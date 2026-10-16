‘Cabeza de Vaca’ abre el ciclo dedicado a Nicolás Echevarría en la Cineteca Nacional

La Cineteca Nacional ha lanzado varias vacantes diferentes, que se dirigen a quienes tengan experiencia como baristas y sean titulados en derecho. (Cineteca Nacional, Facebook.)

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La obra de Nicolás Echevarría vuelve a las salas con una retrospectiva que reúne películas donde la cámara se acerca a los rituales, los territorios indígenas, la memoria y las figuras que forman parte de la historia cultural de México.

La muestra propone mirar su cine desde los documentales que marcaron su inicio hasta una de las ficciones mexicanas más recordadas de la década de 1990.

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La Cineteca Nacional presentará 12 títulos del director originario de Tepic, Nayarit. El ciclo recupera una filmografía que pasa por la vida ceremonial de los coras y wixaritari, el retrato de María Sabina, la historia de Niño Fidencio y la travesía de Álvar Núñez Cabeza de Vaca.

“No te pierdas la Retrospectiva de Nicolás Echevarría”, difundió la Cineteca Nacional al anunciar el programa. La selección permitirá revisar una trayectoria que se ha desarrollado entre el documental, la fotografía, el guion y la dirección de ficción.

La primera función será con Cabeza de Vaca, película basada en los relatos de naufragio del explorador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca. La proyección contará con una función inaugural acompañada por el director, de acuerdo con la información difundida por el recinto.

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La Cineteca Nacional reúne 12 películas de Nicolás Echevarría

La retrospectiva se realizará del 21 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en la Cineteca Nacional México. El programa reúne trabajos realizados en distintas etapas de la carrera del cineasta y pone en diálogo sus documentales con sus largometrajes de ficción.

(Cineteca Nacional)

La inauguración está programada para el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas con Cabeza de Vaca. La Cineteca Nacional informa que habrá una función inaugural con la presencia de Nicolás Echevarría y que la entrada será libre mediante cortesías.

“Obtén tus cortesías en la taquilla 1 el día del evento”, indica la publicación de la institución. Las cortesías estarán sujetas a disponibilidad y serán necesarias para ingresar a la función de apertura.

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El ciclo llega en los días previos a Día de Muertos, una fecha que dialoga con varios de los temas presentes en su cine.

La selección también permite observar la continuidad de ciertas búsquedas visuales del realizador. Sus imágenes se detienen en rostros, paisajes, ceremonias, altares, comunidades y objetos que adquieren sentido dentro de las historias que filma.

“A través de 12 películas exploramos el legado del director”, señala la Cineteca Nacional. El recinto describe la obra de Echevarría como una filmografía dedicada a capturar la espiritualidad y las culturas de México.

La cartelera completa podrá consultarse en los canales oficiales de la Cineteca Nacional. El ciclo tendrá funciones durante casi dos semanas y contempla títulos de distintas décadas.

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Nicolás Echevarría construye una filmografía entre el documental y la ficción

Nicolás Echevarría nació en Tepic, Nayarit, en 1947. Es director, productor, guionista, fotógrafo y documentalista. Su carrera comenzó durante la década de 1970 con películas centradas en comunidades y celebraciones indígenas.

CIUDAD DE MÉXICO, 08ENERO2025.- . Sede la Cineteca Nacional en la alcaldía Coyoacán. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El cineasta se acercó desde sus primeras obras a las culturas cora, wixárika, rarámuri y mazateca. Sus documentales registran peregrinaciones, rituales, fiestas religiosas y personajes que ocupan un lugar particular dentro de la memoria colectiva de sus comunidades.

La semblanza publicada por el Festival Internacional de Cine de Morelia sobre Nicolás Echevarría lo identifica como autor de trabajos documentales y de ficción que han tenido presencia en muestras nacionales e internacionales.

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Entre los reconocimientos de su carrera se encuentra el Premio Nacional de Artes y Literatura en el campo de Bellas Artes, recibido en 2017. También ha sido becario de la Fundación Guggenheim, de la Fundación Rockefeller y del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

Su paso a la ficción llegó con Cabeza de Vaca, una película de 1991 protagonizada por Juan Diego. La cinta sigue el viaje del conquistador español tras el naufragio de una expedición y su contacto con pueblos originarios en un territorio que después formaría parte de México y Estados Unidos.

La película fue selección oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín y formó parte de New Directors/New Films, programa del Museo de Arte Moderno de Nueva York, de acuerdo con la información del Festival de Morelia.

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“Reconocido por capturar la espiritualidad y las culturas de México”, sostiene la Cineteca Nacional en la invitación a la retrospectiva. Esa descripción reúne los temas que recorren buena parte de su obra.

Estas son las películas y horarios de la retrospectiva de Nicolás Echevarría en la Cineteca Nacional

La retrospectiva de Nicolás Echevarría tendrá funciones del 21 de octubre al 1 de noviembre en la Cineteca Nacional México. El ciclo abrirá con Cabeza de Vaca, película que contará con la presencia del director durante la función inaugural.

(FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Cabeza de Vaca, clasificación B15, se proyectará el miércoles 21 de octubre a las 20:00 horas, el lunes 26 de octubre a las 18:45 horas y el domingo 1 de noviembre a las 18:45 horas.

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La programación también incluye una charla con Nicolás Echevarría el miércoles 28 de octubre a las 19:00 horas. El encuentro será en la Cineteca Nacional México y no tendrá clasificación.

Eco de la montaña, clasificación A, tendrá funciones el domingo 25 de octubre a las 16:30 horas y el jueves 29 de octubre a las 18:45 horas. El documental sigue al artista wixárika Santos de la Torre y su proceso creativo.

La pasión de Iztapalapa, clasificación C, se exhibirá el sábado 24 de octubre a las 21:00 horas y el martes 27 de octubre a las 18:45 horas.

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María Sabina, mujer espíritu, clasificación B, llegará a la pantalla el jueves 22 de octubre a las 18:45 horas y el viernes 30 de octubre a las 18:45 horas.

Niño Fidencio, el taumaturgo de Espinazo, clasificación B, tendrá proyecciones el domingo 25 de octubre a las 18:45 horas y el domingo 1 de noviembre a las 16:30 horas.

Poetas campesinos, clasificación A, se podrá ver el sábado 24 de octubre a las 18:45 horas y el sábado 31 de octubre a las 21:00 horas.

Teshuinada, Semana Santa tarahumara, clasificación A, tendrá funciones el viernes 23 de octubre a las 18:45 horas y el sábado 31 de octubre a las 18:45 horas.