México

Claudia Sheinbaum admite problemas en el IMSS y reconoce demandas “legítimas” del personal: desabasto y falta de prestaciones

La presidenta visita hospitales y centros de salud para verificar que medicamentos hacen falta

Claudia Sheinbaum con traje morado habla desde un podio con el escudo de México, frente a un fondo con el texto Conferencia del Pueblo
La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza una conferencia de prensa en la Ciudad de México para abordar las demandas del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Presidencia )
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Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se reunió con Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para revisar las demandas planteadas por distintos sectores de la institución tras las recientes manifestaciones.

Entre los asuntos abordados se encuentran las denuncias del personal de la unidad de Ecatepec por la falta de insumos, así como la situación de trabajadores médicos que laboran en el IMSS desde la pandemia de 2020 sin formar parte formalmente de la institución. También se analizaron temas relacionados con el sindicato.

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La presidenta subrayó que Zoé Robledo ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre estos casos y las medidas previstas por el IMSS.

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