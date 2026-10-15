México

De la preventa al espectáculo: por qué Televisa realiza su fiesta anual y qué se decide en el Upfront

La preventa publicitaria de Televisa reúne cada año al empresariado y talento para comercializar por adelantado los espacios de la pantalla y ViX

Talentos y actores de TelevisaUnivision reunidos durante la celebración del Upfront 2027 en las instalaciones de Televisa San Ángel. (Foto: Televisa)
Talentos y actores de TelevisaUnivision reunidos durante la celebración del Upfront 2027 en las instalaciones de Televisa San Ángel. (Foto: Televisa)
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Televisa reúne cada año a sus principales anunciantes, ejecutivos y talento en un Upfront donde define la venta de espacios publicitarios antes de que inicie la programación del ciclo entrante.

La empresa utiliza esta reunión de preventa publicitaria para informar sobre sus ingresos de audiencia y presentar sus contenidos estelares en televisión abierta, canales de paga y la plataforma ViX.

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Un Upfront es la reunión anual donde las cadenas de televisión y plataformas de streaming presentan sus próximos contenidos a los anunciantes para vender sus espacios publicitarios por adelantado.

El término hace referencia a la adquisición de la pauta comercial “de frente” o por anticipado, meses antes de que los programas salgan al aire en la pantalla.

Este modelo permite a las marcas asegurar presencia en los espacios de mayor audiencia y garantiza a las empresas de medios los recursos financieros para producir sus proyectos del siguiente ciclo.

Durante la edición más reciente de este encuentro, la televisora reportó un alcance de 675,000,000 de contactos durante la transmisión de los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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En el rubro de entretenimiento, la firma reportó que la final de La Casa de los Famosos México registró 15,100,000 de espectadores en televisión abierta y acumuló 178,900,000 de votos.

Un Upfront es la reunión anual donde las cadenas presentan sus próximos contenidos a los anunciantes para vender sus espacios publicitarios por adelantado.
Un Upfront es la reunión anual donde las cadenas presentan sus próximos contenidos a los anunciantes para vender sus espacios publicitarios. (Foto: Televisa )

El modelo de preventa nació en la televisión de Estados Unidos

El término proviene de la industria televisiva de Estados Unidos, donde la cadena ABC organizó la primera presentación comercial de este tipo en 1962 para medir el interés de las marcas.

El concepto implica que los compradores de publicidad adquieren los espacios comerciales con meses de anticipación a la temporada regular de transmisiones.

Esta estrategia comercial otorga estabilidad financiera a la televisora al asegurar ingresos por patrocinios, al tiempo que garantiza a las marcas precios preferenciales y lugares asegurados en los programas con mayor rating.

Parte superior de un edificio verde con un diseño de bloques escalonados, un logotipo circular negro con las letras blancas "abc", y cielo azul
La cadena ABC organizó la primera presentación comercial de este tipo en 1962 para medir el interés de las marcas. (AFP)

La preventa de Televisa evolucionó hacia el concepto de Upfront

Televisa utilizó históricamente el modelo de preventa comercial desde las últimas décadas del siglo XX, impulsado por esquemas como el Plan Francés, donde los anunciantes pagaban por anticipado para asegurar sus espacios publicitarios.

Con la evolución de los medios digitales y la posterior fusión que dio origen a TelevisaUnivision en 2022, la empresa dividió su estrategia en dos sedes: Nueva York para el mercado hispano estadounidense y la Ciudad de México para el mercado nacional.

A lo largo de su historia, las campañas de preventa adoptaron lemas como “Evolución Multiplataforma” en 2006, “Televisa en el tiempo” en 2015, “Mi propósito eres tú” en 2019 y “Esencial” durante la contingencia sanitaria de 2021.

Tras la integración corporativa, las presentaciones en la capital mexicana utilizaron consignas como “El poder de nuestras historias” en 2022 para lanzar la plataforma ViX, “Nuestra pantalla, tu ventana” en 2023 e “Incontenible” para el ciclo 2025.

Para la estrategia comercial de 2026, la presentación fue nombrada “A Profundidad”, mientras que la edición más reciente orientada a los contenidos de 2027 adoptó el lema “Trascender” en las instalaciones de Televisa San Ángel.

Los documentos filtrados revelan cómo el equipo Palomar organizaba reuniones de “War Room” para definir ataques contra políticos, empresarios y periodistas. (Henry Romero | Imagen propiedad de: REUTERS)
Desde el histórico Plan Francés hasta el lema "Trascender" de 2027, la preventa de la empresa mutó de un esquema de pago anticipado a una presentación de alcance multiplataforma. (Henry Romero | Imagen propiedad de: REUTERS)

La reunión combina métricas financieras con presentaciones del talento

La estructura del evento dividió las jornadas en exposiciones técnicas para inversionistas y galas nocturnas con los rostros más conocidos de la pantalla mexicana.

Los ejecutivos de TelevisaUnivision muestran primero a los clientes el desempeño de programas informativos, espacios deportivos y ficciones del año en curso.

El medio de noticias N+ reportó ante los empresarios un alcance diario de 25,500,000 de personas entre las emisiones de televisión abierta y las plataformas digitales.

Posteriormente, los actores, conductores y comentaristas de la empresa conviven con los representantes de las marcas para promover los formatos que buscarán comercialización en el siguiente ejercicio.

Los ejecutivos de TelevisaUnivision muestran primero a los clientes el desempeño de programas informativos, espacios deportivos y ficciones del año. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo
Los ejecutivos de TelevisaUnivision muestran primero a los clientes el desempeño de programas informativos, espacios deportivos y ficciones del año. REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo

Los contenidos anunciados determinan la pauta comercial de 2027

Para la oferta del ciclo 2027, la compañía anunció el estreno de 10 telenovelas y nuevas temporadas de producciones estelares como ¿Quién es la máscara? y Juego de Voces.

En el ámbito deportivo, la televisora confirmó la cobertura de la NFL, carreras de la Fórmula 1, encuentros de la Liga MX y transmisiones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

La plataforma digital ViX incorporará más de 100 producciones cortas en el formato ViX Micro, además de la transmisión en vivo de entregas de premios y festivales musicales.

Televisa presume números de sus programas en 2026
Televisa presentó su oferta para el ciclo 2027. (Televisa)

El festejo nocturno genera conversación pública en redes sociales

La presentación culmina con una cena privada y un espectáculo musical dirigido al empresariado y a los directivos de agencias publicitarias.

En la gala de este 14 de octubre, la oferta gastronómica corrió a cargo de los chefs Enrique Olvera, Elena Reygadas y Eduardo García.

La parte musical contó con las interpretaciones de artistas como Yuri, Flans, Daniela Romo, Pandora, Luis Fonsi, María José, Fonseca, Napoleón y Río Roma.

El cambio de cartelera musical frente a años anteriores, donde actuaron intérpretes como Bruno Mars, Katy Perry y Shakira, provocó diversas opiniones entre los usuarios de plataformas digitales.

Talento de Televisa durante el UpFront 2026.
La presentación culmina con una cena privada y un espectáculo musical dirigido al empresariado y a los directivos de agencias publicitarias. (X: PrensaTelevisa)

Las publicaciones en internet vincularon la elección del elenco con supuestos ajustes de presupuesto, aunque la empresa no informó sobre modificaciones en el gasto destinado a la organización.

El encuentro también suele funcionar como un indicador de la vigencia del talento en la empresa y del interés que generan sus figuras ante los patrocinadores.

La estrategia comercial de la empresa contempla que las negociaciones con los anunciantes concluyan durante el último trimestre del año, con el objetivo de fijar las tarifas y patrocinios que operarán en televisión abierta, canales de paga y la plataforma ViX a partir de enero.

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