¿Se acabó la paciencia? Esteban Solari reconoce que Pumas necesita cambiar su identidad para volver a ganar

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Esteban Solari tiene claro que Pumas necesita cambiar algunas cosas para volver a conquistar un título de Liga MX. El entrenador argentino, quien llegó al banquillo universitario como sucesor de Efraín Juárez, considera que después de 15 años sin levantar el trofeo es necesario construir una nueva identidad para alcanzar los objetivos del club.

En entrevista con ESPN, el estratega explicó que su proyecto apenas comienza a tomar forma, luego de tres meses y medio de trabajo. Aunque reconoce que el proceso requiere tiempo, confía en que el equipo avanza en la dirección correcta para competir nuevamente por el campeonato.

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“Es un comienzo y a veces parece mucho tiempo, llevamos tres meses y medio trabajando en este cambio de identidad, como digo yo, que a veces dicen, pero por qué no la identidad anterior. Bueno, yo soy de los que piensan que sin 15 años no se logró, hay que cambiar un poco las cosas y sobre todo creciendo la identidad de uno, que es lo más importante, para poder lograr los objetivos finales y entonces ahí es donde siento que nosotros estamos en el camino correcto”, señaló Solari.

Esteban Solari recuerda la final de Pumas y explica por qué el equipo necesita un cambio

(REUTERS/Eloisa Sánchez)

El argentino conoce la institución desde dentro. Durante su etapa como futbolista de Pumas formó parte del equipo que disputó la final del Apertura 2007 frente al Atlante, una serie que terminó con el título para los Potros de Hierro. Ahora, desde el banquillo, busca llevar a los universitarios de vuelta a los primeros planos del futbol mexicano.

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Solari también habló de la dificultad que representa mantener el impulso después de disputar una final. Como ejemplo, recordó que Pumas no logró clasificarse a la Liguilla en el torneo posterior a aquella definición contra Atlante.

“La realidad es que siempre que un club logra algo muy importante, como le pasó a Pumas la temporada pasada, que llegó a una final, con la ilusión que generó eso, con la energía que movilizó eso, históricamente los torneos siguientes son difíciles desde el plano emocional muchas veces”, explicó.

El entrenador considera que el reto está en recuperar esa energía y convertirla nuevamente en resultados, algo que reconoce que su equipo todavía no consigue de la manera esperada.

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Pumas busca resultados mientras Solari pide paciencia

(REUTERS/Raquel Cunha)

La situación deportiva de los universitarios ha generado cuestionamientos. Pumas ocupa la duodécima posición de la tabla general, una situación que contrasta con la ilusión que dejó su reciente participación en la final contra Cruz Azul.

Pese a las críticas, Solari aseguró que percibe una evolución dentro del vestuario y considera que el equipo comienza a mostrar señales del trabajo realizado. Sin embargo, también reconoció que ese avance debe reflejarse en el marcador para acercarse a los objetivos planteados.

“Cuando descubrimos que estamos todos atrás del mismo objetivo, como ya nos ha pasado, ya llevamos nosotros, creo que haciendo las cosas de alguna manera, que se siente una energía distinta dentro del vestuario desde hace ya varios partidos y eso se va anotando para afuera”, comentó.

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El técnico insistió en que el grupo necesita traducir esa mejoría en resultados. La intención es que el cambio de identidad no se quede únicamente en el discurso y permita a Pumas recuperar protagonismo en la Liga MX.