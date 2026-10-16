Compositor de Timbiriche pide disculpas públicas por no entender lo que ocurría con Sasha Sokol y Luis de Llano

(Instagram)

Guardar

Kiko Campos habló sobre la polémica por la serie de Timbiriche en ViX y reconoció que, durante los años en que trabajó con el grupo, no entendió la dimensión de lo que ocurría alrededor de Sasha Sokol y Luis de Llano.

El productor musical y compositor afirmó que debe una disculpa pública a quienes no fueron escuchadas o protegidas en ese momento.

PUBLICIDAD

Campos participó en la producción de canciones para la serie, una decisión que supuestamente ha generado molestia entre algunos exintegrantes de Timbiriche que se deslindaron del proyecto.

Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín señalaron que no participaron en la realización ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad.

Sasha Sokol compartió nuevos pensamientos sobre Luis de Llano (Foto: Infobae México)

El compositor explicó que su colaboración musical surgió desde su oficio.

“Hace 40 años yo vivo de hacer música”, dijo al hablar de las críticas que recibió por producir temas para la ficción de ViX.

La serie cuenta con ocho capítulos y recrea el surgimiento de Timbiriche, los cambios en su alineación, las relaciones entre sus integrantes y distintos episodios de sus vidas. La producción incluye una trama inspirada en el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano.

PUBLICIDAD

Kiko Campos reconoció que no entendió lo que ocurría con Sasha Sokol

Kiko Campos fue cuestionado sobre el caso de Sasha Sokol, quien ha sostenido que Luis de Llano abusó de ella cuando era menor de edad. El compositor señaló que, con la distancia de los años, considera que muchas personas cercanas a la industria no comprendieron lo que pasaba.

“Qué vergüenza. Y yo me incluyo”, expresó Campos. El productor musical sostuvo que le corresponde reconocer que no vio con claridad los hechos que rodeaban a la cantante durante aquella etapa.

“Yo debo una disculpa pública, en serio, a toda esta gente que no vimos en realidad lo que pasaba”, afirmó. Campos no detalló a quiénes dirigiría esa disculpa ni si ha tenido comunicación directa con Sasha Sokol.

PUBLICIDAD

El compositor dijo que en aquel tiempo existían dinámicas normalizadas dentro del medio artístico que hoy observa desde otra perspectiva.

“Estábamos acostumbrados a eso”, expresó al hablar de la falta de conciencia que, según él, había sobre este tipo de relaciones de poder.

La dolorosa confesión de Sasha Sokol sobre la manipulación de Luis de Llano en su relación (@sashasokolova)

Campos también se refirió a la reacción de los padres de Sasha Sokol cuando tuvieron conocimiento de la relación. El músico afirmó que la madre de la cantante tomó decisiones para alejarla del grupo y enviarla a estudiar fuera de México.

“Cuando los papás supieron sacaron a Sasha del grupo y se la llevaron a estudiar fuera”, comentó. La propia Sokol ha dicho que su familia no conocía la relación y que, al enterarse, la retiraron de Timbiriche y la mandaron al extranjero.

PUBLICIDAD

La cantante sostuvo anteriormente que esa decisión demuestra que su familia no obtuvo beneficio de la relación. “Mis padres no sabían de la relación y en cuanto se enteraron me sacaron del grupo. No solo eso, me mandaron a vivir al extranjero para alejarme de Luis”, escribió entonces.

El compositor produjo música para la serie de ViX

Campos reconoció que su participación en la serie generó enojo entre algunos integrantes relacionados con Timbiriche. El músico dijo que le sorprendió la reacción, pues consideró que el tema correspondía a la plataforma y a las empresas responsables de la producción.

“Eso es Televisa y es ViX. Es una cosa que ellos tienen que hablar con la empresa”, declaró. El compositor precisó que hay varias personas molestas con la producción y que parte de ese descontento también fue dirigido hacia él.

PUBLICIDAD

“Hay varios enojados, pero conmigo también”, expresó Campos. El productor no mencionó los nombres de las personas que habrían cuestionado su participación en la creación de la música para la serie.

La cantante de 52 años aseguró que el proceso legal en contra del productor sigue su curso (Foto: Instagram)

La controversia inició antes del estreno, cuando seis integrantes de la primera etapa de Timbiriche difundieron un comunicado conjunto. En el texto explicaron que no participaron en la creación del proyecto, no fueron consultados sobre las historias que aparecerían y tampoco tuvieron acceso a los episodios antes de su lanzamiento.

“Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan”, señalaron Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Erik Rubín.

PUBLICIDAD

Los artistas también cuestionaron que una ficción basada en personas reconocibles y vivas pueda construirse sin escuchar ni involucrar a quienes protagonizaron los hechos. La serie se presenta como una producción inspirada en hechos reales y utiliza personajes que remiten a los integrantes de la agrupación.

Kiko Campos recordó la transición musical de Timbiriche

Durante la charla, Kiko Campos recordó el trabajo musical que desarrolló para Timbiriche en una etapa posterior a sus primeras grabaciones. El compositor señaló que el grupo comenzó con canciones juveniles adaptadas y que el equipo buscó incorporar material original.

Bioserie no autorizada de Timbiriche podría repetir la fórmula legal que Televisa usó contra la familia de Vicente Fernández (Foto: Jesús Aviles/ Infobae México)

“Timbiriche era muy superficial en sus letras porque eran covers juveniles”, comentó. Campos dijo que él y otros compositores propusieron canciones que buscaban una línea distinta para el grupo.

PUBLICIDAD

Campos señaló que esas propuestas sustituyeron parte de los temas adaptados por composiciones originales.

El músico recordó que el material fue escuchado por personas relacionadas con el proyecto y terminó por integrarse a un casete. Su relato se enfocó en el tránsito de Timbiriche desde sus primeros años como agrupación infantil hacia una etapa con canciones dirigidas a una audiencia adolescente.

La carrera de Kiko Campos incluye trabajo como compositor, productor y arreglista. Su nombre quedó ligado a distintas etapas de la música pop mexicana y a producciones desarrolladas desde la televisión.

El caso de Sasha Sokol tiene una sentencia civil firme

La historia entre Sasha Sokol y Luis de Llano volvió al debate público en 2022, cuando la cantante respondió a una entrevista en la que el productor habló de la relación que sostuvo con ella. Sokol afirmó que el vínculo inició cuando tenía 14 años y De Llano 39.

PUBLICIDAD

La cantante llevó el caso a tribunales y obtuvo una sentencia civil por daño moral. La SCJN negó en junio de 2025 el amparo solicitado por Luis de Llano, por lo que la resolución quedó firme.

La sentencia estableció medidas como una disculpa pública, el pago de una reparación por daño moral y la obligación de abstenerse de hablar públicamente sobre Sasha Sokol y el caso. La resolución no constituyó una condena penal.

El 2 de septiembre de 2026, Luis de Llano fue arrestado de manera administrativa por incumplimientos relacionados con la sentencia civil. Las medidas estuvieron ligadas a la falta de una disculpa pública y de la publicación de una síntesis del fallo judicial.

Las declaraciones de Kiko Campos se suman a las reacciones que ha provocado la serie de Timbiriche. El compositor reconoció que su perspectiva sobre lo ocurrido cambió con el paso del tiempo y afirmó que debe una disculpa a quienes no vieron ni comprendieron lo que sucedía.