México competirá con nueve boxeadores en el Mundial Sub-19 de Montenegro: fechas y quiénes integran la selección

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La selección mexicana de boxeo afrontará un nuevo reto internacional con nueve representantes en el Campeonato Mundial Sub-19, que se celebrará del 16 al 27 de octubre en Budva, Montenegro. El equipo nacional estará integrado por dos mujeres y siete hombres, quienes buscarán destacar en la competencia avalada por World Boxing.

El torneo reunirá a más de 550 pugilistas de 75 federaciones nacionales, con deportistas de 17 y 18 años que competirán durante 12 días en el Complejo Deportivo Mediterráneo. Las pruebas contemplan 10 categorías de peso para cada rama.

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¿Quiénes son los nueve mexicanos que competirán en el Mundial de Boxeo Sub-19?

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La delegación mexicana estará dirigida por Daniel Guzmán y Juana Martínez Barrón. En la rama femenil, las representantes nacionales serán Gladys Fernanda Mendoza Romero, en la categoría de 45 a 48 kilogramos, y Jehiely Salmai García Soto, en los 51 kg.

En la rama varonil, México contará con siete pugilistas:

Gael Eduardo Rivas Sigala: 47-50 kg

Carlos Jayden Morales Carranza: 55 kg

Josué Zepeda González: 60 kg

Iván Aaron Santoscoy Hernández: 65 kg

Santiago Bárcenas González: 75 kg

David Reyes Rojas: 85 kg

José Santiago Pacheco Rojas: más de 90 kg

¿Cuándo empieza el Mundial de Boxeo Sub-19 en Montenegro?

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El sorteo del campeonato está previsto para el jueves 15 de octubre, mientras que los combates comenzarán el viernes 16. Durante la competencia habrá dos cuadriláteros y dos sesiones diarias de boxeo.

El calendario contempla una jornada de descanso el lunes 26 de octubre. Las finales se disputarán el martes 27, con actividad en un solo cuadrilátero y dos sesiones.

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Esta será la segunda edición del Campeonato Mundial de Boxeo Sub-19. La primera se celebró en Colorado Springs, Estados Unidos, entre octubre y noviembre de 2024, y concluyó con 20 pugilistas que conquistaron medallas de oro.