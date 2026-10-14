El hijo de Fishman revela lo que pasó y cómo vivió la muerte de El Búho Pineda: “Jamás quise hacerle daño”

El Hijo de Fishman sostiene haber ejecutado una maniobra diferente a un martinete sobre Gerardo Germán Pineda, destacando la importancia de la diferencia poara entender las causas de su fallecimiento. (Especial)

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Las funciones en la lucha libre suelen terminar entre aplausos, fotografías y apasionados gritos desde las gradas.

Para El Hijo de Fishman, una función en Mineral de la Reforma, Hidalgo, se transformó en algo que iba más allá de eso cuando le avisaron que el réferi Gerardo Germán Pineda no reaccionaba tras quedar tendido sobre la lona.

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El luchador recupera su libertad el 9 de octubre de 2026 mediante un acuerdo reparatorio con la familia de Gerardo Germán Pineda. (Instagram/ @hijodefishman)

Durante una conferencia, el enmascarado abrió una ventana a los minutos que siguieron a la emergencia. Habló de angustia, de la espera por una ambulancia y de una certeza que repite al recordar la muerte de El Búho: “Jamás mi intención fue dañar al señor”.

El Hijo de Fishman rechazó haber aplicado un martinete al réferi

La discusión sobre el castigo aplicado al réferi ocupó una parte central de sus declaraciones. Al recordar la secuencia de la lucha, en la que también participó Máscara Sagrada NG, el enmascarado precisó: “El castigo se llama package backdriver. Es una variante de, más no es un martinete”.

El Hijo de Fishman pidió que el público y los medios tomaran en cuenta la diferencia técnica entre ambos movimientos.

El luchador relató que, una vez terminado el combate, bajó del cuadrilátero para tomarse fotografías con aficionados. La alerta llegó poco después, cuando escuchó que el réferi no respondía.

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El Hijo de Fishman aclara que la llave ejecutada sobre el réferi fue un package backdriver y descarta el uso de un martinete. (Foto de archivo)

Parte del público pensó al inicio que la inmovilidad de El Búho formaba parte de la función. Esa confusión apareció en los relatos de una noche que pasó de la dinámica habitual del ring a una emergencia médica.

Así, con esa aclaración, el luchador buscó separar la maniobra que dice haber aplicado de una llave que suele asociarse con mayor riesgo dentro del ring.

Sin embargo, la explicación no cambia el desenlace de la función y aún queda pendiente determinar cuál fue su relación con las lesiones que derivaron en el fallecimiento de Gerardo Germán Pineda.

“No responde”: el luchador recordó la angustia que vivió en el ring

El Hijo de Fishman aseguró que regresó al cuadrilátero al escuchar el aviso. Ahí vio que Pineda todavía respiraba y comenzó a sentir una desesperación que no ha podido dejar atrás.

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Después añadió que sintió “una desesperación y una angustia horrible” mientras intentaba entender lo que estaba ocurriendo.

El luchador también recordó haber escuchado a una mujer pedir oxígeno para auxiliar al réferi. Según su versión, algunas personas habrían intentado hacerlo reaccionar con una botella de alcohol y gel antibacterial mientras esperaban apoyo médico.

La inmovilidad de Gerardo Germán Pineda sobre la lona causa confusión entre los asistentes, quienes la consideran parte del espectáculo. (Crédito especial: Instagram/ @_stephheredia)

La espera por la ambulancia fue uno de los momentos que más le quedaron grabados: “Ya que llegue, ya que llegue, ya que llegue”, pensaba mientras transcurrían los estresantes minutos.

Además, centró atención en las condiciones médicas de la función. El enmascarado cuestionó dónde estaban la ambulancia, los paramédicos, un médico, el oxígeno y los recursos para atender una complicación de esa gravedad.

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Aquellas escenas, según relató, cambiaron el ambiente de la arena: las fotografías, los gritos y el ritmo de la función dieron paso a una urgencia que nadie parecía poder controlar.

El enmascarado exige mejores protocolos médicos en las funciones de lucha libre

El luchador ofreció condolencias a la familia de El Búho y admitió que no sabía si volvería a ser la misma persona después de lo ocurrido.

También afirmó que los riesgos forman parte de la lucha libre, aunque nadie espera una tragedia durante una cartelera: “Jamás mi intención fue dañar al señor”.

En la misma declaración añadió que nunca ha buscado lastimar a sus compañeros y reconoció que este tipo de cosas son parte de la lucha libre: “Lo que le pasó al señor me pudo pasar a mí”.

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El enmascarado recuperó su libertad el viernes 9 de octubre de 2026 tras un acuerdo reparatorio con la familia de Pineda.

El enmascarado exige a las promotoras de lucha libre implementar servicios médicos de emergencia obligatorios en cada espectáculo. (Instagram)

El Hijo de Fishman pidió a las promotoras no escatimar en protocolos de emergencia. Su exigencia fue que cada espectáculo cuente con ambulancias, personal capacitado y herramientas médicas para atender a luchadores, réferis o aficionados.

En este sentido, la muerte de Gerardo Germán Pineda deja preguntas sobre la maniobra, la reacción dentro de la arena y la atención que recibió en los minutos posteriores.

Mientras la investigación avanza, El Hijo de Fishman carga con el recuerdo de un ring que pasó de la adrenalina al silencio de un momento para otro.

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