La tormentosa relación de Yeri Mua con Naim Darrechi, influencer que habría sido detenido en el aeropuerto

Yeri Mua denunció violencia y aborto en su relación con Naim Darrechi (Yeri MUA)

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Naim Darrechi habría sido detenido este 14 de octubre en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, de acuerdo con información difundida por su amigo Derek Trejo. El influencer español, expareja de la creadora de contenido Yeri Mua, enfrenta el episodio semanas después de que se le acusara de violencia sexual en México.

“Gente, detuvieron a Naim aquí en el aeropuerto, me están diciendo ahorita en este momento. Voy a hablar con su familia y porfa que todo esté bien”, escribió Derek Trejo en sus historias de Instagram. Hasta el momento, las autoridades españolas no han confirmado oficialmente el arresto ni los motivos detrás de él.

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El episodio reaviva la atención pública sobre un personaje cuya relación con Yeri Mua ya había estado marcada por denuncias cruzadas de violencia.

Qué se sabe sobre la detención en Madrid

Naim Darrechi suma procesos penales pendientes en España y denuncias por presunta agresión sexual en México tras su retención en el aeropuerto de Madrid. (IG: naimdarrechitv)

Derek Trejo relató en una transmisión en vivo que viajó a Madrid para reunirse con Naim Darrechi, con quien tenía previsto desarrollar un proyecto conjunto. El creador de contenido mexicano llegó al aeropuerto alrededor de las 14:30 horas, pero sus planes cambiaron poco después.

Tras esperar cerca de dos horas sin noticias, Trejo recibió un mensaje del propio Darrechi en el que le informaba que había sido detenido. El influencer mexicano reconoció que al principio confundió el aviso con una broma, antes de comprender la gravedad de la situación.

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Visiblemente afectado, Trejo explicó que regresaría al aeropuerto para intentar obtener información sobre el paradero de su amigo. Hasta ahora no se ha confirmado si Naim Darrechi permanece bajo custodia, si fue sometido a un procedimiento de seguridad o si existe algún cargo formal en su contra.

¿Por qué detuvieron a Naim Darrechi en Madrid? Hasta el momento no hay confirmación oficial de las autoridades españolas sobre los motivos del arresto, aunque la noticia circuló pocas semanas después de que el influencer fuera señalado por presunta violencia sexual durante una fiesta en México.

La polémica que lo salpicó antes de salir de México

Mamá de Abelito no se queda callada e inicia proceso legal en contra de Naim Darrechi y Agustín Fernández

El arresto llega apenas semanas después de que Naim Darrechi quedara en el centro de una controversia distinta. El 27 de septiembre, durante la fiesta de cumpleaños del influencer conocido como Abelito en un centro nocturno, circularon videos en los que Darrechi aparecía bailando de forma muy cercana con Cristina Romero, madre de Abelito.

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Tras la difusión de las imágenes, Cristina Romero publicó un comunicado en sus redes sociales en el que anunció acciones legales contra Naim Darrechi, Agustín Fernández y el creador de contenido conocido como Suavecito, a quienes señaló por presunta violencia sexual. Hasta el momento no se ha confirmado si esa demanda procedió formalmente ante las autoridades.

Abelito respaldó públicamente a su madre tras la denuncia, al igual que otras personalidades que asistieron al evento. Poco después de que Cristina Romero difundiera su comunicado, Naim Darrechi abandonó territorio mexicano, aunque él mismo aseguró en una transmisión en vivo que el viaje respondía a un plan previo para sus redes sociales y no a la controversia.

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No es la primera vez que Darrechi protagoniza un incidente en un aeropuerto. En mayo de 2026 ya había sido detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tras un conflicto relacionado con el uso de un vapeador durante un vuelo.

Los señalamientos de violencia que marcaron su relación con Yeri Mua

(FB: @yerimua )

El nombre de Naim Darrechi quedó ligado al de Yeri Mua desde 2023, cuando ambos protagonizaron un episodio de alto impacto mediático en México. La relación, breve pero intensa, terminó entre acusaciones cruzadas de agresión física que ambos hicieron públicas a través de sus redes sociales.

Yeri Mua reveló en una transmisión en vivo de Facebook que había decidido interrumpir un embarazo producto de esa relación. La influencer veracruzana explicó que tenía apenas dos o tres semanas de gestación, confirmadas mediante una prueba, y vinculó directamente su decisión con la conducta de su entonces pareja.

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“No con un hombre así, con un hombre que ya me agredió. Yo por un momento pensé que él ya había cambiado, que los hombres podían cambiar, pero ahora después de esto simplemente yo dije no”, expresó Yeri Mua durante esa transmisión. La creadora de contenido también publicó en Twitter fotografías de golpes que atribuyó a Darrechi.

“Lo voy a denunciar y así como no puede entrar a España me encargaré de que tampoco a México”, escribió entonces Yeri Mua, en un mensaje que anticipaba acciones legales contra su expareja.

La versión de Naim Darrechi sobre la ruptura

La relación tumultuosa entre Yeri Mua y Naim Darrechi termina en acusaciones de violencia y aborto (NaimDarrechi)

Naim Darrechi ofreció una versión distinta de los hechos a través de sus propias redes sociales. El español relató que, la noche de un concierto de Rauw Alejandro, Yeri Mua llegó en estado de ebriedad a la casa que ambos compartían y, en medio de un ataque de celos, le exigió entregarle su teléfono celular.

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Según el relato de Darrechi, ante su negativa a entregar el dispositivo, Yeri Mua tomó un cuchillo de un buró en la habitación y lo atacó en el cuello. El influencer español aseguró que, como respuesta a esa agresión, él la golpeó en el rostro.

“Sólo quiero informarles que mi relación con Yeri ha terminado, realmente se debería de haber acabado hace mucho tiempo porque los dos teníamos comportamientos muy tóxicos y agresivos que le hacían mucho daño a los dos”, declaró Darrechi en ese momento.

Darrechi también habló sobre la noticia de la gestación, que según dijo le generó ilusión antes de conocer la decisión de Yeri Mua de interrumpirla. “Yeri ahora mismo tiene un hijo mío, yo supongo que era mío porque lo estuvimos buscando durante meses y al final las fechas coincidían”, afirmó, y agregó que respetaba la decisión de su entonces pareja sobre su propio cuerpo.

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El influencer español insistió en que la pelea decisiva entre ambos había quedado registrada en video y que él solo actuó en defensa propia. “Nos amamos pero no podemos seguir de esta manera. Ella es la mejor niña cuando no bebe”, sentenció entonces, en una de las últimas declaraciones públicas sobre la relación antes de que ambos siguieran caminos separados en el ámbito mediático.