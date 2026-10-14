Pemex contamina más el aire en 2026: sus emisiones de azufre se disparan 12%

Las noticias polémicas no dejan en paz a Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que sus emisiones de dióxido de azufre registraron un incremento de 12.4 por ciento anual para el periodo abril y junio de este 2026.
Lo anterior, muestra que la empresa pública del Estado no solo tiene un costo financiero para el país, ya que su impacto ambiental es negativo.
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Pemex contamina más el aire en 2026, al emitir más azufre
Información incluida en el reporte financiero más reciente de la paraestatal, reveló que la empresa dirigida por Juan Carlos Carpio Fragoso generó un total de 349 mil 800 toneladas métricas (Mt) de dióxido de azufre.
Mientras que en el mismo periodo del año pasado, Pemex registró 311 mil 200 Mt, es decir, hubo una diferencia de 38 mil 600 Mt.
“Este aumento se explicó principalmente por el mayor contenido de azufre en el gas procesado en los complejos de la empresa. Se prevé que estas emisiones comiencen a disminuir hacia finales de 2026, conforme entren en operación las plantas de recuperación de azufre”, reportó la petrolera.
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¿Qué es el dióxido de azufre?
El dióxido de azufre es un gas contaminante que, al entrar en contacto con el agua u otras sustancias presentes en el aire, favorece la formación de compuestos nocivos para la salud y el ambiente. Entre ellos se encuentran el ácido sulfúrico, el ácido sulfuroso y las partículas de sulfato, según detalló Greenpeace.
Las principales fuentes de emisión de este gas son la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, a las que se suman los procesos de refinación de crudo.
Mientras que sus implicaciones para la salud incluyen demencia, problemas de fertilidad, inteligencia reducida, enfermedades cardíacas y pulmonares. También irrita la nariz, la garganta y las vías respiratorias causando tos, respiración con silbido, falta de aliento o sensación de opresión en el pecho, agregó la organización no gubernamental.
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Así contamina Pemex al medio ambiente
En tanto, las emisiones de carbono de Pemex registraron un ligero aumento de 0.5 por ciento al pasar de 18.5 millones de toneladas métricas (MMt) a 18.6 MMt durante el segundo trimestre del presente año.
La propia petrolera explicó que el incremento estuvo directamente vinculado al mayor nivel de actividad productiva en segmentos como exploración y extracción, proceso de gas y refinación.
Sobre las emisiones de metano, Pemex registró 213 mil 700 toneladas, una disminución de 5.1 por ciento respecto a las 225 mil 200 toneladas alcanzadas en el periodo de abril y junio de 2025. La caída tuvo su origen en la disminución de desfogues en los centros procesadores de gas.
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A su vez, el volumen de agua reutilizada por la paraestatal alcanzó 10.2 millones de metros cúbicos, un incremento de 1 por ciento respecto a los 10.1 millones registrados en el segundo trimestre de 2025.
Dicha alza se debió a un mayor reuso en las refinerías de Madero, Salamanca y Tula, principalmente compensado por una disminución de 10 por ciento en el complejo de Cadereyta, asociado con necesidades de rehabilitación de infraestructura.
Los que más contaminan el aire
El especialista en Energía Ramsés Pech indicó, en entrevista para El CEO, que la gasolina, el gas natural y el diésel figuran entre los principales emisores diarios de dióxido de carbono. No obstante, las actividades de Pemex también tienen una participación relevante en el total de emisiones.
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De acuerdo con el experto, la gasolina, que se destina sobre todo al uso de automóviles particulares, genera 300 mil toneladas diarias de dióxido de carbono equivalente (tCO2e). Le sigue el gas natural, empleado en la industria y en la generación de electricidad, con 285 mil tCO2e, y en tercer lugar se ubica el diésel, utilizado en transporte de carga y maquinaria, con 195 mil tCO2e por día.
Extracción de crudo y gases, también generan más contaminación Pemex
Sobre lo que ocurre con Pemex, Peach explicó que la extracción por crudo y gases es la actividad que mayores emisiones de CO2 genera con 89 mil 952 toneladas equivalentes. Por su parte, la refinación apunta a las 66 mil 931 tCO2 y el proceso de gas involucra 23 mil 23 mil 693 tCO2.
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Existen otros combustibles que emiten gases en menor medida en el día, como la turbosina, el carbón y el combustóleo, con 45 mil, 23 mil 693 y 23 mil tCO2, respectivamente, según el análisis hecho por el especialista.
Pemex enfrenta tantos problemas, sobre todo, financieros y logísticos, que no se le da suficiente importancia al hecho de que ha contaminado más el aire en lo que va de 2026, ya que se dispararon sus emisiones de azufre.
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