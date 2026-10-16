Doble asesinato en Oaxaca da un giro: Fiscalía vincula a “El Chuy” y su esposa, eloteros virales, con red de extorsión

Presentación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca sobre los hallazgos en la investigación del doble homicidio de El Chuy y su esposa, ambos comerciantes.

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El asesinato del comerciante Jesús Alvarado Carrera, conocido como “El Chuy”, y su esposa, Rosalba Sánchez, dio un giro tras revelarse que ambos presuntamente participaban en una red de préstamos “gota a gota” vinculada con la extorsión de pequeños comerciantes en Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó este jueves 15 de octubre que una deuda de 50 mil pesos sería una de las claves del doble homicidio ocurrido el pasado 3 de octubre en San Martín Mexicapam.

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El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que las investigaciones apuntan a una estructura financiera relacionada con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO), organización investigada por presuntos cobros de piso y operaciones ilícitas.

Doble homicidio que sacudió Oaxaca da un giro de 180°

Jesús Alvarado Carrera era conocido por vender elotes y esquites en el centro de Oaxaca de Juárez. Su asesinato y el de su esposa provocaron consternación entre comerciantes y clientes.

La pareja fue atacada a balazos cuando viajaba en motocicleta por la colonia Ejidal, en San Martín Mexicápam.

La Fiscalía General de Oaxaca vinculó a “El Chuy” y su esposa con una red de extorsión a comerciantes. (Facebook)

Inicialmente, las investigaciones contemplaban que las víctimas podrían haber sufrido extorsión. Sin embargo, el análisis de teléfonos celulares, documentos y grabaciones abrió otra línea de investigación.

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“En un primer momento lo consideramos como víctima de esta serie de acciones de gota a gota, pero después, hay que señalarlo, él mismo se convirtió en un prestamista de esta serie de acciones y también cayeron en actos de violencia”, declaró Rodríguez Alamilla, según ORO Noticias.

La Fiscalía identificó a dos presuntos agresores que siguieron a la pareja en motocicleta. Sus identidades no fueron divulgadas.

Fiscalía señala a El Chuy, esposa y suegra de operar red de préstamos gota a gota

De acuerdo con las indagatorias, “El Chuy” comenzó solicitando préstamos a una organización que financiaba a pequeños comerciantes, pero posteriormente habría creado su propia estructura crediticia.

La pareja presuntamente operaba mediante Fem Capital Financiera, empresa que, según la Fiscalía, podría haber servido para ocultar el origen de recursos.

La investigación también involucra a la madre de Rosalba Sánchez, cuya cuenta bancaria habría recibido depósitos destinados a financiar los préstamos.

Entre los indicios recuperados figuran libretas de cobranza, registros de deudas y audios en los que presuntamente Jesús amenazaba a personas que le debían dinero.

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Los investigadores también encontraron una grabación de un hombre identificado como “Gus”, a quien el comerciante llamaba “Padrino”, reclamándole 50 mil pesos.

El fiscal sostuvo que el homicidio estaría relacionado con las deudas y las presiones de cobro dentro de esa organización. La hipótesis permanece bajo investigación.

Eran 9 centros de rehabilitación los usados para delinquir. Crédito: FGEO

¿Qué son los préstamos gota a gota y cómo opera esta modalidad de extorsión?

Los préstamos “gota a gota” son financiamientos informales que suelen ofrecer dinero inmediato sin los requisitos de una institución bancaria.

El esquema exige pagos diarios o semanales, frecuentemente con intereses elevados. Cuando las personas no consiguen cubrirlos, algunas redes recurren a amenazas, intimidaciones y agresiones para recuperar el dinero.

En Oaxaca, la Fiscalía identificó una estructura que presuntamente entregaba entre 20 mil y 50 mil pesos a intermediarios, quienes distribuían cantidades menores entre comerciantes.

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Los cobros podían involucrar a personas encargadas de vigilar negocios, localizar deudores y ejercer presión sobre ellos.

Fiscalía de Oaxaca golpea red de extorsión y préstamos

Paralelamente a la investigación de doble homicidio, la FGEO informó que intervino nueve centros de rehabilitación presuntamente relacionados con una red de extorsión, cobro de piso y préstamos usureros protegida por estructuras de ASAEO.

Según la investigación, algunos establecimientos habrían reclutado a personas con problemas de adicciones para convertirlas en cobradores, vigilantes o informantes.

El primer cateo ocurrió el 2 de septiembre en Casa de Media Luz–Vikingos Despertar Oaxaca, donde fue detenido un hombre conocido como “Padrino Paye”. Otros ocho establecimientos fueron intervenidos el 8 de octubre.

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Las autoridades identificaron un grupo de WhatsApp con 94 integrantes que presuntamente coordinaba a responsables de anexos y operadores de cobranza.

La Fiscalía estima que la organización habría obtenido 20 millones de pesos mensuales mediante extorsiones, cobro de piso y préstamos.

La investigación por el asesinato de “El Chuy” y Rosalba Sánchez pasó de un posible caso de extorsión contra comerciantes a una pesquisa sobre sus presuntos vínculos con el financiamiento ilegal. La Fiscalía mantiene identificados a los posibles responsables del ataque y busca determinar el alcance de la red que operaba en los Valles Centrales de Oaxaca.