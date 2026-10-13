México

Por qué no hay medicinas en el IMSS y qué dice el Gobierno de Sheinbaum sobre el tema

Como resultado de un desabasto general, y otras crisis dentro de la institución, trabajadores del IMSS realizan una megamarcha en diferentes puntos del país

MEDICAMENTOS IMSS
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Personal médico, de enfermería, administrativo, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social realiza este martes 13 de octubre una megamarcha en Ciudad de México. Ciudad de México.

La concentración inició a las 15:00 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, sobre avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, con destino a Palacio Nacional.

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La protesta forma parte de una movilización que ha tenido expresiones en distintas entidades desde finales de septiembre. El reclamo reúne demandas laborales, sindicales y operativas dentro de hospitales y clínicas.

La principal exigencia salarial es un aumento directo de 10% al salario tabular. Los inconformes rechazan la propuesta que será sometida a consulta el miércoles 14 de octubre: un incremento global de 6.8%, compuesto por 2.9% al sueldo tabular y 3.9% en prestaciones. Para los grupos movilizados, el componente directo al salario es insuficiente.

Además del aumento, los inconformes plantean la cobertura de plazas vacantes, reducción de las cargas de trabajo, equipo médico funcional, mantenimiento de instalaciones y suficiencia de material de curación, medicamentos e insumos básicos.

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El personal sostiene que la falta de medicamentos, material quirúrgico y otros insumos repercute en la atención a derechohabientes y en sus condiciones para trabajar.

Las denuncias incluyen falta de personal y de equipo, así como problemas de mantenimiento en unidades médicas.

La megamarcha del día de hoy también se da como resultado de los casos de muertes neonatales en dos estados, los cuales causaron indignación nacional y que los trabajadores de salud atribuyeron a la falta de insumos para mantener la higiene necesaria en estas unidades.

CIUDAD DE MÉXICO, 12OCTUBRE2026.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI y bloquearon la avenida Cuauhtémoc, a la altura de las estaciones del Metro y Metrobús Centro Médico, como parte de las movilizaciones que comenzaron el 1 de octubre para exigir mejores condiciones laborales, un aumento salarial justo, un retiro digno, así como la restitución de Rafael Olivos Hernández como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 12OCTUBRE2026.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron frente al Centro Médico Nacional Siglo XXI y bloquearon la avenida Cuauhtémoc, a la altura de las estaciones del Metro y Metrobús Centro Médico, como parte de las movilizaciones que comenzaron el 1 de octubre para exigir mejores condiciones laborales, un aumento salarial justo, un retiro digno, así como la restitución de Rafael Olivos Hernández como secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM

Declaraciones del Gobierno de Sheinbaum

Ante las protestas y peticiones que realiza personal de IMSS el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha reconoce que hay problemas de abasto de medicamentos en la institución.

La presidenta lo admitió durante su conferencia matutina, este 12 de octubre de 2026, luego de recibir quejas de personal médico, entre ellos trabajadores de Ecatepec, y de revisar denuncias difundidas en redes sociales.

Sheinbaum afirma que se trata de “demandas legítimas” que el IMSS debe atender. Señala que ya trató el tema con Zoé Robledo, director general del Instituto, y que se tomarían medidas para corregir las fallas.

También cuestiona que se equiparen los faltantes en farmacias privadas con el suministro en hospitales y centros de salud públicos. Sostiene que son circuitos distintos y que las farmacias privadas pueden importar y distribuir medicamentos con autorización de Cofepris.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este lunes en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Razones que ha dado el Gobierno para el desabasto

Ante las demandas de los trabajadores del IMSS el Gobierno ha expuesto al menos cinco explicaciones con respecto al por qué de los desabastos que denuncia el personal del instituto.

  1. Incumplimiento de proveedores. Sheinbaum y el subsecretario Eduardo Clark han señalado que algunas empresas no entregan a tiempo, o no entregan, los medicamentos e insumos contratados. En septiembre de 2025, Clark acusó a 13 proveedores de incumplimientos que afectaban el suministro para IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.
  2. Problemas de distribución dentro del IMSS. La presidenta sostiene que el problema no se limita a comprar medicamentos: también hay fallas para moverlos de almacenes a hospitales, clínicas y farmacias institucionales. Esta es la explicación que ha enfatizado en sus declaraciones más recientes.
  3. Reposición de contratos anulados por sobreprecios. En 2025, el Gobierno anuló parte de la compra consolidada 2025-2026 tras detectar adjudicaciones con precios mayores a los ofertados por otros participantes. La administración sostiene que la reposición de esos contratos generó un periodo de transición, aunque aseguró que haría compras urgentes para evitar afectaciones a pacientes.
  4. Cambio de proveedores y procesos administrativos. La Secretaría de Salud explicó que, tras la nulidad de ciertas adjudicaciones, tuvo que realizar nuevas subastas y formalizar contratos. El Gobierno sostiene que esos procesos buscaban conseguir mejores precios y proveedores con mayor capacidad de entrega.
  5. Desajustes entre las claves solicitadas y el inventario disponible. En marzo de 2025, Sheinbaum afirmó que algunas unidades reportaban desabasto aunque existieran presentaciones equivalentes del medicamento —con distinta dosis o número de tabletas— en el sistema. Por ello, el Gobierno dijo que buscaba homologar las solicitudes y mejorar el control de inventarios.
abastos de medicinas Edomex Claudia Sheinbaum zona Oriente
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay abasto del 98% de medicinas en los centros de salud y del IMSS-Bienestar de la zona Oriente del Edomex (especial)

Es importante mencionar que el Gobierno suele hablar del sistema público en conjunto —IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE e institutos nacionales—, pero son instituciones distintas.

En el caso del IMSS, la postura más reciente de Sheinbaum combina dos causas: proveedores que incumplen y problemas internos de distribución.

Sin embargo, a pesar de reconocer las demandas de los trabajadores como “legítimas” la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó los señalamientos de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atraviesa una crisis generalizada.

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