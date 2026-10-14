Estos son los cereales con menos calorías y azúcar en 2026, según Profeco

Una hojuela de cereal integral flota sobre la superficie de un tazón con leche en una toma fotográfica macro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Profeco compara 43 cereales de caja y encuentra opciones con diferencias amplias en calorías y azúcar. Mientras algunos productos rebasan los 40 gramos de azúcares por cada 100 gramos, otros concentran cantidades menores y reducen el aporte energético del desayuno.

El estudio publicado en la edición de octubre de 2026 de la Revista del Consumidor no establece un ranking oficial de “los mejores”.

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Los datos permiten identificar los productos que combinan menor cantidad de calorías y azúcares frente a otras alternativas analizadas por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor.

La dependencia sometió los productos a 2 mil 942 pruebas. Revisó el contenido neto, la información comercial, las calorías, azúcares, grasa, proteína, sodio y minerales de cereales hechos con maíz, trigo, arroz, avena, quinoa y otras mezclas.

“Revisa y compara la información de la tabla nutrimental antes de llenar tu tazón”, recomienda Profeco. El mensaje cobra peso ante una oferta que incluye productos con ch ocolate, malvaviscos, frutas saborizadas, miel y otras formulaciones endulzadas.

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Un tazón con cereales azucarados en forma de aros multicolores se acompaña con un vaso de chocolatada sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánta azúcar debe comer alguien al día?

De acuerdo con la publicación, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el consumo de azúcares libres no rebase 50 gramos diarios en una dieta de 2,000 calorías. La guía plantea reducir esa cantidad a 25 gramos o menos para obtener beneficios adicionales para la salud.

El cereal con menos calorías del análisis también tiene bajo contenido de azúcar

Nestlé Fitness Original es el producto que registra el menor contenido energético entre las opciones identificadas en el estudio: 268 calorías por cada 100 gramos. También contiene 5.7 gramos de azúcares, 2.6 gramos de grasa, 10.7 gramos de proteína y 228 miligramos de sodio.

El cereal está elaborado con hojuelas de trigo integral y arroz fortificadas. Su aporte de azúcar queda por debajo de productos con sabor a frutas, chocolate o malvaviscos, varios de los cuales superan las 25 gramos por cada 100 gramos.

El empaque de Nestlé Fitness Original incluye la leyenda: “Contiene edulcorantes, no recomendable en niños”. Esa advertencia debe considerarse al momento de elegirlo para menores de edad, pese a que sus cifras de calorías y azúcares son menores frente a buena parte de la muestra.

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Kellogg’s All Bran Flakes aparece como otra alternativa con cifras moderadas en ambos rubros. El producto registra 323 calorías y 7.6 gramos de azúcares por cada 100 gramos, además de 12.2 gramos de proteína.

El cereal de trigo y maíz tiene mayor contenido de sodio que Fitness Original, con 290 miligramos por cada 100 gramos. También porta sellos por exceso de calorías y azúcares, una señal de que el menor nivel frente a otros productos no equivale a un alimento sin advertencias.

Una variedad de aros de cereal de múltiples colores cubre una superficie plana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos cereales combinan menos azúcar y calorías frente a las opciones más endulzadas

Nestlé Corn Flakes contiene 368 calorías y 6.5 gramos de azúcares por cada 100 gramos. La cifra de azúcar queda muy por debajo de las 40.1 gramos registradas en Zucaritas, de Kellogg’s, o de las 42.5 gramos de Kellogg’s Corn Pops.

El producto de maíz integral fortificado y libre de gluten aporta 7.2 gramos de proteína y 268 miligramos de sodio. No tiene el menor aporte calórico de la muestra, pero sí se encuentra entre las opciones de maíz con menos azúcar revisadas por la dependencia.

Kellogg’s Corn Flakes El Original registra 369 calorías y 9.1 gramos de azúcares por cada 100 gramos. Sus cifras contrastan con las 23.4 gramos de Great Value Azucaradas o las 35.8 gramos de Kellogg’s Extra, ambos elaborados a base de maíz.

“Las características destacadas en un producto no muestran por sí solas su composición completa”, señala la Revista del Consumidor. La publicación advierte que entre cereales aparentemente similares pueden existir diferencias en azúcares, sodio, fibra y otros nutrimentos.

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En el grupo de productos revisados también hay cereales con cantidades de azúcar aún menores, de 0.8 gramos por cada 100 gramos. La evaluación disponible muestra que esa opción tiene 364 calorías, 9.9 gramos de proteína y 223 miligramos de sodio, por lo que la comparación debe tomar en cuenta todos los datos de la etiqueta y no solo uno.

Un bol de avena y bayas para desayunar (Magnific)

Un cereal con menos azúcar no siempre tiene menos sodio o menos calorías

La Profeco explica que los cereales aportan principalmente energía y fibra, pero recomienda preferir los elaborados con grano entero o sus derivados integrales sin azúcares añadidos. El grado de procesamiento puede modificar el perfil nutrimental final de cada producto.

“La mayoría contiene elevadas cantidades agregadas durante su procesamiento”, advierte la publicación sobre los azúcares. El análisis expone que las opciones saborizadas suelen concentrar más azúcar que las hojuelas simples de maíz, trigo o arroz.

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First Street Apple Whirls, cereal endulzado sabor manzana y canela, concentra 46.8 gramos de azúcares por cada 100 gramos . Su contenido energético es de 377 calorías y el sodio alcanza 477 miligramos.

Kellogg’s Froot Loops con malvaviscos contiene 45 gramos de azúcares y 397 calorías por cada 100 gramos. La versión regular de Froot Loops registra 41 gramos de azúcares y 398 calorías.

Profeco detecta errores en las etiquetas de 12 cereales de caja

El estudio identifica 12 productos que no cumplen con los requisitos de etiquetado de la NOM-051. Además, ocho presentan diferencias entre la grasa declarada y la encontrada por el laboratorio; tres incumplen con el contenido de sodio y dos con la proteína.

Los cereales Nüwa Barrinolas, en sabores canela y cocoa, tienen una denominación incorrecta, según Profeco. Sus etiquetas los presentan como cereales proteicos, aunque su composición se basa en soya y almidón de tapioca.

El producto Wipala, cereal de quinoa y arroz sabor canela, declara cero sodio, pero el laboratorio encontró 416 miligramos por cada 100 gramos. También declara 10 gramos de proteína y contiene 6.6 gramos.

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Selecto Brand Choco Bolitas indica un contenido neto de 400 gramos, aunque la prueba reporta 375.4 gramos.