Desabasto de medicinas, salarios y muertes de bebés: los conflictos que sacuden al IMSS e IMSS-Bienestar

Los trabajadores señalaron problemas de abasto y falta de personal en algunas unidades médicas.

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En los últimos meses, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el IMSS- Bienestar han enfrentado denuncias, cuestionamientos y protestas laborales, que van desde el desabasto de medicamentos hasta muertes neonatales y bloqueos masivos por reclamos salariales.

Los casos involucraron a hospitales de Puebla, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Jalisco y Durango, además de movilizaciones de trabajadores en Ciudad de México y Estado de México.

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que desde hoy realizará una gira por los 24 estados donde opera IMSS-Bienestar, a fin de conocer carencias y atender inconformidades.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, precisó que visitaría hospitales y centros de salud hasta diciembre para reunirse con directores, coordinadores regionales, trabajadores y usuarios.

Esto, en medio de las protestas que realizaron trabajadores de ambas instituciones en l capital del país, donde aún mantienen bloqueos en diversas vialidades.

Las muertes neonatales en Durango y Jalisco derivaron en investigaciones

Entre el 15 y el 19 de septiembre, cinco recién nacidos murieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango.

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En su momento, el IMSS informó que en cuatro casos se identificó la presencia de Klebsiella pneumoniae, aunque precisó que ese hallazgo no explicaba por sí solo los fallecimientos.

El 22 de septiembre, Sheinbaum confirmó que se abrió una investigación y que el Gobierno federal mantenía contacto con las familias. La Secretaría de Salud federal envió a Durango equipos de epidemiología y personal de Cofepris para revisar el caso.

El 4 de octubre, el IMSS informó que entregaría a la FGR la documentación requerida y que facilitaría diligencias para esclarecer las muertes registradas en Durango y Jalisco. En Guadalajara, tres recién nacidos murieron después de permanecer internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Centro Médico Nacional de Occidente.

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Las familias de los tres bebés de Jalisco presentaron una denuncia colectiva ante la FGR. De acuerdo con la información entregada por el IMSS, los menores tuvieron infecciones por Klebsiella pneumoniae y Candida albicans. En Durango, las familias también mantenían una investigación por homicidio culposo con posible responsabilidad profesional médica, según su representante legal.

El 6 de octubre, el IMSS destituyó a Roxana Blanca Rivera Leaños como titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Durango y designó a Saúl Nevárez Jiménez en su lugar. El Instituto indicó que el nuevo titular tendría como prioridad la atención a las familias y la colaboración con las auditorías e investigaciones.

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Ese mismo día, Zoé Robledo, director general del IMSS, anunció una auditoría de los expedientes clínicos y una revisión nacional de las unidades de cuidados intensivos neonatales. El proceso contempló revisar infecciones asociadas con la atención médica, su posible relación con las muertes y fallas hospitalarias prevenibles.

El IMSS señaló que especialistas en neonatología, infectología y epidemiología analizarían cada expediente y especificó que los resultados serían entregados primero a las familias.

La revisión comenzó en Jalisco y contempló inspecciones en todos los turnos, control de infecciones, lavado de manos, cuidado de catéteres, disponibilidad de agua, limpieza y cantidad de personal asignado a cada bebé.

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El aumento salarial de 2.9% detonó protestas de trabajadores

El 24 de septiembre, trabajadores activos y jubilados del IMSS, IMSS-Bienestar e IMSS-Coplamar marcharon en Ciudad de México para rechazar el aumento directo de 2.9% al salario tabular aprobado por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

El acuerdo, aprobado durante el LXV Congreso Nacional Ordinario del SNTSS, estableció que el aumento entraría en vigor el 16 de octubre. El sindicato informó que el incremento ponderado alcanzaba 8.55%, al considerar un 1.75% de aportaciones complementarias para el retiro y un 3.9% al Concepto 11.

Los inconformes exigieron un aumento directo de 10%, contratación para cubrir vacantes, mejoras en el régimen de jubilaciones y pensiones, así como abasto de medicamentos, equipo e insumos. Personal de enfermería también denunció plazas sin cubrir, falta de ventiladores y turnos adicionales por incapacidades o vacantes no sustituidas.

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El 1 de octubre, trabajadores y jubilados realizaron otra movilización desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI hasta la sede del SNTSS. En Ciudad de México y León, Guanajuato, los participantes insistieron en sus reclamos por medicamentos, personal, infraestructura y plazas vacantes.

El 2 de octubre, un grupo de manifestantes retiró las cadenas de acceso a la sede sindical en la colonia Condesa e ingresó al inmueble. La SSC desplegó policías para resguardar el lugar, mientras la Segob propuso integrar una comisión de 15 representantes para retomar el diálogo.

Los trabajadores rechazaron el incremento de 2.9% y reclamaron que el ajuste se reflejara en el salario base. También denunciaron falta de medicamentos en farmacias y áreas de hospitalización, además de fallas en equipos quirúrgicos y eléctricos.

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El 9 de octubre, trabajadores del IMSS bloquearon vialidades en Tecámac, Coacalco, Ecatepec y Tlalnepantla, Estado de México.

La demanda central fue un aumento directo de 10%, junto con abasto oportuno de medicinas e insumos, contratación de personal, equipo médico y garantías para una jubilación digna.

La Segob llamó a mantener el diálogo y pidió evitar bloqueos que afectaran a terceros. Hasta esa noche, no se había informado cuánto tiempo permanecerían cerrados los tramos bloqueados en el Estado de México.

La CNDH documentó tres casos de violencia obstétrica en agosto

El 13 de agosto, la CNDH hizo pública la Recomendación 23/2026 por la muerte de un recién nacido en el Hospital General de Tula, Hidalgo. El organismo concluyó que hubo omisiones médicas y violencia obstétrica durante la atención de una mujer que acudió por dolor intenso.

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Según la CNDH, la paciente y el feto dejaron de presentar signos vitales antes de que se aplicaran maniobras urgentes.

El bebé murió y la mujer fue sometida posteriormente a una histerectomía sin consentimiento informado.

La Comisión pidió reparación integral, atención médica y psicológica, así como capacitación al personal.

Un día después, el 14 de agosto, la CNDH emitió otra recomendación contra IMSS-Bienestar por la muerte de un bebé en el Hospital General de Ometepec, Guerrero.

La investigación indicó que la paciente, con embarazo de alto riesgo, no fue trasladada a una unidad con mayor capacidad pese a la ausencia de médicos especialistas.

La tercera recomendación fue emitida el 20 de agosto por la muerte de una mujer indígena náhuatl en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán, Puebla.

La CNDH determinó que la paciente permaneció varias horas sin vigilancia adecuada durante el trabajo de parto. El bebé nació con asfixia severa y permaneció hospitalizado 10 días.

Trabajadores de Veracruz denunciaron falta de medicamentos e insumos

El 14 de septiembre, médicos, enfermeras, residentes y personal administrativo marcharon en Xalapa para denunciar la falta de medicamentos, material quirúrgico e insumos en hospitales de Veracruz.

Los manifestantes señalaron que las carencias habían provocado la suspensión de cirugías.

Personal del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio” sostuvo que faltaban jeringas, guantes, batas, medicamentos, materiales quirúrgicos y artículos de papelería. También afirmó que algunos pacientes tuvieron que comprar materiales para recibir atención.

Los trabajadores exigieron la salida de Roberto Ramos Alor, coordinador estatal de IMSS-Bienestar. La inconformidad aumentó luego de que circulara un video de una reunión con residentes, en el que se cuestionó la atención a pacientes que esperaban una cirugía ante la falta de herramientas.

El gobierno de Veracruz informó que los servicios de salud continuaron en funcionamiento y que no se reportaron afectaciones en la atención durante la protesta. Añadió que distribuía insumos adquiridos por la administración estatal y que IMSS-Bienestar mantenía acciones de suministro y mesas de trabajo.

El 22 de septiembre, Sheinbaum reconoció que el sistema no operaba al 100% en materia de abasto.

También informó que había solicitado revisar el desempeño de Ramos Alor desde el 18 de septiembre, tras las denuncias de residentes por la falta de insumos para realizar cirugías.

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