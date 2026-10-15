La rutina de baile K-pop que puedes hacer en casa para fortalecer el abdomen y mejorar tu condición física

Los videos de entrenamiento con coreografías de K-pop se han popularizado como una alternativa para hacer ejercicio en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El baile K-pop en casa puede convertirse en una rutina para fortalecer el abdomen y mejorar la resistencia cardiovascular mediante coreografías adaptadas, ejercicios de core y estiramientos.

La propuesta sirve para personas de distintos niveles, puede practicarse varias veces por semana y busca aprovechar la música y la repetición de movimientos para sostener el hábito de actividad física.

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Los videos de entrenamiento que adaptan coreografías de K-pop se han popularizado en el entorno digital como una alternativa de cardio para realizar en casa.

La revista Women’s Health describió el K-pop dance como una actividad con rasgos similares al entrenamiento interválico de alta intensidad.

Las coreografías alternan momentos explosivos, con saltos o desplazamientos rápidos, y tramos de menor exigencia que permiten una recuperación activa sin detener el ejercicio.

El K-pop puede combinar cardio y fortalecimiento abdominal

El baile activa músculos de las piernas, los glúteos, los brazos, las caderas y el tronco. Cuando los pasos se realizan con energía y continuidad, también eleva la frecuencia cardíaca y respiratoria, por lo que puede cumplir una función aeróbica.

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Mayo Clinic explica que el ejercicio aeróbico fortalece el corazón y los pulmones al hacer que el cuerpo utilice más oxígeno. La actividad regular también ayuda a mejorar la resistencia para las tareas diarias y puede colaborar con el mantenimiento de un peso saludable.

El abdomen participa durante las coreografías aunque no haya abdominales tradicionales. Las torsiones de cintura, los cambios de dirección, las elevaciones de rodillas y los movimientos de aislamiento de pecho o cadera obligan al tronco a estabilizarse.

El core incluye los músculos abdominales, la zona lumbar y la pelvis. Mayo Clinic señala que esta región protege la espalda y conecta los movimientos de la parte superior e inferior del cuerpo.

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Una musculatura central más fuerte puede favorecer la postura, el equilibrio y el control corporal. También permite ejecutar con mayor estabilidad los giros, los pasos laterales y los cambios de nivel propios de muchas coreografías.

El baile activa músculos de las piernas, los glúteos, los brazos, las caderas y el tronco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los videos de entrenamiento llevan las coreografías al formato casero

El crecimiento de rutinas digitales de baile permitió que muchas personas conviertan canciones y coreografías de K-pop en sesiones de ejercicio doméstico. La práctica no requiere máquinas ni pesas para el bloque cardiovascular, aunque sí necesita un espacio libre de obstáculos.

Estas propuestas suelen reducir la complejidad de la coreografía original. El objetivo no es reproducir cada detalle de una actuación, sino mantener movimientos continuos que activen el cuerpo y permitan sostener una intensidad adecuada.

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La información citada por Women’s Health indica que una canción intensa de alrededor de tres minutos puede combinar intervalos de esfuerzo alto con fases menos demandantes. Esa dinámica se parece a una sesión interválica, ya que la persona alterna aceleraciones, movimientos explosivos y momentos de menor carga.

La publicación también señaló que una clase de una hora puede implicar un gasto energético estimado de entre 400 y 600 kilocalorías, aunque esa cifra depende de la intensidad, el peso corporal, la duración y la energía con que se realicen los pasos.

El valor del formato digital reside también en su accesibilidad. Una persona puede repetir una secuencia hasta aprenderla, reducir la amplitud de los movimientos o hacer pausas cuando lo necesite.

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Una sesión puede organizarse en cuatro bloques

La rutina puede comenzar con cinco minutos de calentamiento. Una canción lenta o una base musical suave sirve para caminar en el sitio, mover los hombros, realizar círculos con las caderas y alternar pasos laterales.

La activación inicial debe incluir movimientos suaves del tronco. Se pueden hacer inclinaciones laterales, rotaciones de cintura y elevaciones alternadas de rodillas, con una contracción abdominal leve y una respiración continua.

Cleveland Clinic recomienda activar el core antes de movimientos exigentes. Una forma de hacerlo consiste en tensar con suavidad la zona media, como si se acercara el ombligo hacia la columna, sin contener el aire ni endurecer los hombros.

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El segundo bloque reúne entre tres y cuatro canciones de K-pop. La duración total puede rondar los 15 o 20 minutos para principiantes y aumentar conforme mejore la resistencia.

La primera canción debe priorizar pasos simples y desplazamientos controlados. Una persona que empieza puede omitir los saltos, reducir la velocidad y mover los brazos con menor amplitud.

La segunda canción puede incluir torsiones del torso, movimientos de cadera y elevaciones de rodilla. Estos recursos aumentan la participación del abdomen porque el cuerpo debe controlar la posición de la columna mientras se mueven las extremidades.

En la última canción, quienes ya tengan una base física pueden aumentar la exigencia. Los gestos más amplios, los cambios rápidos de dirección y los saltos moderados elevan el esfuerzo cardiovascular, siempre que no provoquen dolor ni inestabilidad.

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La rutina puede comenzar con cinco minutos de calentamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo específico de core completa el baile

Después de las canciones conviene dedicar entre 10 y 15 minutos a ejercicios de fortalecimiento abdominal. El baile aporta movimiento dinámico, mientras que este bloque entrena la estabilidad del tronco de forma más localizada.

Las planchas son una opción simple. La persona debe apoyar antebrazos y pies en el suelo, mantener el cuerpo alineado y evitar que la cadera caiga hacia abajo.

Quienes comienzan pueden hacer dos series de 20 segundos con las rodillas apoyadas. Una persona con mayor experiencia puede realizar tres series de entre 30 y 45 segundos, siempre que conserve una técnica correcta.

El segundo ejercicio puede ser el dead bug. Se realiza boca arriba, con las rodillas flexionadas y los brazos elevados. Luego se extienden de forma alternada una pierna y el brazo contrario sin despegar la espalda baja del suelo.

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Cleveland Clinic destaca este movimiento porque obliga al core a estabilizar la columna mientras se mueven brazos y piernas. Se pueden hacer entre 10 y 12 repeticiones por lado, con un ritmo lento y controlado.

El tercer ejercicio es el bird dog. Desde la posición de cuatro apoyos, se extiende un brazo hacia adelante y la pierna contraria hacia atrás. La espalda debe mantenerse recta y la cadera no debe girar hacia un costado.

Dos series de ocho a 10 repeticiones por lado pueden ser suficientes. La calidad del movimiento debe estar por encima de la velocidad o de la cantidad de repeticiones.

La frecuencia debe ajustarse al nivel de cada persona

Mayo Clinic recoge la recomendación de acumular al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad vigorosa. El baile K-pop puede contribuir a alcanzar ese volumen si se incorpora con constancia.

Una persona sedentaria puede comenzar con dos sesiones semanales de entre 15 y 25 minutos. El objetivo inicial consiste en crear el hábito, aprender pasos básicos y comprobar cómo responde el cuerpo al esfuerzo.

Después de varias semanas, la rutina puede pasar a tres o cuatro días por semana. Una sesión intermedia puede incluir entre 30 y 45 minutos de baile y un bloque breve de core.

Las personas más entrenadas pueden llegar a sesiones de 45 a 60 minutos. En esos casos, es recomendable alternar coreografías de mayor intensidad con días de menor impacto o con entrenamiento de fuerza.

El estudio publicado en Journal of Exercise Physiology examinó a jóvenes universitarias que practicaban K-pop dance de forma sistemática. El grupo de baile mostró menor masa grasa e índice de masa corporal que el grupo sedentario, junto con mayor masa muscular y tasa metabólica basal.

El mismo trabajo indicó que el ejercicio convencional consiguió ganancias de fuerza algo superiores. Ese resultado refuerza la necesidad de complementar el baile con entrenamiento de fuerza para los principales grupos musculares.

Rutina con baile K-pop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vuelta a la calma reduce la exigencia de forma gradual

El cierre de la sesión debe incluir entre cinco y 10 minutos de movimientos lentos y estiramientos. La persona puede bajar el ritmo con pasos suaves, respiraciones profundas y movilizaciones de hombros y caderas.

Luego puede estirar piernas, glúteos, flexores de cadera, espalda y oblicuos. Cada posición debe sostenerse entre 15 y 30 segundos, sin rebotes y sin buscar dolor.

Harvard Health destaca que el baile puede favorecer la adherencia porque muchas personas lo perciben como una actividad recreativa.

La música, el aprendizaje de secuencias y la sensación de dominar una coreografía pueden hacer que el ejercicio resulte más fácil de mantener.

La seguridad debe ser parte de la rutina. Es necesario despejar el área de muebles y cables, usar una superficie estable y adaptar los movimientos si aparecen molestias en rodillas, caderas o espalda.

Las personas con enfermedades cardíacas, problemas importantes de equilibrio o largos períodos de inactividad deberían consultar con un profesional de salud antes de iniciar sesiones vigorosas.

El K-pop puede ser una herramienta de entrenamiento útil, siempre que la intensidad avance al ritmo que permita cada cuerpo.