Lenia Batres falta a sesión de la SCJN para asistir al Segundo Informe de Clara Brugada

Lenia Batres se ausentó de la sesión de la Suprema Corte para asistir al Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada. (Congreso CDMX)

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La ministra Lenia Batres Guadarrama se ausentó de la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este miércoles 14 de octubre para asistir al Segundo Informe de Gobierno de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentado ante el Congreso capitalino.

La ausencia llamó la atención debido a que, de acuerdo con la información proporcionada, Batres fue la única integrante del máximo tribunal que acudió al acto, pese a que la invitación se extendió a todas las ministras y ministros de la Corte.

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Mientras se desarrollaban las actividades programadas en la SCJN, la ministra permaneció en el recinto legislativo de Donceles, donde acompañó a la mandataria capitalina durante la presentación de los avances de su administración correspondientes a los primeros dos años de gobierno.

Lenia Batres acompaña a Clara Brugada en su informe de Gobierno

Durante el evento, Batres fue vista junto a Clara Brugada y otros funcionarios invitados.

La ministra también se tomó fotografías con la jefa de Gobierno y asistentes al informe, en el que se abordaron temas relacionados con la seguridad, la propiedad privada, la recaudación y la planeación metropolitana.

La llegada de Brugada al Congreso ocurrió a las 10:56 horas, cuando ingresó al Pleno acompañada por una comisión de cortesía.

La mandataria fue recibida con expresiones de apoyo de legisladores y asistentes antes de iniciar su comparecencia ante el Poder Legislativo local.

Entre los invitados al acto estuvieron gobernadores, legisladores y funcionarios federales, además de representantes de distintas áreas de la administración pública.

¿Quiénes asistieron al Segundo Informe de Clara Brugada?

Entre las personas que acudieron al Congreso de la Ciudad de México para acompañar a la jefa de Gobierno se encontraban:

Delfina Gómez , gobernadora del Estado de México.

Salomón Jara , gobernador de Oaxaca.

Julio Menchaca , gobernador de Hidalgo.

Rocío Nahle , gobernadora de Veracruz.

David Kershenobich , secretario de Salud.

Martha Lucía Mícher , senadora.

Lenia Batres Guadarrama , ministra de la Suprema Corte.

Ernestina Godoy, fiscal general de la República, según la información sobre los asistentes al informe.

La presencia de Batres contrastó con la ausencia reportada en la sesión del máximo tribunal, donde su lugar junto al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, permaneció vacío.

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¿Qué informó Clara Brugada durante su comparecencia?

El Segundo Informe de Gobierno estuvo centrado en los resultados de la administración capitalina y en los compromisos para los próximos años.

Entre los anuncios destacados, Brugada descartó un incremento al impuesto predial y comunicó que en 2027 no se cobrarán multas por recargos relacionados con este gravamen, con el propósito de facilitar la regularización de adeudos.

También reportó la recuperación de 220 inmuebles mediante la estrategia contra el despojo y señaló que la Fiscalía especializada en esta materia cuenta con 100 abogados.

De acuerdo con lo expuesto por la mandataria, la restitución de propiedades puede concretarse en menos de 15 días una vez que los casos quedan resueltos.

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Además, defendió el Plan Metropolitano como un instrumento de coordinación y orientación, no vinculante, para atender asuntos como el agua, la calidad del aire, la biodiversidad y la movilidad.

La ausencia de Lenia Batres, sin explicación pública hasta el momento

Hasta la información disponible, la ministra no había emitido un pronunciamiento para explicar por qué faltó a la sesión de la SCJN ni había comentado públicamente su asistencia al informe de Brugada.

El caso también plantea interrogantes sobre las reglas aplicables a la participación de personas servidoras públicas en actos políticos durante días laborables.

Los criterios electorales citados en la información proporcionada establecen restricciones para asistir a eventos proselitistas durante horarios de trabajo, especialmente cuando puede afectarse el principio de imparcialidad.

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No obstante, para determinar si la asistencia de Batres al informe constituye alguna infracción sería necesario conocer las disposiciones específicas aplicables al caso, la naturaleza del evento y las circunstancias de su ausencia.

Por ahora, los datos disponibles confirman que la ministra no estuvo presente en la sesión de este miércoles y que acudió al acto encabezado por la jefa de Gobierno capitalina, sin que se haya difundido una explicación pública sobre su decisión.