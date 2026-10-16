Salón Victoria, La Llorona, expo de Juan Gabriel y El Exorcista: que hacer en CDMX este viernes 16 de octubre

Quien busque un plan gratuito puede armar un recorrido que inicia a mediodía con la exposición dedicada a Juan Gabriel en el Palacio Postal, continúa a las 2:00 pm con el concierto en la Plaza de la Constitución, pasa por la tarde por una función de teatro de sombras cerca del Zócalo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México concentra este viernes una agenda cultural amplia con entrada libre, que combina música, teatro, cine de terror y exposiciones. Entre las propuestas destacan un concierto de Salón Victoria en la FIL Zócalo, la representación de La Llorona en el Centro Histórico y la proyección de El Exorcista en el Centro Cultural Futurama.

Quien busque un plan gratuito puede armar un recorrido que inicia a mediodía con la exposición dedicada a Juan Gabriel en el Palacio Postal, continúa a las 2:00 pm con el concierto en la Plaza de la Constitución, pasa por la tarde por una función de teatro de sombras cerca del Zócalo y cierra con dos proyecciones de cine de terror en Lindavista.

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Salón VIctoria anuncia su presentación en el Zócalo/ Instagram

Concierto de Salón Victoria en la FIL Zócalo

Los integrantes del grupo musical Salón Victoria posan junto a su logotipo con la Plaza de la Constitución y la Catedral Metropolitana de fondo en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salón Victoria se presenta a las 2:00 pm en el Foro Alaíde Foppa, dentro de la programación musical de la XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo.

A la misma hora, el Ensamble 18-21 Cuarteto ofrece un repertorio de jazz en el Foro Federico García Lorca, por lo que el público deberá elegir entre ambas propuestas simultáneas.

La feria suma también una presentación editorial fuera de la plancha del Zócalo: el libro La loca se presenta hoy en el Centro Cultural Xavier Villaurrutia, como parte de las actividades que acompañan a la FIL en distintas sedes de la ciudad.

La feria mantiene entrada libre de 11:00 am a 9:00 pm en la Plaza de la Constitución y reúne 353 editoriales en su edición número 26. La programación paralela incluye Cocina Literaria, Foro Libro Club y talleres en Biblio Móvil, espacios con actividades de lectura y mediación para distintas edades.

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La FIL Zócalo concluye el domingo 18 de octubre, tras diez días de actividades gratuitas en el corazón del Centro Histórico.

La Llorona, con títeres y teatro de sombras

La puesta combina títeres y teatro de sombras para narrar la leyenda mexicana y forma parte de un ciclo que contempla 14 funciones gratuitas distribuidas en octubre y noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La representación de La Llorona se presenta este viernes a las 4:00 pm en el Teatro del Pueblo, ubicado en República de Venezuela 72, Centro Histórico, con acceso libre.

La puesta combina títeres y teatro de sombras para narrar la leyenda mexicana y forma parte de un ciclo que contempla 14 funciones gratuitas distribuidas en octubre y noviembre en distintos puntos de la capital.

Las siguientes fechas confirmadas incluyen la Utopía Centli Topilejo el sábado 17 de octubre, en Tlalpan, así como las Utopías Teotongo, La Heroica y Elena Poniatowska Amor, con funciones programadas hasta el 1 de noviembre.

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El Exorcista en el Centro Cultural Futurama

La actividad se suma a la programación habitual del centro cultural en torno al cine de género, que durante este año ha incluido también ciclos dedicados a la cultura pop y a la literatura fantástica. (Composición fotográfica: IMBD/REUTERS)

El Centro Cultural Futurama, en colaboración con la Alcaldía Gustavo A. Madero, proyecta este 16 de octubre la cinta El Exorcista en dos funciones, a las 12:00 pm y a las 5:00 pm, con entrada libre según el cartel oficial de la convocatoria.

El recinto se ubica en Cerrada de Otavalo 7, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista Norte, alcaldía Gustavo A. Madero.

La actividad se suma a la programación habitual del centro cultural en torno al cine de género, que durante este año ha incluido también ciclos dedicados a la cultura pop y a la literatura fantástica.

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Exposición “Amor eterno: Por siempre Juan Gabriel” en el Palacio Postal

El recorrido incorpora una experiencia interactiva de la Gira de Shows, con fotografías de gran formato que pueden explorarse mediante realidad aumentada desde la aplicación gratuita del Museo Juan Gabriel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer piso del Palacio Postal, en Tacuba 1, Centro Histórico, alberga la exposición “Amor eterno: Por siempre Juan Gabriel”, con más de 100 objetos originales del cantante y compositor.

La muestra, organizada por la familia Aguilera, el Museo Juan Gabriel y Correos de México, reúne chaquetas, zapatos, fotografías, premios y antigüedades que pertenecieron al artista.

El recorrido incorpora una experiencia interactiva de la Gira de Shows, con fotografías de gran formato que pueden explorarse mediante realidad aumentada desde la aplicación gratuita del Museo Juan Gabriel. Los visitantes también pueden enviar correspondencia desde el recinto hacia el Museo Juan Gabriel, en Ciudad Juárez.

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La exposición permanece abierta de martes a domingo, de 10:00 am a 5:00 pm, con entrada gratuita para visitantes nacionales, y puede visitarse hasta el 24 de enero de 2027.

Feria de los Barrios en la Plaza Manuel Tolsá

La actividad reúne propuestas gastronómicas y artesanales vinculadas a distintas colonias del Centro Histórico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Plaza Manuel Tolsá recibe este viernes la Feria de los Barrios, un evento con entrada libre que se desarrolla de 11:00 am a 6:00 pm.

La actividad reúne propuestas gastronómicas y artesanales vinculadas a distintas colonias del Centro Histórico, y forma parte de la agenda de ferias que la ciudad organiza durante octubre en espacios públicos del primer cuadro.

Por su cercanía con el Palacio Postal y la Plaza de la Constitución, la feria permite sumar una parada adicional a quienes recorran la zona durante el día.

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Semana Gótica en el Museo Panteón de San Fernando

Este viernes 16 de octubre las actividades comienzan a las 4:00 pm con el conversatorio “Breve historia de la escena alternativa gótica en la Ciudad de México” (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo Panteón de San Fernando mantiene su primera Semana Gótica, un programa gratuito que combina música, literatura, danza, teatro y conversaciones sobre expresiones culturales alternativas.

Este viernes 16 de octubre las actividades comienzan a las 4:00 pm con el conversatorio “Breve historia de la escena alternativa gótica en la Ciudad de México”, a cargo de Paul D Noch, José Riwes y Luigi Don Kruz.

A las 5:00 pm se realiza la conversación “Goth en la radio y otros medios de comunicación”, con la participación de Dany Dread, Satanás Pandemonium, Brenda Cerón, Miguel Durden y Dolmancé.

El recinto se ubica en Plaza de San Fernando 17, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc. La Semana Gótica continúa hasta el domingo 18 de octubre, con actividades gratuitas dirigidas a público de todas las edades.

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Visitas guiadas gratuitas en Bellas Artes

El Palacio de Bellas Artes ofrece este viernes un recorrido especial con acceso gratuito que permite conocer camerinos, vestuario, palcos y la terraza del recinto, espacios que normalmente no forman parte del circuito habitual de visita.

La actividad se suma a la agenda cultural del Centro Histórico y puede combinarse con el recorrido por la FIL Zócalo y la exposición del Palacio Postal, dada la cercanía entre los tres puntos.

Las decoraciones de Día de Muertos, aún en instalación

Paseo de la Reforma inició esta semana la colocación de figuras monumentales alusivas al Día de Muertos, entre ellas una catrina gigante junto al Ángel de la Independencia y un xoloitzcuintle en la Glorieta de la Diana Cazadora.

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Las piezas forman parte de la instalación “El Camino”, que organiza el Gobierno de la Ciudad de México, pero su iluminación completa no comenzará hasta el 23 de octubre y se mantendrá activa hasta el 8 de noviembre. Por ahora, los transeúntes solo pueden ver las figuras sin el encendido nocturno previsto para la segunda mitad del mes.

Festival Internacional de Circo Mayotzincuepa

La próxima función confirmada es La carpanta, de la compañía colombiana Réquiem, programada para el sábado 17 de octubre en el Teatro del Pueblo

El Festival Internacional de Circo Mayotzincuepa continúa su programación gratuita en sedes como el Teatro de la Ciudad, el Teatro del Pueblo y distintas Utopías de la capital, con la participación de compañías de México, Brasil, Canadá y Colombia.

La próxima función confirmada es La carpanta, de la compañía colombiana Réquiem, programada para el sábado 17 de octubre en el Teatro del Pueblo, el mismo recinto donde este viernes se presenta La Llorona.

Encuentro Internacional de Clown en el Teatro Helénico

El Teatro Helénico inaugura este viernes el 13° Encuentro Internacional de Clown con la obra ¡Usted no me despide, yo renuncio!, de la compañía colombiana Átomos Teatro.

El encuentro reúne ocho puestas en escena de México, Canadá, Colombia y Perú, y se extenderá hasta el 25 de octubre, con funciones adicionales programadas en los estados de Hidalgo y Aguascalientes.

La agenda se extiende al fin de semana

Para el sábado 17 de octubre está confirmado el Desfile de Alebrijes Monumentales, un recorrido con carros alegóricos y danzantes que partirá del Zócalo hacia la Avenida Paseo de la Reforma a las 12:00 pm, con acceso gratuito para todo público. El desfile incluirá homenajes a figuras como Juan Gabriel, Emilio “El Indio” Fernández y la Reina Roja de Palenque.

La FIL Zócalo mantiene actividades hasta el domingo 18 de octubre, día en que se presentarán Yucatán A Go Go y Crazysaurios en los foros Rodolfo Walsh y Alaíde Foppa, respectivamente, como parte del cierre musical de la feria. La Semana Gótica del Panteón de San Fernando también concluye ese domingo con danza, performance y música en vivo.

Con esta combinación de música, teatro, cine, exposiciones y ferias de barrio, la Ciudad de México ofrece este viernes una agenda que permite recorrer buena parte del Centro Histórico y sus alrededores sin necesidad de pagar un boleto de entrada.