Pemex ya firmó acuerdos con empresas privadas, pero existen omisiones en los datos públicos

Pemex ya celebra contratos con empresas privadas, pero existen ciertas omisiones. Crédito: SNTIMP

Guardar

Ya es un hecho que Petróleos Mexicanos (Pemex) incorporó los contratos mixtos a su estrategia para elevar y sostener la producción de hidrocarburos.

De acuerdo con información que ha dado a conocer la misma petrolera, son 10 los acuerdos ya firmados, y el gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, les atribuye un potencial de producción de hacia el cierre de 2026.

PUBLICIDAD

Pemex ya firmó 10 acuerdos mixtos

Un dato que brilla por su ausencia en el reporte público dado a conocer por Pemex, es que no permite saber cuántos barriles de petróleo aporta cada contrato ni cuánto de la producción actual puede atribuirse a la inversión de los socios privados.

Cabe señalar que adjudicar un proyecto, ponerlo en operación y producir barriles adicionales son etapas distintas. En consecuencia, para evaluar el resultado hace falta conocerlas por separado.

La petrolera proyecta 21 proyectos de desarrollo mixto

Pemex identificó una cartera de 21 proyectos de desarrollo mixto. A su vez, en su Plan Estratégico 2025-2035 estimó que, si se desarrollan en conjunto, podrían aportar hasta 450 mil barriles diarios de petróleo en su punto máximo, hacia 2033.

PUBLICIDAD

No obstante, es una proyección para toda la cartera, no producción ya incorporada ni el potencial exclusivo de los 10 contratos firmados.

Pemex no es claro con los contratos mixtos. Crédito: Especial

Nuevos convenios no son sinónimo de barriles adicionales

La empresa pública reportó 10 proyectos adjudicados al cierre del primer trimestre de 2026, aunque uno seguía en proceso de firma.

Por su parte, en septiembre, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, mencionó que había 10 contratos firmados.

Sin embargo, la diferencia entre adjudicar y firmar importa, pero ninguna de las dos etapas equivale por sí misma a producir barriles adicionales.

Medir avances exige distinguir entre lo que se hace y lo que se logra. Perforar o reparar pozos puede contener la caída de un campo, recuperar producción perdida o llevarla por encima de su nivel original. Los tres resultados importan, pero ninguno equivale al otro.

PUBLICIDAD

Gobierno expone sus expectativas para 2026 con los contratos mixtos

Por su parte, el Segundo Informe de Gobierno atribuye a los contratos mixtos consolidados un potencial de cercano a 39 mil 500 barriles diarios de hidrocarburos líquidos y 102.6 millones de pies cúbicos diarios de gas hasta diciembre de 2026.

Hay que aclarar que los números dados a conocer por las autoridades federales, son una expectativa al cierre de año, no es una medición de la producción actual ni un desglose por contrato.

Cifras de Plan Estratégico y expectativas del Segundo Informe no dan claridad

El plan antes descrito debe leerse junto con la proyección de 450 mil barriles diarios del Plan Estratégico, pero ambas cifras corresponden a alcances y horizontes distintos:

PUBLICIDAD

Una se refiere a los contratos consolidados hacia diciembre de 2026.

La otra, al punto máximo estimado para una cartera de 21 proyectos hacia 2033.

Aunque las autoridades federales no aportan esa transparencia, en los hechos, para contrarrestar la expectativa de este año con resultados hacen falta cifras de campo:

Producción antes de la entrada del socio .

Producción actual .

Pozos perforados o reparados .

Inversión ejecutada.

Volumen incremental atribuible a las actividades del contrato.

Si la información antes mencionada no es dada a conocer, el potencial no puede compararse directamente con la producción observada.

Pemex debe esclarecer cuántos barriles debe producir cada contrato mixto. REUTERS/Diego Delgado

Información general no desglosa aportación de contratos mixtos

Pemex reportó una producción promedio de mil 658 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos durante el segundo trimestre de 2026. Para julio, su Base de Datos Institucional registró mil 674 millones de barriles diarios en la producción de líquidos de Exploración y Extracción con socios. Ambas cifras reflejan el desempeño conjunto de la empresa y sus socios, sin desglosar la aportación específica de los contratos mixtos.

PUBLICIDAD

Al 29 de septiembre, el mes de agosto figuraba como «N/D» en esa misma base de datos. Julio se mantiene como el último periodo con información disponible en la serie consultada. La ausencia del dato no permite afirmar que la producción haya disminuido ni que los contratos hayan incumplido; sí impide, por ahora, actualizar la comparación mensual.

Estatuto Orgánico de Pemex no establece modificaciones en los contratos mixtos

Considerando lo anterior, el Diario Oficial de la Federación publicó el pasado 25 de septiembre el texto íntegro del Estatuto Orgánico de Pemex. El documento integra la versión aprobada en mayo de 2025 y la modificación de septiembre del mismo año. No crea una estructura distinta para los contratos mixtos, pero deja claro qué áreas los supervisan: los artículos 36 a 39 otorgan funciones de gestión, operación y evaluación a la Subdirección de Exploración y Extracción por Contratos y Asociaciones y a sus gerencias.

PUBLICIDAD

Esa estructura tiene la obligación de vigilar los indicadores de desempeño operativo y financiero y de dar seguimiento a las metas comprometidas. La información pública disponible, sin embargo, no incluye un desglose de producción por contrato que permita comparar esas metas con los resultados alcanzados.

La 4T debe considerar que la evaluación se hace con barriles de petróleo

Expertos en la materia han sostenido que un reporte periódico permitiría conocer la producción inicial y actual, la inversión prevista y ejecutada, los pozos intervenidos y el volumen incremental.

FILE PHOTO: The logo of Mexican petroleum company Pemex is seen at its gas station in Mexico City August 28, 2014. Mexican state-owned oil company Pemex wants to launch light crude oil imports later this year, potentially reaching up to 70,000 barrels per day (bpd) and aimed at boosting refinery output, said Jose Manuel Carrera, chief executive officer of PMI Comercio Internacional, Pemex's oil trading arm. REUTERS/Edgard Garrido (MEXICO - Tags: BUSINESS LOGO ENERGY)/File Photo

Además, ayudaría a distinguir si un proyecto está conteniendo la declinación de un campo, recuperando barriles que se habían perdido o elevando la extracción por encima de su vida inicial.

PUBLICIDAD

Aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los rechazó, los contratos entre Pemex-empresas privadas y/o mixtos ya forman parte de la estrategia de la petrolera y su estatuto identifica las áreas responsables de supervisarlos. Sin embargo, el siguiente paso es hacer verificable su efecto campo por campo.