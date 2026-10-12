Claudia Sheinbaum admite problemas en el IMSS y reconoce demandas “legítimas” del personal: desabasto y falta de prestaciones

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza una conferencia de prensa en la Ciudad de México para abordar las demandas del Instituto Mexicano del Seguro Social. (Presidencia )

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Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se reunió con Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para revisar las demandas planteadas por distintos sectores de la institución tras las recientes manifestaciones.

Entre los asuntos abordados se encuentran las denuncias del personal de la unidad de Ecatepec por la falta de insumos, así como la situación de trabajadores médicos que laboran en el IMSS desde la pandemia de 2020 sin formar parte formalmente de la institución. También se analizaron temas relacionados con el sindicato.

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La presidenta subrayó que Zoé Robledo ofrecerá una conferencia de prensa para informar sobre estos casos y las medidas previstas por el IMSS.

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