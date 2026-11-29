Hay mañanas en las que el cuerpo pide calor antes que cafeína. Para esos días, una bebida de avena, cacao y canela puede convertirse en una alternativa sencilla al café: reconforta, tiene una textura suave y se prepara con ingredientes básicos de la despensa.
La combinación también conecta con la tradición mexicana de las bebidas calientes elaboradas con cereales, cacao y especias. En la cocina del país existen preparaciones como el pinole, el pozol, el chorote y distintos tipos de atole. El pinole puede mezclarse con cacao y canela, mientras que el chorote se prepara con maíz y cacao.
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Receta de bebida caliente de avena, cacao y canela
La bebida caliente de avena, cacao y canela es una preparación sin café y sin leche. Su consistencia es ligeramente cremosa gracias a la avena, mientras que el cacao aporta un sabor profundo y la canela suma un aroma cálido.
A diferencia de un chocolate caliente tradicional, esta receta no necesita leche ni chocolate de mesa. Se prepara con agua, avena en hojuelas, cacao en polvo y un endulzante al gusto. La avena se licúa antes de cocinarla para liberar parte de su almidón y conseguir una textura más uniforme.
La propuesta recuerda a los atoles mexicanos, que suelen cocinarse hasta espesar y se sirven calientes. En los recetarios tradicionales también aparecen bebidas de cacao con canela, azúcar o piloncillo, así como preparaciones que se baten de manera constante para evitar que se peguen.
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Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos.
- Cocción: 10 minutos.
- Tiempo total: 20 minutos.
Ingredientes
- 0.5 taza de avena en hojuelas.
- 2 tazas de agua.
- 1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar.
- 1 raja de canela.
- 1 cucharada de piloncillo rallado, azúcar mascabado o miel de agave.
- 1 pizca de sal.
- 0.25 cucharadita de extracto de vainilla, opcional.
- 1 pizca de canela molida para servir, opcional.
Cómo hacer bebida caliente de avena, cacao y canela, paso a paso
- Coloca la avena en la licuadora junto con 1 taza de agua. Licúa durante 30 segundos, hasta que la mezcla se vea uniforme.
- Vierte la avena licuada en una cacerola y agrega la taza de agua restante.
- Incorpora el cacao en polvo, la raja de canela, el endulzante y la pizca de sal.
- Calienta la mezcla a fuego medio-bajo durante 8-10 minutos.
- Mueve de forma constante con un batidor, sobre todo cuando la bebida comience a tomar cuerpo. Esto ayuda a evitar grumos y evita que la avena se pegue al fondo.
- No dejes que hierva con fuerza. La preparación debe calentarse poco a poco, hasta que alcance una textura ligeramente espesa.
- Retira la cacerola del fuego y agrega el extracto de vainilla, si lo deseas.
- Retira la raja de canela. Si prefieres una bebida más fina, cuela la preparación antes de servir.
- Sirve de inmediato en 2 tazas y espolvorea un poco de canela molida por encima.
El cacao puede dejar un ligero sedimento si la bebida reposa demasiado tiempo. Por eso conviene mezclarla justo antes de beberla. Si se prepara con piloncillo, su sabor será más cercano al de otras bebidas calientes tradicionales de México.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta rinde 2 porciones de aproximadamente 1 taza cada una.
También puedes prepararla para 1 persona usando la mitad de todos los ingredientes. Si quieres una bebida más espesa, añade 1 cucharada extra de avena. Para una textura más ligera, incorpora 0.25 taza adicional de agua durante la cocción.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 112 kcal.
- Proteínas: 3.5 g.
- Carbohidratos: 22 g.
- Grasas: 2 g.
- Fibra: 3 g.
- Azúcares añadidos: 7 g, aproximadamente, si se utiliza piloncillo o azúcar.
El valor puede cambiar según el endulzante elegido. Si utilizas cacao sin azúcar y omites el piloncillo, la bebida tendrá menos azúcares añadidos.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guarda la bebida en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante un máximo de 2 días.
Para recalentarla, colócala en una cacerola a fuego bajo y mezcla hasta que vuelva a estar caliente. La avena puede espesar durante la refrigeración, así que agrega 1 o 2 cucharadas de agua si lo consideras necesario.
No se recomienda dejarla a temperatura ambiente durante varias horas. Para conservar mejor su textura, caliéntala una sola vez y mezcla antes de servir.
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