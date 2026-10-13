México

“No hemos estado de brazos cruzados”: Sheinbaum niega crisis en IMSS, pero llama a atender carencias previo a mega marcha de trabajadores

La presidenta acusó a la oposición de promover las críticas al sector salud tras las protestas laborales y las muertes neonatales

Sheinbaum adelantó que buscará aumentar la beca de médicos residentes. | Presidencia
Sheinbaum adelantó que buscará aumentar la beca de médicos residentes. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó los señalamientos de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) esté atravesando una crisis tras las protestas de trabajadores, quienes hoy realizarán una mega marcha, así como los casos de muertes neonatales en dos estados.

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