Wendy Guevara responde a los rumores y aclara el supuesto veto de Televisa (@soywendyguevaraoficial)

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Wendy Guevara rompió el silencio y aclaró los rumores sobre un supuesto veto por parte de Televisa, luego de que surgieran versiones que aseguraban que los latos mandos de la televisora no estaban conformes con la actitud de las “Las Perdidas” ante el tercer lugar de Karina Torres en La Casa de los Famosos México.

Los rumores se avivaron tras la ausencia de Wendy en el Upfront anual de Televisa, ya que se especuló que no había sido invitada por el veto que tenía.

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Sin embargo, la propia conductora apagó estas versiones en un live con sus seguidores, mencionando que la decisión de no asistir fue de ella, debido a que prefería estar un tiempo con su familia en León.

La molestia de los altos mandos de Televisa con Wendy Guevara

Karina Torres recibe a Wendy Guevara y Paola Suárez en La Casa de los Famosos México y las tres recuerdan el video que las hizo famosas hace casi diez años. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Los rumores surgieron a partir de la versión de la periodista Analu Salazar, quien señaló que directivos de Televisa y Endemol regañaron a Wendy Guevara por las declaraciones de Paola Suárez y Evelyn ‘la Mamita’ Hernández, quienes cuestionaron públicamente la veracidad de los resultados de La Casa de los Famosos, tras el tercer lugar de Karina Torres.

“Entonces, a mí lo que me contaron es que la cosa se puso muy delicada, porque le dijeron a Wendy: ‘Tus amigas están hablando y diciendo cosas que nada que ver, nos están metiendo en problemas y en entredichos con la gente, entonces nosotros, no podemos, pues no podemos permitirlo. Háblense para que le bajen, para que le bajen ya a todo esto’”, señaló la periodista.

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A partir de esta versión, las especulaciones sobre un posible veto y un castigo para Wendy se encendieron en las redes sociales, y se avivaron con su ausencia en el Upfront de Televisa.

Wendy Guevara aclara los rumores y responde si está vetada de Televisa

El evento Ring Royale reunió a creadores de contenido y celebridades del entretenimiento en una velada de boxeo que fue tendencia en redes sociales. (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

Ante los fuertes rumores en redes sociales, Wendy Guevara aclaró todo en un live con sus fans, y reveló que fue ella quien decidió no asistir al evento anual de la televisora, ya que prefería pasar tiempo con su familia en León.

Además, la conductora dejó claro que no está recibiendo ningún tipo de castigo por parte de Televisa, ya que tendrá una agenda de trabajo muy apretada en todo noviembre, por ello aprovechó estos días libres para irse a su ciudad natal, ya que estará un mes en CDMX trabajando en la televisora.

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“Miren, yo preferí estar estos días aquí en León porque me voy a quedar todo noviembre en Televisa, me quedo todo noviembre en Televisa jotas, un mes completito trabajando en Televisa, y la verdad yo prefiero venir a mi casa, venir ver a mi familia, estar tranquila”, aclaró la creadora de contenido.

Galilea Montijo tampoco estuvo en el Upfront de Televisa, a meses de finalizar su exclusividad

Galilea Montijo no asistió a la exclusiva fiesta anual que ofrece Emilio Azcárraga para Televisa (Rs)

Galilea Montijo no asistió al Upfront de TelevisaUnivision, celebrado la noche del miércoles 14 de octubre en Televisa San Ángel. La conductora pasó esos días de vacaciones en Nueva York junto al modelo español Isaac Moreno, donde fue vista recorriendo Times Square.

La ausencia llama la atención porque ocurre a dos meses de que concluya su contrato de exclusividad con la empresa. Montijo ha declarado previamente que su acuerdo laboral termina en diciembre de este año, aunque no ha confirmado si lo renovará ni en qué condiciones.

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La conductora no ha emitido ningún mensaje público para explicar su falta en el evento, titulado “Trascender”, que reunió a empresarios, agencias, patrocinadores, directivos y figuras de la televisora en Televisa San Ángel.

Wendy Guevara y Karina Torres tampoco asistieron, lo que también generó comentarios sobre un posible distanciamiento con la empresa. Wendy explicó en una transmisión en vivo que sí recibió invitación, pero prefirió quedarse en León, Guanajuato, para descansar antes de retomar compromisos en noviembre.

Asistentes al Upfront 2027 de TelevisaUnivision

Un Upfront es la reunión anual donde las cadenas presentan sus próximos contenidos a los anunciantes para vender sus espacios publicitarios. (Foto: Televisa )

El evento “Trascender”, celebrado el miércoles 14 de octubre en Televisa San Ángel, reunió a decenas de figuras de la televisora. Entre los famosos captados por las cámaras destacan:

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Actores y conductores:

Fernando Colunga

Marjorie de Sousa

Andrea Legarreta

Andrés Palacios

Memo Schutz

Sebastián Rulli

Mayrín Villanueva

Eduardo Santamarina

José Ron

Mariana Ochoa

Ernesto Laguardia

Ex participantes de La Casa de los Famosos México (cuarta edición):

Ese Pérez, pese a rumores previos de un supuesto veto

Massad

Yahir

Aldo Rendón

Celebridades en la fiesta de Upfront de Televisa (X: Prensa Televisa)

Música en vivo: La velada fue amenizada por Luis Fonsi, Flans, Daniela Romo, María José, Pandora, Napoleón, Río Roma, Fonseca y Yuri. Este cartel contrasta con ediciones anteriores que incluyeron a estrellas internacionales como Shakira, Katy Perry y Bruno Mars, lo que algunos periodistas y creadores de contenido en X interpretaron como una posible reducción de presupuesto.

Datos presentados por la empresa: TelevisaUnivision aprovechó el encuentro con anunciantes para compartir sus cifras de audiencia de 2026: más de 675 millones de contactos durante el Mundial, 15.1 millones de espectadores en la final de La Casa de los Famosos México y 25.5 millones de personas alcanzadas diariamente por los noticieros de N+.

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