Benjamín Gil se convierte en nuevo entrenador de los Diablos Rojos del México

El estratega que dirigió a la Selección Mexicana en dos Clásicos Mundiales de Beisbol y unos Juegos Olímpicos llega al equipo más ganador de la LMB. (diablosrojosmx)

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Los Diablos Rojos del México presentaron a Benjamín Gil como su nuevo entrenador para la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol, donde buscarán regresar a los primeros planos tras no haber podido conseguir el tricampeonato.

Dicha llegada de uno de los managers más exitosos en la historia del beisbol mexicano representa una gran apuesta de la directiva escarlata para buscar volver a ser contendientes para el título.

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Benjamín Gil releva a Lorenzo Bundy en el dugout escarlata

Benjamín Gil llega a los Diablos Rojos del México. (diablosrojosmx)

Benjamín Gil asumirá el lugar que dejó vacante Lorenzo Bundy en el cuerpo técnico de los Diablos Rojos del México. El ex timonel pasará a desempeñarse como asistente deportivo de la gerencia, después de dirigir al club durante una etapa marcada por dos campeonatos consecutivos.

Bajo el mando de Bundy, los Diablos conquistaron los títulos de la Liga Mexicana de Beisbol en 2024 y 2025. En la temporada más reciente, el equipo buscaba el tricampeonato, pero quedó eliminado por los Pericos de Puebla durante la Serie de Zona.

Gil llega al dugout capitalino con uno de los currículums más amplios entre los managers activos del beisbol mexicano. El “Matador” dirigió a la Selección Mexicana en las dos ediciones más recientes del Clásico Mundial de Beisbol y cuenta con experiencia en distintos escenarios nacionales e internacionales.

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Benjamín Gil llega con títulos como jugador y manager

(Instagram: México Beis)

El tijuanense Benjamín Gil asumirá la dirección de los Diablos Rojos del México con una trayectoria que reúne campeonatos como pelotero y como manager. Su historial incluye una Serie Mundial, seis títulos en la Liga Mexicana del Pacífico, una Serie del Caribe como manejador y el tercer lugar de México en el Clásico Mundial de Beisbol de 2023.

Gil ganó la Serie Mundial de 2002 con Los Angeles Angels. En México, levantó el campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol con los Sultanes de Monterrey en 2007. Durante su etapa como jugador también consiguió cuatro coronas de la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán y dos títulos de Serie del Caribe.

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Ya como manager, dirigió a los Tomateros hacia cuatro campeonatos de la Liga Mexicana del Pacífico. Después sumó dos títulos más con los Charros de Jalisco, una cifra que lo coloca entre los manejadores más ganadores del circuito invernal.

En 2026, Gil añadió un campeonato de Serie del Caribe a su palmarés al frente de los Charros. Esa experiencia también lo llevó a dirigir en torneos internacionales con la Selección Mexicana.

El resultado más destacado de su etapa con la novena nacional llegó en 2023. Gil condujo a México hasta las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol, donde el equipo terminó en el tercer lugar, la mejor posición que el país ha alcanzado en la historia del torneo.

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Un nuevo profesional para Benjamín Gil

(Photo by Chris Coduto/WBCI/MLB)

Benjamín Gil llegará a los Diablos Rojos del México después de una trayectoria de 21 años como pelotero profesional y más de una década como manager.

El tijuanense jugó 10 temporadas en Grandes Ligas con Texas Rangers y Los Angeles Angels, organización con la que ganó la Serie Mundial de 2002.

Tras su paso por Estados Unidos, Gil continuó su carrera en el beisbol mexicano. Debutó en la Liga Mexicana de Beisbol con los Toros de Tijuana en 2004 y también defendió los colores de Sultanes de Monterrey, Dorados de Chihuahua y Guerreros de Oaxaca.

En el circuito invernal jugó para Águilas de Mexicali, Algodoneros de Guasave y Tomateros de Culiacán. Con los guindas construyó una parte de su trayectoria antes de iniciar la etapa que lo llevó a consolidarse como uno de los managers mexicanos con más campeonatos.

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Gil debutó como manejador de los Tomateros en 2014 y obtuvo el título de la Liga Mexicana del Pacífico en su primera campaña al frente del club. Más adelante sumó otros tres campeonatos con Culiacán y añadió dos coronas con los Charros de Jalisco.

Su experiencia como manager también incluye la Liga Mexicana de Beisbol. En 2021 dirigió a los Mariachis de Guadalajara y recibió el reconocimiento como Manager del Año, después de llevar al equipo al mejor récord de la temporada regular.

El tijuanense también integró el cuerpo técnico de Los Angeles Angels. En 2022 trabajó como coach de primera base y, un año después, se desempeñó como coach de infield.

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Con la Selección Mexicana, Gil dirigió al equipo que llegó a las semifinales del Clásico Mundial de Beisbol de 2023 y terminó en el tercer lugar. Ese resultado representa la mejor actuación de México en la historia del torneo.

Ahora, Gil asumirá el reto de dirigir a los Diablos Rojos del México en la temporada 2027 desde el dugout del Estadio Alfredo Harp Helú.