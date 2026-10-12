Santa Fe Klan rompió el silencio y reveló cómo fue su noviazgo con Maya Nazor: “Siempre eran peleas”

Desde que se conocieron en Ciudad de México hasta la confirmación de su paternidad, el rapero reconstruyó la historia detrás de su relación con Nazor. (Fotos Instagram: @nazormaya // @santa_fe_klan_473)

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Santa Fe Klan confesó que lloró “todas las noches” cuando surgieron los rumores sobre la paternidad de su hijo Luka. El rapero mexicano habló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa El minuto que cambió mi destino, y reconoció que la desconfianza terminó por deteriorar su relación con Maya Nazor.

El cantante relató que, en medio de los señalamientos, decidió someterse a una prueba prenatal para confirmar si Luka era su hijo. El procedimiento se hizo cuando Maya aún estaba embarazada. “Pues ahí salió que sí”, respondió al recordar el resultado del examen.

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Los rumores surgieron después de que el creador de contenido, el “Fofo” Márquez publicara videos en los que aseguraba haber tenido un vínculo con Maya Nazor y sugería que él era el verdadero padre del niño. Santa Fe Klan recordó esa etapa como un momento de angustia constante.

“Pues cuando empezaron los chismes, sí, la neta, yo lloraba todas las noches”, relató el intérprete. Explicó que el hombre señalado “se pasó de lanza” y que, en buena medida, por esa situación “la relación nunca estuvo fuerte”.

El cantante detalló que esa persona terminó en la cárcel por un hecho ajeno al conflicto. “Lo metieron a la cárcel porque le pegó a una señora y se metió en un pedo bien gacho”, contó. Agregó que, de haberlo conocido en persona, la reacción habría sido distinta: “Qué bueno que nunca lo conocí, porque si no, pues le hubiera reventado”.

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Así fue el inicio de la relación entre Santa Fe Klan y Maya Nazor

El cantante confesó que los rumores sobre la paternidad de su hijo Luka lo llevaron a llorar "todas las noches" y reconoció que la desconfianza afectó su relación con Maya Nazor. (@santafeklan / @nazormaya)

El cantante narró que conoció a Maya Nazor a través de redes sociales. “Por el Internet, por el Instagram”, dijo al describir el primer contacto, que después se mantuvo de forma intermitente durante un tiempo.

El primer encuentro presencial ocurrió en la Ciudad de México, durante la grabación de un video musical junto al rapero Gera MX. “Le dije: voy a andar ahí grabando un video. Si quieres caerle”, recordó. Ese día, el cantante le regaló una sudadera de su sello, Santa Fe.

Después de ese cruce breve, la relación se profundizó durante una estadía de varios días en Mazatlán, donde Maya coincidió con él mientras entrenaba junto a un conocido identificado como Beto Sierra. “Ahí ya nos conocimos bien”, afirmó.

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Tiempo después, Santa Fe Klan invitó a Maya a Guadalajara, ciudad donde él residía. “Pasó como una semana, quince días. Ya después cayó a Guadalajara y ya no se fue, ya se quedó ahí. Llevaba una maleta y ya valió m*dr*s”, relató. “Así fue todo, como que no estuvo tan emocionante”.

El embarazo se confirmó poco después de esa mudanza. “Yo creo como al segundo mes ya estaba embarazada”, dijo el cantante, quien reconoció una mezcla de emociones ante la noticia: “Sí me sentí contento, pero decía: no mames, fue muy rápido”.

El rapero relató cómo conoció a Maya Nazor, el embarazo que llegó poco después de su mudanza a Guadalajara y la prueba que confirmó su paternidad.(Instagram/@nazormaya)

Santa Fe Klan admitió que los rumores y su propia inseguridad incidieron en la dinámica de la pareja durante el embarazo. Describió tensiones derivadas de los celos y de la exposición pública que acompañaba su carrera musical.

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“Siempre eran peleas. Hasta siento que algo de envidia, de que a mí todos me saludaban, me pedían fotos... y ella ‘¿Por qué no me haces caso?’ La aguantaba”, reconoció.

“Eh, ya no podía hacer mis cosas a gusto porque ya se enojó y se enojó”, comentó sobre los conflictos que surgían durante presentaciones y compromisos de trabajo. Pese a las fricciones, aseguró que decidió mantenerse al lado de Maya mientras duró el embarazo.

Finalmente, el intérprete ofreció una disculpa pública hacia Maya Nazor por el manejo que le dio a sus propias dudas. “Yo también le quiero pedir una disculpa a ella, porque a lo mejor eché a perder la relación, todo por esa duda que yo tenía y por esa desconfianza”, reconoció.

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