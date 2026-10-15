México

Cómo hacer velas falsas para tu altar de Día de Muertos: tutorial fácil sin gastar de más

Con insumos económicos o que ya se tienen en casa es posible elaborar velas falsas para la ofrenda de Día de Muertos o decoraciones de Halloween

Tres tubos de cartón blancos con cera falsa y llamas de papel sobre una mesa de madera con flores naranjas al fondo.
Las velas falsas de cartón reciclado no requieren fuego real ni ningún tipo de luz led para decorar el altar de Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Hacer velas falsas de cartón reciclado aprovecha tubos de papel de baño y de papel de cocina ya usados como base principal, y solo requiere comprar pintura acrílica y silicón, dos materiales económicos que alcanzan para varias piezas.

El proceso completo toma entre 40 minutos y una hora, más el tiempo de secado del silicón, la pintura y el armado de la llama, y se puede replicar en tantas piezas como tubos de cartón se tengan disponibles en casa.

PUBLICIDAD

Para hacer entre 4 y 6 velas se necesita

  • Tubos de papel de baño y de papel de cocina vacíos, en distintos largos
  • Papel periódico para el relleno interior
  • Pintura acrílica blanca y un pincel
  • Una pistola de silicón caliente con barras (opcional)
  • Hojas blancas o de color amarillo y naranja para la llama
  • Un palillo de madera por cada tubo
  • Tijeras
Tubos de cartón, pintura blanca con pincel, pistola de silicona, cartulinas de colores, tijeras y periódico doblado sobre una mesa de madera.
Los tubos de papel de baño y de cocina son la base principal de esta manualidad casera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se reúnen los tubos y se cortan en alturas distintas

Se reúnen los tubos de cartón disponibles y se eligen alturas distintas entre ellos, para que el conjunto final imite un grupo de veladoras colocadas a diferentes niveles.

Un tubo de papel de cocina, más largo que uno de papel de baño, puede cortarse por la mitad con las tijeras para obtener dos piezas de distinta medida.

Manos sosteniendo tijeras y cortando un tubo largo de cartón marrón sobre una mesa de madera con varios tubos circundantes.
Si se tiene solo un tamaño de tubos, se pueden cortar para crear de todo tipo de tamaños, hasta mini velas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El papel periódico rellena el interior de cada tubo

Se toma papel periódico y se arruga en pedazos pequeños hasta llenar por completo el interior de cada tubo.

Este relleno da firmeza a la pieza y sostiene después el palillo que llevará la llama de papel en su extremo superior, sin que se incline hacia los lados.

PUBLICIDAD

Manos que colocan papel de periódico arrugado dentro de un tubo de cartón sobre una mesa con tijeras y cordel.
Las velas falsas también pueden rellenarse con papel reciclado u hojas de cuadernos viejos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El silicón imita la cera derretida (paso opcional)

Con la pistola de silicón ya caliente, se aplica el pegamento alrededor del borde recortado de cada tubo, dejando que escurra hacia abajo por las paredes exteriores sin control.

Mientras más gotas se dejen correr de forma irregular, más realista se ve después el efecto de cera derretida.

Manos que sostienen una pistola de silicona y aplican pegamento en el borde de un tubo de cartón sobre una mesa de madera con herramientas.
El efecto de cera derretida se logra sin necesidad de encender ninguna llama, pero igualmente es un paso opcional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se repite este paso en cada uno de los tubos reunidos y se espera entre 10 y 15 minutos a que el silicón endurezca por completo antes de continuar.

Si no se cuenta con silicón o se prefiere no utilizarlo, se puede omitir este paso.

Dos capas de pintura acrílica dan el acabado final

Una vez seco el silicón, se pinta todo el tubo con pintura acrílica blanca, cubriendo tanto el cartón como las gotas de silicón ya endurecidas.

La primera capa debe secar por completo, un proceso de 20 a 30 minutos en promedio, antes de aplicar una segunda mano de pintura.

Unas manos aplican pintura blanca con un pincel a un tubo de cartón sobre una mesa de madera junto a un tarro de pintura acrílica.
Esta técnica permite reutilizar tubos que normalmente terminan en la basura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta segunda capa cierra cualquier zona donde el color del cartón original siga visible y da un acabado uniforme al conjunto, similar al de la cera blanca tradicional.

El pabilo falso se arma con un palillo de madera

Se toma un palillo de madera y se pinta de color café o negro con el mismo pincel usado para los tubos, imitando el pabilo quemado de una vela real.

Este palillo se inserta en el centro del relleno de papel periódico, de modo que sobresalga entre uno y dos centímetros por encima del borde irregular del tubo ya pintado.

Unas manos colocan un palillo marrón dentro de un tubo de cartón relleno de periódico sobre una mesa de madera.
El papel de relleno sirve para que la vela tenga una estructura más firme antes de comenzar a decorarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llama se recorta en papel y se fija sin encender nada

Del cartulina o fieltro amarillo se recorta una silueta de llama de unos tres centímetros de alto, y otra más pequeña en naranja para superponerla encima y dar dos tonos a la flama.

Ambas siluetas se pegan una sobre otra con una gota de silicón frío o pegamento blanco, y el conjunto se fija en la punta del palillo que simula el pabilo.

Unas manos utilizan pinzas para colocar una llama de cartulina en un tubo de cartón sobre una mesa con tijeras, pegamento y recortes de papel.
Si no se cuenta con hojas de colores las llamas se pueden colorear en hojas blancas o de cuaderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es una llama estática de papel, sin brillo ni luz real, que solo aporta la silueta visual de una vela encendida sobre el altar.

Las piezas se agrupan sobre una base para el altar

Finalmente, las piezas terminadas se agrupan sobre un plato o base, variando las alturas entre ellas para imitar la distribución clásica de veladoras en varios niveles sobre la ofrenda.

Las velas también se pueden pintar de color negro, morado, verde, o cualquier color de pintura acrílica disponible en casa.

Velas blancas de manualidades con llamas de papel sobre un plato de madera rodeado de pétalos de cempasúchil en una mesa.
Variar la altura de los tubos imita la distribución real de veladoras en un altar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta manualidad permite dejar volar la imaginación, creando decoraciones para fiestas de Halloween o Día de Muertos, incluso siguiendo esta técnica es posible hacer decoraciones de navidad.

Temas Relacionados

ManualidadesDia De MuertosVelasDecoracionHogarmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Se registra sismo de 4.4 de magnitud

El temblor tuvo lugar a las 15:29 horas, a una distancia de 95 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.2 km

Se registra sismo de 4.4 de magnitud

Qué le pasó a Junior H: el cantante se vuelve tendencia por rumores sobre su salud

La pérdida de peso del artista y un relato viral sobre una presunta amante alimentan las especulaciones en redes, pero el cantante no ha confirmado estas versiones

Qué le pasó a Junior H: el cantante se vuelve tendencia por rumores sobre su salud

Cómo registrarse a la preventa de U2 en el Estadio GNP Seguros: requisitos y fecha límite

El proceso de inscripción prevé cuatro fases de comercialización, los usuarios disponen de opciones gratuitas y membresías de pago que abren turnos prioritarios según la antigüedad del usuario

Cómo registrarse a la preventa de U2 en el Estadio GNP Seguros: requisitos y fecha límite

Clara Luz Flores posee dos casas, un departamento y un terreno valuados en más de 15 mdp: la declaración patrimonial de la polémica candidata de NL

Tatiana Clouthier ha iniciado una rebelión al interior de Morena para mostrar su desacuerdo con el nombramiento de la aspirante a la gubernatura de Nuevo León

Clara Luz Flores posee dos casas, un departamento y un terreno valuados en más de 15 mdp: la declaración patrimonial de la polémica candidata de NL

Desde una cárcel en Ciudad Juárez, un ciudadano estadounidense dirigía el tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia EEUU: hay cinco acusados

Félix Salazar organizaba los traslados a Nuevo México con ayuda de cómplices mediante llamadas telefónicas

Desde una cárcel en Ciudad Juárez, un ciudadano estadounidense dirigía el tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia EEUU: hay cinco acusados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Oaxaca golpea red de extorsión y prestamos “gota a gota” operada bajo fachada de anexos y protegida por ASAEO

Fiscalía de Oaxaca golpea red de extorsión y prestamos “gota a gota” operada bajo fachada de anexos y protegida por ASAEO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco

Capturan en Sinaloa a cuatro familiares de "Carlitos Rugrats", operador criminal ligado a "Los Mayos"

Desde una cárcel en Ciudad Juárez, un ciudadano estadounidense dirigía el tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia EEUU: hay cinco acusados

Tras viralizarse video de operativo en Culiacán, Gabinete de Seguridad confirma siete detenidos con nexos a una célula delictiva

ENTRETENIMIENTO

Qué le pasó a Junior H: el cantante se vuelve tendencia por rumores sobre su salud

Qué le pasó a Junior H: el cantante se vuelve tendencia por rumores sobre su salud

Cómo registrarse a la preventa de U2 en el Estadio GNP Seguros: requisitos y fecha límite

Aldo Rendón se niega a ir al concierto de Mariana Ochoa en La Maraka

De la preventa al espectáculo: por qué Televisa realiza su fiesta anual y qué se decide en el Upfront

Difunden en redes mapa de U2 para el Estadio GNP Seguros: así será el gigantesco escenario para los capitalinos

DEPORTES

El “Matador” Hernández respalda a Gilberto Mora y Rafa Márquez como el futuro de la Selección Mexicana

El “Matador” Hernández respalda a Gilberto Mora y Rafa Márquez como el futuro de la Selección Mexicana

La copa que todos quieren levantar: así es el trofeo TANE que se entregará al ganador del Gran Premio de México

Óscar de la Hoya acusa a Canelo Álvarez de imponer intereses personales para realizar la pelea en Riad pese a bombardeos: “Valoren la vida”

Entre palapas y caballos españoles: así es el rancho en Guerrero donde Jorge Campos conecta con sus raíces

Benjamín Gil se convierte en nuevo entrenador de los Diablos Rojos del México