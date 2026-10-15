Cómo hacer velas falsas para tu altar de Día de Muertos: tutorial fácil sin gastar de más

Las velas falsas de cartón reciclado no requieren fuego real ni ningún tipo de luz led para decorar el altar de Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hacer velas falsas de cartón reciclado aprovecha tubos de papel de baño y de papel de cocina ya usados como base principal, y solo requiere comprar pintura acrílica y silicón, dos materiales económicos que alcanzan para varias piezas.

El proceso completo toma entre 40 minutos y una hora, más el tiempo de secado del silicón, la pintura y el armado de la llama, y se puede replicar en tantas piezas como tubos de cartón se tengan disponibles en casa.

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Para hacer entre 4 y 6 velas se necesita

Tubos de papel de baño y de papel de cocina vacíos, en distintos largos

Papel periódico para el relleno interior

Pintura acrílica blanca y un pincel

Una pistola de silicón caliente con barras (opcional)

Hojas blancas o de color amarillo y naranja para la llama

Un palillo de madera por cada tubo

Tijeras

Los tubos de papel de baño y de cocina son la base principal de esta manualidad casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se reúnen los tubos y se cortan en alturas distintas

Se reúnen los tubos de cartón disponibles y se eligen alturas distintas entre ellos, para que el conjunto final imite un grupo de veladoras colocadas a diferentes niveles.

Un tubo de papel de cocina, más largo que uno de papel de baño, puede cortarse por la mitad con las tijeras para obtener dos piezas de distinta medida.

Si se tiene solo un tamaño de tubos, se pueden cortar para crear de todo tipo de tamaños, hasta mini velas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel periódico rellena el interior de cada tubo

Se toma papel periódico y se arruga en pedazos pequeños hasta llenar por completo el interior de cada tubo.

Este relleno da firmeza a la pieza y sostiene después el palillo que llevará la llama de papel en su extremo superior, sin que se incline hacia los lados.

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Las velas falsas también pueden rellenarse con papel reciclado u hojas de cuadernos viejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El silicón imita la cera derretida (paso opcional)

Con la pistola de silicón ya caliente, se aplica el pegamento alrededor del borde recortado de cada tubo, dejando que escurra hacia abajo por las paredes exteriores sin control.

Mientras más gotas se dejen correr de forma irregular, más realista se ve después el efecto de cera derretida.

El efecto de cera derretida se logra sin necesidad de encender ninguna llama, pero igualmente es un paso opcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se repite este paso en cada uno de los tubos reunidos y se espera entre 10 y 15 minutos a que el silicón endurezca por completo antes de continuar.

Si no se cuenta con silicón o se prefiere no utilizarlo, se puede omitir este paso.

Dos capas de pintura acrílica dan el acabado final

Una vez seco el silicón, se pinta todo el tubo con pintura acrílica blanca, cubriendo tanto el cartón como las gotas de silicón ya endurecidas.

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La primera capa debe secar por completo, un proceso de 20 a 30 minutos en promedio, antes de aplicar una segunda mano de pintura.

Esta técnica permite reutilizar tubos que normalmente terminan en la basura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta segunda capa cierra cualquier zona donde el color del cartón original siga visible y da un acabado uniforme al conjunto, similar al de la cera blanca tradicional.

El pabilo falso se arma con un palillo de madera

Se toma un palillo de madera y se pinta de color café o negro con el mismo pincel usado para los tubos, imitando el pabilo quemado de una vela real.

Este palillo se inserta en el centro del relleno de papel periódico, de modo que sobresalga entre uno y dos centímetros por encima del borde irregular del tubo ya pintado.

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El papel de relleno sirve para que la vela tenga una estructura más firme antes de comenzar a decorarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llama se recorta en papel y se fija sin encender nada

Del cartulina o fieltro amarillo se recorta una silueta de llama de unos tres centímetros de alto, y otra más pequeña en naranja para superponerla encima y dar dos tonos a la flama.

Ambas siluetas se pegan una sobre otra con una gota de silicón frío o pegamento blanco, y el conjunto se fija en la punta del palillo que simula el pabilo.

Si no se cuenta con hojas de colores las llamas se pueden colorear en hojas blancas o de cuaderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es una llama estática de papel, sin brillo ni luz real, que solo aporta la silueta visual de una vela encendida sobre el altar.

Las piezas se agrupan sobre una base para el altar

Finalmente, las piezas terminadas se agrupan sobre un plato o base, variando las alturas entre ellas para imitar la distribución clásica de veladoras en varios niveles sobre la ofrenda.

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Las velas también se pueden pintar de color negro, morado, verde, o cualquier color de pintura acrílica disponible en casa.

Variar la altura de los tubos imita la distribución real de veladoras en un altar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta manualidad permite dejar volar la imaginación, creando decoraciones para fiestas de Halloween o Día de Muertos, incluso siguiendo esta técnica es posible hacer decoraciones de navidad.