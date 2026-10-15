Tras viralizarse video de operativo en Culiacán, Gabinete de Seguridad confirma siete detenidos con nexos a una célula delictiva

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Tras viralizarse en redes sociales videos en los que pobladores de la localidad de Laguna Colorada, en Culiacán, denunciaban presuntas violaciones a derechos humanos y discutían con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Gabinete de Seguridad confirmó a través de sus canales oficiales la detención de siete personas por presuntos nexos a una célula delictiva generadora de violencia, como resultado del despliegue operativo.

La respuesta oficial llegó horas después de que los primeros registros de la comunidad de Laguna Colorada circularan en plataformas digitales, entre los que destacó un forcejeo entre civiles y elementos federales, para impedir que trasladaran a uno de los objetivos capturados.

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Posterior a la divulgación del material, la autoridad federal explicó que la acción respondió a trabajos de inteligencia e investigación, no a un operativo aislado. Elementos de la Semar, la SSPC, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República ejecutaron cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

El Gabinete de Seguridad detalló que fueron cinco órdenes de cateo y siete detenidos

El comunicado difundido en la red social X precisó que, durante las acciones, fueron detenidas siete personas, entre ellas dos mujeres identificadas como operadoras logísticas de la organización criminal. La autoridad federal no detalló la identidad completa de los detenidos ni los domicilios exactos donde se ejecutaron los cinco cateos.

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La dependencia enmarcó el operativo como parte de una investigación en curso contra la célula señalada, sin precisar su nombre ni su presunta vinculación con otros grupos criminales que operan en la entidad.

Mensaje de las autoridades federales tras el operativo. Crédito: X - @GabSeguridadMX

Las autoridades reportaron también el aseguramiento de cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, vehículos y equipos de comunicación durante las diligencias. El comunicado no especificó el tipo de armamento ni la cantidad de droga asegurada en los cinco inmuebles cateados.

El Gabinete de Seguridad sostuvo que las instituciones continuarán trabajando de manera coordinada para desarticular las células delictivas que generan violencia y proteger a la población de Sinaloa. La dependencia no ofreció una fecha para la presentación de los detenidos ante autoridad judicial ni adelantó si habrá nuevas diligencias relacionadas con el caso.

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Hija de una de las detenidas denunció robos en su vivienda

Entre las personas detenidas figuró Carlota Murillo Avendaño, cuya intervención generó un enfrentamiento entre vecinos y fuerzas federales este 15 de octubre. El Registro Nacional de Detenciones confirmó su registro con estatus “en traslado”, sin alias ni precisión sobre su relación específica con la célula señalada por el Gabinete de Seguridad.

Vecinos de La Laguna Colorada forman una valla humana para impedir el traslado de la mujer detenida. Crédito: Redes Sociales

En un video difundido en redes sociales, la hija de Carlota relató que entregó su teléfono desbloqueado a un oficial y le dijo: “Pues aquí está. Si lo quiere revisar, no tengo nada”. Según su testimonio, los elementos se llevaron su iPhone 17, una computadora valuada en más de 50 mil pesos y un Apple Watch, que después apareció afuera de la vivienda.

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La joven denunció además que a su hermana le quitaron un teléfono y un iPad, y que del domicilio también sustrajeron consolas PlayStation, dinero y joyas. “No nos quieren dar el VR de las cámaras, mi casa tiene cámaras, no nos lo quieren dar”, dijo en el video compartido por medios locales, en referencia a las grabaciones de seguridad de la propiedad.

En el mismo testimonio, la hija de Carlota narró el operativo: dijo que seis hombres armados ingresaron a la vivienda alrededor de las 3:00 o 3:30 de la mañana y apuntaron contra ella y su hermana menor de edad. “Se supone que solo estaban haciendo cateo de la casa, que ni siquiera tocaba en mi casa, tocaba en la casa de un lado, pero decidieron brincarse a mi casa”, afirmó.

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La joven agregó que no le permitieron ver a su madre hasta el final del operativo ni le informaron en qué vehículo la trasladaban.

La irrupción de los elementos federales derivó en un choque directo con los habitantes de Laguna Colorada, que se prolongó por horas. Pobladores y familiares formaron una valla humana alrededor de las patrullas para impedir que Murillo Avendaño fuera trasladada, sin embargo, posteriormente se confirmó la aprehensión.

Reportero lesionado durante el forcejeo. Crédito: Redes Sociales

Entre los empujones fue lesionado un reportero del medio El Debate, quien se encontraba en el sitio cubriendo el despliegue.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa acudió al lugar

Óscar Loza, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, acudió personalmente a Laguna Colorada acompañado del director de Quejas del organismo. Loza escuchó el testimonio de la detenida y de sus familiares sobre el trato recibido durante las diligencias.

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“Los dispositivos podrían contener información de interés para el Ministerio Público”, dijo Loza al diario El Debate, en referencia a los celulares y la tableta retirados de la vivienda. El funcionario explicó que esa versión se la trasladaron las propias autoridades que participaron en el operativo.

Loza invitó a los familiares a presentar una queja formal ante la CEDH para que el caso fuera remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El titular del organismo advirtió que una demora injustificada en el proceso podría utilizarse para ejercer presión durante la investigación, de acuerdo con el mismo diario.

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