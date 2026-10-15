Clara Luz Flores posee dos casas, un departamento y un terreno valuados en más de 15 mdp: la declaración patrimonial de la polémica candidata de NL. (Foto: RS)

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Clara Luz Flores Carrales ha estado al centro del escrutinio público desde su nombramiento como coordinadora estatal de Nuevo León, su aspiración ha desatado una rebelión al interior de Morena en el estado, donde liderazgos como el de Tatiana Clouthier, Waldo Fernández y Andrés Mijes Llovera han rechazado la designación.

El disgusto no es para menos, debido a que según encuestas locales, quien encabezaba la preferencia en el estado era Waldo Fernández, seguido por Clouthier, sin embargo, fueron relegados al interior del partido. El nombramiento se dio pese a que la senadora con licencia solo lleva seis años como militante de Morena a diferencia de los 22 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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La política que podría aparecer en la boleta electoral como candidata a la gubernatura en Nuevo León, presentó en mayo pasado su declaración de situación patrimonial y de intereses, en la cual dio a conocer las propiedades que tiene a su nombre, así como las otras actividades por las que recibe ingresos económicos.

Infobae México tuvo acceso al documento, como parte del monitoreo de transparencia que realiza a candidatos virtuales que contenderán por las 17 gubernaturas en junio de 2027.

Clara Luz es propietaria de inmuebles valuados en más de 15 mdp

La senadora con licencia declaró propiedades por más de 15 millones de pesos. (PNT)

La política realizó su declaración cuando aún era senadora, el documento entregado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detalla que posee dos casas. La primera está valuada en 740 mil pesos, compra que realizó a través de un crédito adquirido el 15 de enero de 2006.

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La segunda casa, fue adquirida a través de una donación realizada el 4 de octubre de 2013; la vivienda cuenta con 186 mil 200 metros cuadrados construidos y su valor es de 2 millones 921 mil 662 pesos.

El departamento lo adquirió cuando ya formaba parte de las filas de Morena, es decir, el 20 de junio de 2022, sin mayor austeridad -principio que la 4T ha determinado priorizar entre la militancia-, solicitó un crédito para pagar el inmueble, el cual tiene un valor de 11 millones 137 mil 500 pesos.

Clara Luz también es dueña de un terreno con una superficie de 62 metros cuadrados, adquirido en el mismo año que obtuvo su primera casa, solo que en meses diferentes -15 de octubre-, el valor de adquisición conforme a la escritura pública corresponde a 295 mil 176 pesos.

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En suma, entre casas, departamento y el terreno, la política morenista suma 15 millones 94 mil 338 pesos solo en los inmuebles adquiridos a lo largo de 20 años, donde ha ocupado cargos públicos, en un inicio respaldada por el PRI, y ahora, de la mano del partido en el poder, Morena.

Declaración Patrimonial de Clara Luz Flores. (PNT)

La aspirante a la gubernatura de NL también es accionista

La candidata virtual de Morena en Nuevo León, combina sus actividades en la política con sus responsabilidades como accionista de tres empresas:

Makeda Beauty Group II, donde mantiene una participación del 50% como accionista . Ubicada en Ciudad de México y perteneciente al sector belleza. Dicha empresa le deja ingresos por 200 mil pesos.

Tactic PR, con una participación del 50% como accionista . Ubicada en Nuevo León, la cual pertenece al sector de alimentos. La remuneración mensual de Clara Luz es de 100 pesos netos.

Inmobiliaria Flores Carrales, de la cual tiene el 85% como accionista. Está ubicada en Coahuila de Zaragoza, pertenece al sector construcción. Obteniendo ingresos mensuales por 120 mil pesos.

La política morenista es accionista de tres empresas en distintos sectores. (PNT)

Las otras adquisiciones de la senadora con licencia de Morena

En el rubro de bienes inmuebles, Clara Luz agregó la adquisición por un millón 550 mil pesos de menaje de casa, compra que fue pagada de contado el 12 de diciembre de 2020.

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También obtuvo joyas pagadas de contado con un valor de un millón 500 mil pesos, en 2008. Hace tres años, a través de una herencia adquirió joyería con un valor de 540 mil pesos.

La política morenista tiene registradas cuentas de chuques en Banorte, así como tarjetas de crédito que superan los 50 mil pesos.

Cabe destacar que, al igual que otros funcionarios o servidores públicos, Clara Luz no detalló con precisión los ingresos obtenidos durante 2025, debido a que registró ingresos como senadora de un millón 693 mil 561 pesos, pero en el rubro de ingresos por actividad empresarial colocó “0”.

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Una candidatura polémica y el tiempo electoral apenas inicia

Aunque negó conocer a la secta NXIVM, Clara Luz tiene una entrevista con ellos (Foto: captura de pantalla de Instagram @marianardzcantu).

Morena ha sido fuertemente cuestionada por el nombramiento de Clara Luz, ya que desde la perspectiva de algunos políticos, “está cediendo la gubernatura” al no poner un perfil fuerte y con respaldo en Nuevo León.

Es la segunda vez que la política busca contender por la gubernatura del estado, sin embargo, un factor de peso empaña su nombramiento: la publicación de un video en 2021 que la relacionaba de manera directa con el líder la secta Nxivm, Keith Raniere.

El hombre fue declarado culpable en Estados Unidos por distintos delitos, entre los que se encuentran: crimen organizado, conspiración para delinquir, trata de personas con fines sexuales y fraude electrónico.

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El escándalo tumbó las aspiraciones de Clara Luz Flores en el estado, colocándola en cuarto lugar tras la publicación del material. Pese a los años, políticas como Tatiana Clouthier la han definido como “un perfil que daña al movimiento”, iniciando una movilización al interior de la coalición para que los partidos vuelvan a definir a su candidata virtual en la entidad.