Felipe Calderón insta al PAN a presentar perfiles no afines a sus “intereses copulares” en 2027: Ariadna Montiel y Morena le responden. (RS)

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La tarde de este sábado 28 de noviembre, el expresidente de México, Felipe Calderón, lanzó un mensaje al Partido Acción Nacional (PAN) respecto a las características de los perfiles que llegarán a la boleta en los comicios del próximo año, por lo que Morena y su dirigente, Ariadna Montiel Reyes, no perdieron la oportunidad de responderle y cuestionar la manera en que el exmandatario se refiere a los intereses internos del blanquiazul.

El intercambio de mensajes en X (antes Twitter), abrió un nuevo frente de confrontación entre el ex presidente panista y el partido oficialista, justo cuando el PAN ha comenzado a perfilar a sus posibles representantes para las elecciones de 2027.

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Felipe Calderón lanza advertencia al PAN rumbo a las elecciones de 2027

A través de su cuenta de X, Felipe Calderón señaló que las elecciones de 2027 representan una de las últimas oportunidades para evitar un mayor debilitamiento de la democracia en México. En ese contexto, pidió al PAN poner atención en las personas que elegirá para competir por los distintos cargos de elección popular.

El expresidente advirtió que Acción Nacional debe evitar postular candidatos que respondan a los intereses de los grupos que controlan las decisiones internas del partido, en lugar de representar las expectativas de los ciudadanos.

“Si el PAN postula candidatos no a la altura de los ciudadanos, sino a la medida de los intereses cupulares internos, seguirá perdiendo simpatías entre los votantes y se consolidará el autoritarismo”, escribió.

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El líder nacional del PAN Jorge Romero no descarto una posible alianza con el PRI en Chihuahua. Crédito: x / @AccionNacional

Ariadna Montiel responde a Calderón y defiende el proyecto de Morena

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, respondió directamente a la publicación del expresidente y rechazó que la defensa de la democracia pueda reducirse a cuestionar los acuerdos internos del PAN. En su mensaje, señaló que el partido blanquiazul debe revisar primero la manera en que toma sus propias decisiones.

“Defender la democracia no equivale a resolver los acuerdos cupulares con los que el PAN define sus candidaturas”, expresó Montiel, quien también defendió el triunfo electoral de Morena en 2018 y el proyecto político iniciado con Andrés Manuel López Obrador.

La dirigente sostuvo que aquel resultado representó un mandato ciudadano para cambiar la forma de ejercer el poder y dar prioridad a sectores que, según señaló, habían sido históricamente olvidados.

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Además, aseguró que las elecciones de 2027 volverán a colocar la decisión en manos de los ciudadanos, al afirmar que “la democracia se construye con un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”.

Morena también publicó un mensaje en el que cuestionó la autoridad política del exmandatario para hablar de los intereses cupulares del PAN y recordó los conflictos que marcaron su relación con el partido.

La fuerza política calificó como “al menos risible” que el exmandatario cuestione las decisiones internas del blanquiazul, al señalar que durante su Presidencia mantuvo influencia sobre el control partidista.

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Ariadna Montiel y Morena criticaron la postura de Felipe Calderón sobre los nombramientos. (Morena)

En su pronunciamiento, Morena también recordó el conflicto por la candidatura presidencial de 2018, cuando Margarita Zavala no obtuvo la postulación y Ricardo Anaya terminó convirtiéndose en el candidato del PAN. Después de esa disputa, Calderón renunció al partido e impulsó México Libre, organización que no consiguió su registro.

El partido oficialista sostuvo que las diferencias entre los grupos panistas no representan necesariamente una disputa por la democracia interna, sino una lucha por el control de las decisiones y los espacios de poder.

Los perfiles que el PAN ya mueve rumbo a las elecciones de 2027

Las declaraciones de Calderón llegan mientras Acción Nacional comienza a colocar nombres sobre la mesa para competir en distintas entidades del país. Bajo la dirigencia nacional de Jorge Romero Herrera, el partido ha presentado coordinadores estatales de la llamada Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, figuras que apuntan a convertirse en sus eventuales candidatos.

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Entre los perfiles que ya recibieron el respaldo de la dirigencia panista destacan:

Francisco Pelayo Covarrubias : fue designado coordinador estatal en Baja California Sur, donde el PAN busca posicionarlo como una de sus principales cartas para disputar la gubernatura.

Marco Bonilla : el alcalde de Chihuahua fue nombrado coordinador estatal, en una estrategia con la que Acción Nacional busca conservar el gobierno de esa entidad.

Adrián de la Garza: el alcalde de Monterrey recibió la coordinación estatal en Nuevo León, movimiento que representa un respaldo a sus aspiraciones para competir por la gubernatura en 2027.

El alcalde de Monterrey agradeció el respaldo del PAN, pero dijo que esperará los tiempos electorales. (PAN)

En el caso de Nuevo León, el nombramiento de Adrián de la Garza se realizó el 27 de noviembre, durante una gira de Jorge Romero por la entidad. El alcalde agradeció el respaldo, aunque señaló que esperará los tiempos electorales y las condiciones de la convocatoria antes de definir su participación.