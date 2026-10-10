México

Guardia Nacional y Ejército aseguran mil 201 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de una camioneta en Sonora

Dos personas fueron detenidas luego del golpe contra narcotráfico

La camioneta en la que transportaban la droga era una Ford modelo F-550. Crédito: Mesa Estatal de Seguridad de Sonora.
La camioneta en la que transportaban la droga era una Ford modelo F-550. Crédito: Mesa Estatal de Seguridad de Sonora.
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Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron mil 201 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de una camioneta Ford F-550 blanca, en el punto de revisión “Estación Doctor”, en San Luis Río Colorado, Sonora. En el operativo fueron detenidas dos personas que viajaban en el vehículo, según informó este 10 de octubre la Mesa Estatal de Seguridad del Estado de Sonora.

El cargamento, el vehículo y los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de San Luis Río Colorado, donde se realizarán los dictámenes químicos correspondientes para confirmar la naturaleza de la sustancia asegurada. Otro decomiso registrado en el mismo punto de revisión en 2025 derivó en el aseguramiento de mi 300 kilos de la misma sustancia, lo que confirma a “Estación Doctor” como uno de los puestos con mayor incidencia de aseguramientos de droga en la entidad.

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Personal federal localizó un doble fondo en la caja de la camioneta

De acuerdo con el comunicado de la Mesa de Seguridad, personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con las autoridades que integran la mesa estatal, inspeccionó el vehículo en el puesto militar de seguridad regional “Estación Doctor”. Durante la revisión de rutina, los elementos detectaron un doble fondo en la caja de la unidad, lo que motivó una inspección más detallada.

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Al abrir ese compartimento oculto, los elementos federales localizaron mil 201 kilogramos de un polvo blanco con las características propias de la cocaína, distribuidos en paquetes que fueron fotografiados y exhibidos por las autoridades sobre una mesa, junto al vehículo asegurado.

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La Mesa de Seguridad precisó que lo asegurado sería trasladado al Ministerio Público Federal para realizar las pruebas químicas que determinen con precisión el tipo de sustancia decomisada. El vehículo, los dos detenidos y el cargamento permanecen a disposición de la autoridad federal mientras avanza la integración de la carpeta de investigación correspondiente al caso.

La droga fue encontrada por autoridades federales. Crédito: Mesa Estatal de Seguridad de Sonora
La droga fue encontrada por autoridades federales. Crédito: Mesa Estatal de Seguridad de Sonora

El operativo se enmarcó en los trabajos de revisión que de forma constante realizan los elementos federales en los puestos de seguridad ubicados en las principales rutas carreteras de Sonora, estado que colinda con Estados Unidos y que por esa condición geográfica registra un flujo constante de mercancías y vehículos de carga.

Hasta el momento las autoridades no han revelado con qué organización delictiva estaría relacionado el cargamento ilícito.

El mismo punto de revisión registró otro decomiso de más de una tonelada de cocaína en 2025

El puesto “Estación Doctor” ya había sido escenario de un golpe similar en agosto de 2025, cuando el Ejército Mexicano, también en coordinación con la Guardia Nacional, aseguró un cargamento de aproximadamente mil 300 kilos de cocaína. En esa ocasión, los elementos detectaron irregularidades en el techo de la caja seca de un tractocamión mediante equipo de rayos gamma, tecnología que las autoridades federales utilizan de forma habitual en los puntos de revisión de la entidad.

| X / @sanchezmares85
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La inspección minuciosa derivó en la localización de mil 201 paquetes con sustancia en polvo blanco, que tras las pruebas químicas con equipo especializado se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

En marzo de 2026 fue asegurado un cargamento de metanfetamina oculto en cuerda industrial

El puesto de seguridad “Estación Doctor” registró otro aseguramiento el 14 de marzo de 2026, cuando la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano decomisaron 325 paquetes de metanfetamina ocultos entre rollos de cuerda industrial, en un tractocamión que viajaba de Hermosillo hacia Mexicali, Baja California. La caja del vehículo asegurado estaba rotulada con los logos de la empresa Transportes Potosinos Especializados.

La droga se encontraba oculta en los paquetes de cuerda. Crédito: Guardia Nacional
La droga se encontraba oculta en los paquetes de cuerda. Crédito: Guardia Nacional

El peso total de ese cargamento superó los 150 kilogramos, según reportes extraoficiales citados por medios locales. La sustancia fue detectada mediante equipo de rayos X, lo que motivó una inspección en el compartimento principal del vehículo, donde los agentes localizaron las bolsas transparentes con la droga entre los rollos de cuerda industrial transportados.

Tanto el operador del tractocamión como la droga y el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, que abrió una carpeta de investigación para determinar el origen, destino y posibles vínculos del detenido con redes dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas.

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