México

Recuperan cinco cuerpos de una fosa clandestina en Hidalgo: inician peritajes para confirmar sus identidades

La Comisión de Búsqueda de Hidalgo localizó los restos en la comunidad de Texas, en Atotonilco de Tula; familiares de personas desaparecidas solicitaron las labores que permitieron encontrar la fosa

La Comisión de Búsqueda de Hidalgo localizó los cinco cuerpos en la comunidad de Texas, en Atotonilco de Tula, durante labores de búsqueda realizadas en coordinación con la Procuraduría estatal. (Crédito: Especial)
La Comisión de Búsqueda de Hidalgo localizó los cinco cuerpos en la comunidad de Texas, en Atotonilco de Tula, durante labores de búsqueda realizadas en coordinación con la Procuraduría estatal. (Crédito: Especial)
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Cinco cuerpos fueron recuperados de una fosa clandestina en la localidad de Texas, en el municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, luego de que familiares de personas desaparecidas solicitaran acciones de búsqueda en la región. Las autoridades iniciaron los estudios forenses para establecer la identidad de las víctimas.

El hallazgo fue informado este miércoles por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH), que realizó las labores en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH).

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De acuerdo con el director de Acciones de Búsqueda de la comisión, Luis Piña Sánchez, las diligencias se llevaron a cabo a petición de familiares que buscan a sus seres queridos. El funcionario, en entrevista con medios de comunicación, precisó que la localización no derivó de una llamada anónima.

“Porque nos solicitaron algunos familiares”, respondió a la prensa cuando se le preguntó por qué el personal acudió a realizar las labores de búsqueda específicamente en esa región.

Luis Piña Sánchez, director de Acciones de Búsqueda de Hidalgo, informó que las diligencias se realizaron tras solicitudes de familiares de personas desaparecidas. (Crédito: redes sociales)
Luis Piña Sánchez, director de Acciones de Búsqueda de Hidalgo, informó que las diligencias se realizaron tras solicitudes de familiares de personas desaparecidas. (Crédito: redes sociales)

El único comentario que podemos hacer es que en estas acciones que realiza la Comisión de Búsqueda fue que se localizó esa fosa y ahorita está la Comisión de Búsqueda junto con personal de Fiscalía haciendo los asuntos periciales y ministeriales correspondientes”, declaró el director de Acciones de Búsqueda.

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Tras ubicar la fosa, personal de la Procuraduría procesó el sitio y recuperó los restos. Las autoridades no han informado si las víctimas son hombres o mujeres ni han establecido las circunstancias de sus muertes.

La identificación quedó a cargo de las instancias ministeriales, que deberán realizar los estudios periciales correspondientes para determinar a cuántas personas pertenecen los restos y cotejar la información con los registros de personas desaparecidas.

No sabemos si tengan ficha de búsqueda o no porque todavía no han sido identificados ni han hecho el proceso que tiene que hacer la Procuraduría”, aclaró Piña Sánchez.

La Procuraduría de Hidalgo procesó el lugar y recuperó los restos; la identificación dependerá de los estudios forenses y las diligencias ministeriales. (Crédito: Especial)
La Procuraduría de Hidalgo procesó el lugar y recuperó los restos; la identificación dependerá de los estudios forenses y las diligencias ministeriales. (Crédito: Especial)

Familiares solicitaron las labores de búsqueda

Las acciones comprendieron distintos puntos de la región de Tula, incluidos municipios como Atotonilco de Tula, Tula de Allende y Atitalaquia. Sin embargo, la Comisión de Búsqueda no ha confirmado que los cuerpos recuperados correspondan a personas con reportes de desaparición vigentes.

Piña Sánchez señaló que familiares han solicitado reuniones con la dependencia para conocer los avances de sus casos. Ante ello, la comisión prevé revisar los expedientes de manera individual y dar seguimiento a las peticiones recibidas.

Las autoridades mantienen comunicación con familiares, colectivos y organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas para informar sobre los avances, sin anticipar identidades antes de que concluyan los dictámenes oficiales.

Atotonilco de Tula, bajo atención por sepulturas clandestinas

El hallazgo ocurre seis días después de que autoridades de Hidalgo informaran sobre dos sepulturas sin autorización en la comunidad de La Cañada, también en Atotonilco de Tula.

El 8 de octubre, Guillermo Olivares Reyna, secretario de Gobierno estatal, señaló que las inhumaciones carecían de los permisos correspondientes. En el caso intervinieron la Procuraduría estatal, autoridades sanitarias y el gobierno municipal.

El funcionario indicó que correspondía a la Procuraduría investigar las circunstancias de esas inhumaciones y determinar si existían elementos de interés para otras indagatorias. No obstante, no confirmó que estuvieran relacionadas con delitos o casos de desaparición.

Hasta ahora tampoco se ha establecido un vínculo entre esas sepulturas y la fosa localizada en la comunidad de Texas.

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