¿Dardo al “Tata” Martino? “Chicharito” Hernández asegura que tendría más goles si le hubieran dado más oportunidades con México

(MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

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Javier “Chicharito” Hernández volvió a recordar su etapa con la Selección Mexicana y afirmó que su registro goleador pudo ser más alto si hubiera tenido más minutos con el tricolor.

El delantero, quien encabeza la lista histórica de anotadores del equipo nacional con 52 tantos, consideró que aún tenía oportunidad de ampliar su marca.

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El atacante lleva siete años sin jugar con México. Su última convocatoria fue en 2019, antes de quedar fuera del proceso de Gerardo “Tata” Martino rumbo al Mundial de Qatar 2022. Desde entonces, su ausencia ha estado ligada a la polémica por un incidente disciplinario durante una gira de la Selección por Estados Unidos.

Chicharito habla de su récord de goles con la Selección Mexicana

(Captura de pantalla)

Este jueves 15 de octubre, el Chicharito publicó un video en redes sociales en el que habló sobre el injerto capilar al que se sometió recientemente. Incluso bromeó con que algunos de los momentos negativos de su pasado eran culpa de su “versión calva”.

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Pero el delantero cambió el tono al hablar de sus números con México y respondió a quienes cuestionaban su actitud por ser el máximo goleador del Tricolor.

“Se me acusaba por creerme el máximo goleador de la Selección Mexicana. Bueno, lo soy. Y si me hubieran permitido jugar más, tendría más goles, pero, bueno, tampoco quiero presumir”, dijo.

Con 52 anotaciones, Hernández se mantiene en el primer lugar de la lista histórica de goleadores de México, por delante de Raúl Jiménez, quien suma 48, y Jared Borgetti, con 46.

¿Cuándo fue el último gol del Chicharito con México?

(REUTERS/Daniel Becerril)

El último encuentro de Javier Hernández con la Selección Mexicana fue el 6 de septiembre de 2019, en un amistoso contra Estados Unidos disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. México ganó 3-0 y Chicharito marcó el primer gol con un remate de cabeza.

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Después de aquel partido, el delantero dejó de aparecer en las convocatorias del Tri. Su ausencia coincidió con la polémica por una reunión no autorizada en Nueva York durante esa misma gira, en la que estuvieron involucrados varios jugadores.

El caso también tuvo consecuencias para un empleado de logística de la Federación Mexicana de Futbol, quien fue despedido por su participación en la organización del evento. Las versiones sobre lo ocurrido apuntaron a diferencias entre Hernández, el cuerpo técnico de Gerardo Martino y los directivos, que terminaron por alejarlo de la Selección.

Chicharito no volvió a vestir la camiseta nacional y se perdió el proceso rumbo a Qatar 2022. Siete años después de su último partido, sigue como el máximo goleador histórico de México, aunque considera que su cuenta pudo ser mayor.

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Los máximos goleadores de la Selección Mexicana

(REUTERS/Pawel Kopczynski)

1. Javier “Chicharito” Hernández: 52 goles

2. Raúl Jiménez: 48 goles

3. Jared Borgetti: 46 goles

4. Cuauhtémoc Blanco: 38 goles

5. Luis “Matador” Hernández: 35 goles

6. Carlos Hermosillo: 34 goles

7. Enrique Borja: 31 goles

8. Luis Roberto Alves “Zague”: 30 goles

9. Hugo Sánchez: 29 goles

10. Luis García: 28 goles