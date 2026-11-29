Ricardo Monreal, senador de Morena, declara sobre la posición del partido ante acusaciones de protección a narcotraficantes. (Cámara de Diputados/ Youtube (Imagen intervenida con Gemini IA para mejorar resolución))

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La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) ha expresado que no está del todo de acuerdo con la reforma que busca evitar abusos en las primas que cobran las aseguradoras en una cobertura médica.

Por lo anterior, la AMIS solicitó al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, negociar dicha iniciativa.

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Aseguradora solicitan a Ricardo Monreal negociar reforma que busca evitar abusos en el cobro de primas

La AMIS demandó un encuentro con el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) antes de que el Pleno discuta y apruebe el dictamen.

“Con motivo de sus recientes declaraciones sobre la importancia de avanzar en la regulación en materia de seguros de gastos médicos mayores y servicios privados de salud antes de concluir el presente periodo legislativo, nos permitimos solicitar una reunión con usted.

“Ello, con el propósito de ampliar la información sobre la problemática planteada y compartir los avances y acuerdos alcanzados a través de las mesas de trabajo y los espacios de diálogo sostenidos entre el sector asegurador y el Poder Legislativo”, detalló una misiva firmada por la directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas Rodríguez.

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La AMIS busca negociar la reforma con el diputado de Morena, Ricardo Monreal. Crédito: Forbes

AMIS trabajó en consultas y presentó propuestas concretas

La agrupación detalló que participó activamente en los trabajos de consulta. Aportó información técnica y propuestas concretas al proceso.

Las propuestas presentadas buscan atender de manera integral la problemática, explicó la Asociación. Privilegiando la construcción de consensos y colocando al paciente en el centro de la discusión.

“En este sentido, dado su relevante papel en la construcción de acuerdos legislativos y retomando su reconocimiento de los avances realizados por distintos grupos parlamentarios en la materia, consideramos fundamental sostener una reunión con usted antes de concluir el presente periodo legislativo”, solicitó la AMIS, ante la proximidad de la reforma pactada entre todos los grupos parlamentarios.

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Cabe señalar que en la carta al legislador zacatecano, la agrupación reveló que aún pueden ampliar la información, dar continuidad a los avances y acuerdos alcanzados hasta el momento.

Reiteró que pueden contribuir a la consolidación de una “propuesta de consenso”, que tome en cuenta la participación de todos los actores involucrados.

¿Qué modificaciones prevé la iniciativa que discutirán en San Lázaro?

La iniciativa que busca frenar abusos de aseguradoras, hospitales y médicos privados modifica cinco leyes, 34 artículos y 4 transitorios.

Entre sus puntos centrales, establece la portabilidad entre aseguradoras sin pérdida de antigüedad. Permite además a las personas de 60 años o más modificar la condición de su póliza sin perder derechos adquiridos, y garantiza la libre elección de médicos y hospitales dentro o fuera de la red de aseguradoras, sin penalización ni desproporcionalidad.

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El coordinador de Morena Ricardo Monreal deberá darle respuesta a la carta de la AMIS. Crédito: Cámara de Diputados.

También alistan reforma en transparencia de primas y comisiones

No se puede dejar de lado otra reforma importante, que aborda la transparencia de primas y comisiones, misma que obliga a las aseguradoras a informar los criterios de incremento de primas, el monto y condiciones de la cobertura.

Además, la propuesta exige a los hospitales privados presentar catálogos públicos de precios, estados de cuenta diarios desglosados y trazabilidad sanitaria de insumos médicos.

Esta reforma integra un procedimiento sumario ante las autoridades, a fin de resolver controversias que pongan en riesgo la vida del paciente.

Cámara de Diputados impulsó esta reforma contra los abusos de las aseguradoras

La iniciativa sanciona con una multa de entre 500 y dos mil días de salario, equivalente a entre 157 mil 520 y 630 mil pesos, a las aseguradoras que realicen cambios unilaterales de cobertura y ajustes de primas sin justificación.

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Dicha reforma la impulsaron en la Cámara de Diputados ante el aumento de las primas de seguros entre 2025 y 2026, que llegó a más del 100 por ciento y provocó que un millón 200 mil personas dejaran de pagar sus pólizas por incapacidad económica.

Mientras diputados buscan darle celeridad a esta reforma, las aseguradoras solicitaron a Ricardo Monreal que abra un puente de diálogo para negociarla.