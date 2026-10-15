Difunden en redes mapa de U2 para el Estadio GNP Seguros: así será el gigantesco escenario para los capitalinos

Los irlandeses vuelven a CDMX tras grabar escenas para videoclips. (Captura de video)

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U2 confirma dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con los que arranca su gira mundial The Greatest Show On Earth World Tour. Las fechas son el martes 23 y el viernes 26 de febrero de 2027, y marcan el regreso de la banda a la capital.

La pasarela que conecta con el escenario principal ocupa el centro de la cancha, según el mapa de asientos que ya circula en redes sociales. El trazado deja al público del Golden Circle distribuido en todo su contorno, no solo frente al punto de arranque del show.

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De esta forma, la agrupación estará más cerca del público durante el espectáculo. En el mapa también se distinguen las secciones de piso y las localidades numeradas en las gradas del estadio.

La zona más cercana a la pasarela concentra el mayor interés entre los seguidores que ya revisan la distribución antes de que arranque la venta de boletos. El Estadio GNP Seguros tiene capacidad para más de 65,000 personas en su configuración para conciertos.

Este es el mapa del Estadio GNP para U2 (redes sociales)

El anuncio llega después de que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. visitaran México meses atrás para grabar los videoclips de “Silencio” y “Street of Dreams”. Las calles del Centro Histórico y el Salón Los Ángeles, en la colonia Guerrero, sirvieron de locación para esas grabaciones.

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Ese acercamiento previo con la capital motivó una invitación pública de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para que el grupo tocara de manera gratuita en el Zócalo. “Esta es una invitación para que puedan tocar en nuestra maravillosa plaza, que es el Zócalo. Son bienvenidos y nos encantaría mucho”, dijo la mandataria capitalina en un video difundido en sus redes.

La banda aún no ha confirmado show en el Zócalo, pero optó por el Estadio GNP Seguros, recinto donde ya se había presentado en 1997 y en 2017, cuando entonces operaba bajo el nombre de Foro Sol. Aquella visita de 2017 formó parte de la gira por el 30 aniversario del álbum The Joshua Tree.

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La venta de boletos arranca este 19 de octubre en varias etapas

(Instagram)

El calendario de ventas se divide en cinco fases consecutivas. La primera preventa está reservada para suscriptores del Grupo Feedback, el lunes 19 de octubre a las 10:00 horas, seguida por los integrantes del Grupo The Hype un día después, en el mismo horario.

La preventa Banamex se realizará el miércoles 21 de octubre. Quienes no cuenten con una membresía de la banda pueden completar un registro en la plataforma oficial de U2, abierto hasta el domingo 18 de octubre a las 21:59 horas, para acceder a una tercera venta anticipada el jueves 22 de octubre a las 10:00 horas.

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La venta general para el público abre el viernes 23 de octubre a las 10:00 horas a través de Ticketmaster México. Por ahora no se han dado a conocer los precios oficiales de los boletos para las fechas en la capital mexicana.

Las membresías que dan acceso a las preventas especiales tienen vigencia anual. Además del acceso anticipado a boletos, incluyen beneficios como sudaderas y libros con fotografías inéditas de la banda, según detalla la página oficial del grupo.

México abre la gira antes de las fechas en Brasil y Argentina

U2

Después de las dos fechas en la Ciudad de México, la banda continuará su recorrido en Sao Paulo, Brasil, con presentaciones programadas para el 10 y 12 de marzo. El itinerario anunciado hasta ahora prosigue con dos shows en el Estadio River Plate, en Buenos Aires, Argentina.

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La gira promociona el nuevo material discográfico de la agrupación, titulado Carnaval de Luz, y representa el regreso de U2 a los escenarios después de siete años sin una gira mundial completa. Su salida previa fue en 2019, antes de la pausa que coincidió con los problemas de salud del baterista Larry Mullen Jr.

Mullen se sometió a una cirugía de cuello y espalda que lo mantuvo alejado de parte de las actividades promocionales del grupo durante su recuperación. De acuerdo con información publicada en la revista Rolling Stone, la banda ya realiza ensayos para esta gira, con el baterista de regreso en su instrumento.

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Como referencia de precios, en Brasil el boleto más barato para los shows de la banda se cotizó en 690 reales, equivalente a unos 2,500 pesos mexicanos, mientras que el más costoso llegó a 3,000 reales, por encima de los 10,000 pesos. Esas cifras podrían anticipar el rango que manejará la promotora en México.

Por ahora solo las dos fechas en el Estadio GNP Seguros aparecen confirmadas dentro del itinerario completo de The Greatest Show On Earth World Tour, y la producción no ha anunciado si habrá fechas adicionales en otras ciudades mexicanas.