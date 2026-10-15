México

Cepal pronostica que exportaciones mexicanas aumentarán 26% este año por demanda de la tecnología avanzada

En medio de la renegociación del T-MEC, el dinamismo mexicano se verá beneficiado por el auge de la IA

La Cepal estimó que las exportaciones de México crecerán en 2026 por la demanda de tecnología avanzada. Crédito: TLC Magazine
La Cepal estimó que las exportaciones de México crecerán en 2026 por la demanda de tecnología avanzada. Crédito: TLC Magazine
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Este jueves, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó que las exportaciones mexicanas crecerán 26 por ciento este año en valor, lo que equivaldría a 835 mil 325 millones de dólares en productos enviados.

Lo anterior, pese al entorno geopolítico incierto, lo cual ha derivado en disrupciones en rutas logística y de la falta de previsibilidad de la política comercial de Estados Unidos.

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Además, la economía mexicana gana terreno como uno de los principales proveedores en la demanda de tecnología avanzada, como la Inteligencia Artificial (IA).

Cepal pronostica que exportaciones mexicanas aumentarán 26%

La Cepal presentó el informe “Perspectivas del comercio internacional de América Latina y el Caribe, 2026”, ahí señaló que las exportaciones mexicanas aumentarán 21 por ciento este año, mientras que las importaciones lo harán 20 por ciento.

En ese sentido, el organismo regional que sostuvo que México se destacará este año por el dinamismo de sus exportaciones manufactureras, la mayor parte de las cuales tienen como destino el mercado estadounidense.

Llama la atención la estimación de la Cepal, porque el dinamismo de las exportaciones mexicanas ocurre mientras el gobierno del presidente Donald Trump mantiene la renegociación del T-MEC con las autoridades mexicanas y de Canadá.

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José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la comisión regional, habló sobre las estimaciones económicas de la región. Crédito: X / @cepal_onu
José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la comisión regional, habló sobre las estimaciones económicas de la región. Crédito: X / @cepal_onu

Incertidumbre rodea al T-MEC

Además, el informe detalló que el principal factor de incertidumbre en la revisión del T-MEC es la decisión de Estados Unidos de no renovar el acuerdo en su forma actual y que su principal objetivo es reducir el déficit comercial con sus socios de México y Canadá, que ha ido en aumento de manera continúa desde su entrada en vigor en 2020.

Es probable, añadió el estudio, que la revisión del T-MEC vaya más allá de lo comercial y derive en un espacio de negociación sobre política industrial, seguridad económica y reorganización de cadenas de suministro.

Acuerdo irá más allá del ámbito comercial

Desde el punto de vista de la Cepal, lo complejo que se ha vuelto este proceso quedó en evidencia con el fracaso de las conversaciones entre la Unión Americana y Canadá a finales de agosto, durante las cuales los norteamericanos pusieron sobre la mesa diversas exigencias a su contraparte en ámbitos que exceden la regulación de los flujos comerciales bilaterales.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habla en una rueda de prensa este miércoles en Palacio Nacional en la Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habla en una rueda de prensa este miércoles en Palacio Nacional en la Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

El informes del organismo regional señaló que “especialmente para México, el proceso de revisión del T-MEC será relevante no solo por sus posibles efectos sobre los flujos comerciales entre los tres países norteamericanos, sino también por las implicaciones que pueda tener para la localización de inversiones, las estrategias de deslocalización cercana y la configuración futura de las cadenas regionales de valor”.

Sin dejar de mencionar que, “la dinámica de la revisión del T-MEC podría verse afectada de modo importante por el resultado de las elecciones parlamentarias de medio término en los Estados Unidos, que se realizarán en noviembre de 2026”.

Comercio intencional experimenta una reconfiguración influida por diversos factores

Al presentar el informe, el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, afirmó que el comercio mundial atraviesa una reconfiguración impulsada por los objetivos de seguridad económica, resiliencia y sostenibilidad, por la instrumentalización de la interdependencia que ejerce Estados Unidos y por el rápido avance de las tecnologías emergentes.

“Las exportaciones manufactureras de México crecieron más del 26 por ciento en el primer semestre de 2026, impulsadas por la integración de sus cadenas productivas con los Estados Unidos y la relocalización de actividades manufactureras hacia México. Han sido particularmente favorecidas las exportaciones no automotrices, especialmente de maquinaria para procesamiento de datos y otros bienes vinculados con el auge de las inversiones en IA”, explicó Salazar-Xirinachs.

Asimismo, el estudio proyectó un crecimiento del valor de las exportaciones de bienes de la región de un 20 por ciento este año, el mayor desde el rebote pospandemia de 2021.

Dicho resultado estaría impulsado por el alza en los precios de exportación, que se estima en 11 por ciento, y por el aumento de los volúmenes exportados, que sería de 9 por ciento.

También crecerán las exportaciones de Latinoamérica y el Caribe

Según datos de la Cepal, se prevé que las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe registren un crecimiento promedio del 20 por ciento a tasa anual durante este año. El organismo atribuyó esta expansión a la rápida dinámica del comercio de servicios digitales y de minerales críticos, con un incremento --ya descrito línas arriba-- del 11 por ciento en los precios y del 9 por ciento en los volúmenes transados.

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Salazar-Xirinachs precisó que este desempeño también responde al aumento de los volúmenes exportados por los países de la región, particularmente por México, cuyas exportaciones manufactureras concentran más del 40 por ciento del total regional.

“En 2026, las exportaciones de la mayoría de los países de la región crecerán a doble dígito. Sobresale el caso de Perú con exportaciones que se expandirían 30 por ciento, favorecidas por el dinamismo de los minerales metálicos, le sigue México con un crecimiento de 26 por ciento, impulsado por el aumento de las exportaciones de productos electrónicos de más del 100 por ciento y de los bienes de maquinaria por encima del 50 por ciento”, comentó Daniela García, directora de la División de Comercio Internacional e Integración de la Cepal, en conferencia.

Pese a al incertidumbre por la renegociación del T-MEC, la Cepal estimó que las exportaciones mexicanas aumentarán 26 por ciento este 2026, en parte, por el auge de la IA.

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