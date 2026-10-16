Inicia temporada de frío en CDMX: alertan por temperaturas de hasta 4 grados a partir del 16 de octubre (Cuartoscuro)

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Ya está aquí la temporada de frío en la Ciudad de México, por lo que la población tendrá que tomar sus precauciones ante las condiciones climáticas que se prevén en los próximos días. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se espera el descenso de temperaturas, lluvias fuertes y rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora en la capital.

Por medio de un comunicado oficial, las autoridades de protección civil precisaron que a partir del viernes 16 de octubre descenderán las temperaturas y se esperan condiciones de hasta 4° Celsius, por lo que pidieron tomar medidas ante el clima gélido en la capital.

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El aviso indica que el frío se sentirá con mayor intensidad durante las mañanas y madrugadas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 4° y 7 °C en las zonas altas del sur y poniente de la capital.

¿Cuándo empieza la temporada de frío en CDMX?

La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México alerta sobre un descenso de temperatura de hasta cuatro grados y fuertes lluvias entre el 16 y el 19 de octubre. (X/ @SGIRPC_CDMX)

De acuerdo con el pronóstico climático, desde este viernes 16 de octubre hasta el lunes 19 de octubre de 2026 se espera el descenso de las temperaturas. Durante ese lapso, la capital enfrentará mañanas frías, tardes frescas a templadas, lluvias y viento con rachas fuertes.

La Secretaría de Gestión Integral precisó que la temperatura máxima más baja del periodo se registrará este sábado 17 de octubre, mientras que las temperaturas más bajas se esperan durante la madrugada de este domingo 18 de octubre. El pronóstico contempla cambios en las condiciones meteorológicas durante cuatro días. La dependencia capitalina señaló que las temperaturas más bajas se esperan durante la madrugada de este domingo 18 de octubre. Por la tarde, el ambiente será de fresco a templado, con máximas de entre 16 y 21 °C.

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Las zonas que resentirán el descenso de las temperaturas serán las partes altas, así como en el sur y poniente de la capital. Por otra parte, las autoridades recomienda abrigarse de forma adecuada. También pide cubrir nariz y boca ante las bajas temperaturas previstas para los próximos días.

Descenso de la temperatura estará acompañada de lluvias (Crédito: Cuartoscuro)

El comunicado aconseja ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C. Estas medidas forman parte de las recomendaciones emitidas ante el descenso de temperatura en la capital.

La dependencia también pide mantener ventilados los espacios donde se utilicen calentadores o chimeneas. La recomendación busca reducir riesgos dentro de viviendas durante los periodos de frío.

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Descenso de la temperatura estará acompañada de lluvias

Para el resto del periodo, la probabilidad de lluvia continuará, aunque con presencia de chubascos. La Secretaría recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar previsiones ante las variaciones del clima.

El pronóstico también incluye viento con rachas fuertes. Estas podrían superar los 50 kilómetros por hora entre la noche del viernes y el sábado, de acuerdo con el comunicado emitido este 15 de octubre.

El comunicado aconseja ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C ( Cuartoscuro.com)

La SGIRPC advierte que el descenso de las temperaturas coincidirá con precipitaciones durante la noche del viernes y la madrugada del sábado. Después persistirá la posibilidad de chubascos durante el resto del periodo señalado.

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El organismo capitalino emitió el comunicado este jueves 15 de octubre. La información advierte que las condiciones más adversas se concentrarán entre la noche del viernes, la madrugada del sábado y la madrugada del domingo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) recomienda ante bajas temperaturas en la Ciudad de México:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Cubrir nariz y boca para reducir la exposición directa al aire frío.

Aplicar crema para proteger e hidratar la piel.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Beber suficiente agua y consumir frutas y verduras con vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

Acudir a la unidad médica más cercana si se presenta malestar.

Mantener ventilados los espacios si se usan calentadores o chimeneas.

No utilizar anafres o braseros dentro de lugares cerrados; deben apagarse antes de dormir o salir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

En zonas altas, evitar vialidades con hielo visible y manejar con precaución. También se sugiere usar calzado cerrado, ropa térmica, impermeable o rompevientos.

Resguardar a los animales de compañía del frío, de preferencia en espacios cerrados.

Ante una emergencia, las autoridades indican llamar al 911, a Locatel 55 5658 1111 o a la SGIRPC, 55 5683 2222.