió una imagen en la que aparece la figura del Babadook detrás de Amelia y Samuel. El anuncio lleva la frase “Vuelve al cine una de las películas más aterradoras de todos los tiempos”.

La película se estrenó en 2014 y circuló primero por festivales. Fue exhibida ese año en el Festival de Cine de Sundance, donde comenzó a llamar la atención por su forma de abordar el terror desde una relación familiar marcada por el duelo, el insomnio y el aislamiento.

El regreso permitirá que espectadores que conocieron la película en plataformas digitales o formatos caseros puedan verla en una sala. La historia se sostiene en espacios cerrados, sonidos breves, sombras y la tensión entre Amelia y Samuel.

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“El Babadook vuelve este noviembre”, indica la publicación. La fecha del 12 de noviembre aparece en el cartel oficial compartido por Cinépolis.

Un libro convierte el duelo de Amelia y Samuel en una pesadilla

La trama sigue a Amelia, quien cría sola a su hijo Samuel desde la muerte de su esposo. El padre del niño falleció mientras llevaba a Amelia al hospital para dar a luz, un hecho que continúa presente en la vida de ambos años después.

Samuel muestra interés por los cuentos, los trucos de magia y las armas fabricadas por él mismo. El niño está convencido de que una criatura vive cerca de su casa y que debe defenderse de ella.

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La historia cambia cuando Samuel encuentra un libro titulado Mister Babadook. El volumen presenta a una figura de sombrero, abrigo negro y dedos largos, además de advertir que nadie puede deshacerse de ella después de conocer su existencia.

The Babadook (2014)

La película evita explicar desde el inicio si la amenaza tiene una existencia física o si forma parte de la percepción de sus personajes. Esa ambigüedad se mantiene durante gran parte de la historia y coloca al público frente a una familia que pierde la capacidad de distinguir el peligro de la angustia.

Jennifer Kent dirigió una historia de terror centrada en una madre y su hijo

Jennifer Kent escribió y dirigió El Babadook, su primer largometraje. La realizadora australiana desarrolló una historia protagonizada por pocos personajes y localizada, en buena medida, dentro de la casa donde viven Amelia y Samuel.

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Essie Davis interpreta a Amelia, quien enfrenta la crianza de su hijo mientras carga con la muerte de su esposo. Noah Wiseman da vida a Samuel, un niño que se comporta de manera imprevisible y que alerta a su madre sobre la criatura.

The Babadook (2014)

El reparto también incluye a Daniel Henshall, Hayley McElhinney, Barbara West y Ben Winspear. La producción corrió a cargo de Causeway Films, de acuerdo con la información disponible sobre la cinta.

Kent construye el relato a partir de objetos domésticos, habitaciones oscuras y sonidos que rompen la rutina nocturna de los personajes. El libro ilustrado funciona como detonante de los acontecimientos y como objeto que persiste incluso cuando Amelia intenta deshacerse de él.

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La película presenta una historia de terror, pero también se aproxima al duelo que atraviesa Amelia. La pérdida del esposo, la relación complicada con Samuel y la falta de descanso forman parte de los elementos que rodean la aparición del Babadook.