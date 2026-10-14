Álvaro Obregón, Tlalpan y seis municipios mexiquenses: donde más mujeres desaparecen en México

Una mujer sostiene una vela durante una emotiva vigilia en un espacio urbano latinoamericano, rindiendo homenaje a las víctimas de feminicidio frente a un muro con nombres y múltiples velas encendidas, simbolizando duelo y memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Red Lupa, el proyecto de análisis de desapariciones del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), identificó al menos 100 municipios con más casos acumulados de personas desaparecidas en México y determinó que 38 de ellos superan la media nacional de 22% en casos de mujeres desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con corte al 24 de agosto de 2026.

El informe, elaborado por la organización que desde 2022 estudia el fenómeno a nivel estatal, buscó entender por qué ciertos territorios concentran más desapariciones femeninas y qué otras violencias coexisten en ellos.

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Esta nota incorpora al inicio un video explicativo y una infografía interactiva elaborados con la herramienta Scrib. Ambos recursos permiten visualizar la distribución geográfica de los municipios analizados y el peso relativo de los casos femeninos en cada territorio.

Red Lupa explicó que el ejercicio surgió de escuchar a las familias que conviven con la ausencia de sus seres queridos. Esa cercanía llevó a la organización a mirar el fenómeno más allá de los datos estatales y a preguntarse por la concentración de casos en municipios específicos.

Suman más de 400 feminicidios en México durante 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

México tiene 2,478 municipios, de acuerdo con el propio informe. La selección de los cien con mayor número de casos acumulados permite observar patrones que el promedio nacional suele diluir.

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El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) fue la fuente oficial empleada para construir el listado. A partir de esa base, la organización comparó la proporción de mujeres desaparecidas en cada municipio frente al promedio nacional de 22%.

Álvaro Obregón, Tlalpan y Solidaridad encabezan los municipios con más mujeres desaparecidas

El informe destacó un grupo de municipios donde el porcentaje de mujeres desaparecidas alcanza o supera el 40% del total de casos. Entre ellos figuran Álvaro Obregón y Tlalpan, ambas alcaldías de la Ciudad de México.

A ese grupo se suma Solidaridad, en Quintana Roo, el único municipio fuera del centro del país que integra esta lista prioritaria. Red Lupa señaló que estos territorios requieren atención específica por la magnitud del fenómeno femenino dentro de sus cifras totales.

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Una cruz morada simboliza la lucha contra los feminicidios en Sinaloa, con un ramillete de flores blancas a su base junto a una carretera desolada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proporción de 40% o más distingue a estos municipios del resto de los cien analizados. Se trata de los casos donde la desaparición de mujeres no solo es alta en términos absolutos, sino también en su peso relativo frente a los casos de hombres.

De acuerdo con Red Lupa, son Álvaro Obregón, Tlalpan, Solidaridad y seis municipios del Estado de México, todos con una proporción igual o superior al 40% sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Chalco, Tecámac y Chimalhuacán: el Estado de México concentra seis municipios en la lista prioritaria

El Estado de México aporta la mayor cantidad de municipios al grupo con 40% o más de casos femeninos. Chalco, Tecámac y Chimalhuacán forman parte de ese conjunto, según el informe.

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A esos tres se suman Toluca, Cuautitlán Izcalli y Atlautla, lo que eleva a seis el número de municipios mexiquenses dentro de la categoría prioritaria. Ningún otro estado del país concentra tantos municipios en ese rango de porcentaje.

Siluetas de una mujer adulta y una niña, con cabezas inclinadas y lágrimas que caen, se presentan sobre un mapa de México con el símbolo femenino, indicando el impacto del feminicidio. (Jesús Avilés | Infobae México )

La presencia reiterada de municipios del Estado de México en este grupo llamó la atención de la organización. Red Lupa planteó que esa concentración territorial exige estrategias regionales y no solo intervenciones aisladas por municipio.

Entre los 100 municipios estudiados, 38 superan la media nacional de 22% en mujeres desaparecidas. Ese dato ubica al conjunto de territorios mexiquenses con 40% o más como un caso particularmente agudo dentro de ese universo más amplio.

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El informe no detalló cifras absolutas adicionales sobre estos seis municipios del Estado de México. Red Lupa centró el análisis en la proporción relativa de casos femeninos frente al total de personas desaparecidas en cada territorio.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas sostiene el estudio de los 100 municipios

La metodología de Red Lupa se apoyó en los datos acumulados del RNPDNO para construir el ranking de los 100 municipios. Esa base de datos oficial permite comparar la magnitud de las desapariciones entre distintos territorios del país.

Red Lupa aclaró que su interés no se limita a contar casos. La organización busca entender las diferentes modalidades de la desaparición, las lógicas que las perpetúan y los delitos que se relacionan con ellas en cada municipio.

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Desde 2022, la organización realiza análisis estatales sobre la desaparición de personas en todo el territorio mexicano. El informe sobre los 100 municipios representa una escala distinta, más local, dentro de esa línea de trabajo.

El objetivo declarado del estudio es aportar información para el diseño de políticas públicas. Red Lupa planteó que esos datos deben traducirse en estrategias regionales que atiendan la particularidad de cada territorio.

La organización también señaló la necesidad de mejorar la atención que reciben las víctimas de desaparición. Ese componente de atención se suma al de prevención como uno de los ejes centrales del informe.

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Red Lupa subrayó que la prevención de las desapariciones debe ser una prioridad en los municipios identificados. El informe sugiere que sin estrategias diferenciadas por territorio, la concentración de casos difícilmente se revertirá.

Javier Corral reveló que la iniciativa de Sheinbaum contra el feminicidio tendrá modificaciones en el Senado. Crédito: CIMAC Noticias

El estudio no ofreció como parte de su contenido disponible un desglose completo de los 100 municipios ni de sus cifras absolutas de casos. La información publicada se concentró en los municipios con mayor proporción de mujeres desaparecidas y en el dato general de 38 municipios por encima de la media nacional.

El informe quedó disponible para descarga en formato PDF a través del sitio de Red Lupa. La actualización más reciente del documento corresponde al 24 de agosto de 2026.

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La organización planteó este trabajo como una herramienta para quienes diseñan política pública en materia de desaparición de personas. El enfoque municipal busca complementar los análisis estatales que Red Lupa realiza desde hace cuatro años.