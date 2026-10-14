Vinculan a proceso a “El Tanque”, operador clave del Cártel Jalisco Nueva Generación

Elementos de seguridad custodian a Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, tras ser vinculado a proceso penal. (FGR)

Guardar

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este martes 13 de octubre la vinculación a proceso de Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado como uno de los operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto responsable de una red de robo de combustible sancionada por Estados Unidos.

El juez federal determinó que existen elementos suficientes para investigar su probable participación en cuatro delitos, entre ellos delincuencia organizada y secuestro. También ratificó la prisión preventiva que cumple en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, conocido como el Altiplano, en el Estado de México.

PUBLICIDAD

El fallo representa un nuevo avance judicial contra un presunto integrante del círculo de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, señalado durante años por autoridades estadounidenses como una pieza importante en las finanzas del CJNG.

FGR logra la vinculación a proceso de El Tanque

Mediante el comunicado 707/26, la FGR informó que un juez de control vinculó a proceso a Iván “N” por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, secuestro, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud.

Durante la continuación de la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó los datos de prueba que sustentaron la resolución.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de la República de México informa sobre la vinculación a proceso de Iván Cazarín Molina por presuntos delitos de delincuencia organizada. (FGR)

La autoridad judicial también estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual ambas partes podrán aportar nuevos elementos.

Iván “N” permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano mientras avanza el procedimiento.

La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria, por lo que el acusado mantiene su presunción de inocencia.

Detención de El Tanque en Zapopan, Jalisco

El presunto operador criminal fue capturado durante los primeros días de octubre en Zapopan, Jalisco, como resultado de un operativo conjunto de fuerzas federales.

Participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

PUBLICIDAD

Las autoridades lo identificaron como posible integrante de una organización criminal con actividades en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Puebla.

El 8 de octubre, durante una audiencia inicial, un juez calificó de legal su detención y ordenó prisión preventiva. Su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional, por lo que la definición de su situación jurídica quedó programada para este martes.

Sobre investigaciones relacionadas con el entorno del detenido, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que corresponde a la Fiscalía determinar si existen responsabilidades adicionales.

“Será la propia Fiscalía General de la República quien determine quién más será investigado en este caso”, declaró al referirse a grabaciones periodísticas que mencionan presuntos vínculos con empresarios.

PUBLICIDAD

(X @OHarfuch)

¿Quién es “El Tanque”, operador del CJNG sancionado por Estados Unidos?

Iván “N” figura desde septiembre de 2024 en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

Washington lo identificó como integrante de alto nivel del CJNG, cercano a “El Mencho” y relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión, homicidio y robo de hidrocarburos.

De acuerdo con el Tesoro, encabezaba una estructura dedicada a extraer combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), almacenarlo en Veracruz y comercializarlo mediante empresas y estaciones de servicio.

Camioneta que usaba El Tanque, líder regional del CJNG. (Redes sociales)

Las autoridades estadounidenses estimaron que esa operación generaba decenas de millones de dólares anuales para el grupo criminal.

La red también involucraría a su hermano César Cazarín Molina, alias “El Tornado”, y a otros familiares y colaboradores que presuntamente administraban negocios utilizados para distribuir combustible robado.

PUBLICIDAD

“El Tanque” había sido detenido anteriormente, en noviembre de 2015, durante la denominada Operación Jalisco.

Con la resolución del 13 de octubre, Iván Cazarín Molina continuará bajo prisión preventiva en el Altiplano. La FGR dispone ahora de cuatro meses para fortalecer la investigación por los delitos imputados, mientras las autoridades estadounidenses mantienen vigentes las sanciones contra la red financiera que le atribuyen dentro del CJNG.