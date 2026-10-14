México

Checo Pérez, el piloto que encendió la pasión de México por la Fórmula 1

El efecto Sergio Pérez trajo de vuelta el Gran Premio a nuestro país y creció la fiebre del público nacional por el deporte motor

Sergio Pérez con el uniforme de Red Bull sostiene una bandera de México desplegada en una pista de carreras con público al fondo.
El piloto mexicano finalizó tercero en el Gran Premio de México con Red Bull (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sergio Michel Pérez Mendoza, es la identidad del piloto mexicano que el planeta Tierra conoce como Checo Pérez por ser la cara de las nuevas generaciones que se añaden al furor de la Fórmula Uno, gracias a sus hazañas que toman una dirección exclusiva a partir de su debut en el año 2011.

Han pasado 15 temporadas desde la primera vez que Sergio Pérez se unió al Gran Circo. La primera escudería en confiar en sus fortalezas fue Sauber, con quien participó dos años seguidos y totalizó tres podios, el más recordado en el Gran Premio de Malasia al terminar en segunda posición y hacer que el histórico tricampeón, Niki Lauda, se quitara el sombrero por tremenda actuación del mexicano en 2012.

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La carrera inicial de Checo Pérez lo posicionó entre los pilotos que llamaron la atención de las grandes escuderías de la Fórmula Uno, tales como Ferrari y Mercedes, ratificando una lucha de exigencia que parte desde su salida de México a los 13 años y abrir camino por las categorías europeas hasta ser la sensación de la F1.

Tener a un piloto con los colores de la bandera mexicana en la principal categoría del deporte motor propicio al respaldo de nuevos patrocinadores. El avance de Checo Pérez desde las categorías juveniles hasta la Fórmula Uno atrajo a marcas interesadas en asociarse con el único representante nacional en la parrilla.

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Dos pilotos de Fórmula 1 con trajes de competición y gorras en un podio mientras uno levanta los puños.
El piloto mexicano realizó una de sus mejores carreras con la escudería Sauber. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía Telmex, del ingeniero, Carlos Slim Helu, fue el principal respaldo desde los primeros años de Sergio Pérez, mientras que sus podios, victorias y llegada a Red Bull Racing ampliaron el interés de empresas como Interprotección, Telcel, Claro e Infinitum, algunas de las cuales también establecieron acuerdos con los equipos para los que compitió.

Su regreso a las carreras de motor, con Cadillac Fórmula One Team, reforzó el vínculo comercial entre el volante tapatío y las marcas que lo acompañaron en gran parte de su carrera. Telcel, Infinitum y Claro se incorporaron como patrocinadores del equipo para su debut en la F1 en este 2026.

El regreso del Gran Premio de México coincidió con el ascenso de Checo Pérez en la Fórmula 1

Checo Pérez antes de correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el 2022 REUTERS/Edgard Garrido
Checo Pérez antes de correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el 2022 REUTERS/Edgard Garrido

El crecimiento de Checo Pérez no definió las negociaciones para recuperar el Gran Premio de la Ciudad de México, pero sí fortaleció el contexto deportivo y comercial de su regreso en 2015: el país sentía la representación de un piloto competitivo en Fórmula Uno y una afición dispuesta a respaldar su carrera.

Si bien, Checo Pérez no fue el artífice directo del regreso del Gran Premio de la Ciudad de México hace 11 años, esa operación estuvo impulsada por los promotores, la Fórmula Uno y el Gobierno de la CDMX. Su presencia en la grilla, con podios y auspicios mexicanos detrás de él, ayudaron a que el retorno del magno evento encuentre una afición apasionada y con una figura local que conecta y convive con su gente dentro y fuera de los circuitos.

Además de observar a Checo Pérez en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el jalisciense ha sido parte de Show Runs, que se han celebrado en Guadalajara y la Ciudad de México durante su paso con las escuderías Sauber y Red Bull Racing, en los años: 2011, 2021 y 2022.

Para este año será la primera vez que Sergio Pérez conduzca en México portando los colores de su nuevo equipo, Cadillac F1. La cita será en Paseo de la Reforma el miércoles 28 de octubre, con miras a su participación en el Gran Premio de la Ciudad de México.

Fórmula 1 México
(FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

El papel de Sergio Pérez Mendoza adquirió mayor visibilidad tras el retorno del Gran Premio de la Ciudad de México. En su debut del 1 de noviembre de 2015, Checo terminó octavo con Sahara Force India y se convirtió en el segundo mexicano que sumó puntos en la carrera de casa.

La recepción del público capitalino confirmó que el Gran Premio se convertiría en un evento obligatorio destacando la derrama económica que se ha dejado en ediciones pasadas. De acuerdo a Esteban Rehaag, CMO del GP de México el año anterior se “generó una derrama de caso 160 mil millones de dólares, alrededor de 80 mil millones de dólares” pese a la ausencia de Checo Pérez al quedarse sin equipo en 2025.

La presencia del subcampeón del mundo en Cadillac Fórmula One Team y su giro de vuelta al Gran Premio de la Ciudad de México, puede impulsar la venta de mercancía oficial, gorras, camisetas, réplicas de indumentaria, accesorios y productos licenciados que se relacionan con el piloto y la escudería norteamericana.

El movimiento también alcanza a hoteles, restaurantes, transporte, comercios y actividades turísticas de la capital mexicana durante el fin de semana de carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez:

Ciudad de México. noviembre 3, 2021. Con motivo del Gran Premio de México Fórmula 1, se llevó a cabo el Red Bull Show Run en Avenida Paseo de la Reforma en le tramo de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia. Sergio "Checo" Pérez dio un espectáculo de velocidad en su mono plaza RB7, deleitando al público de más de 100 mil personas amantes de la velocidad. Foto: Karina Hernández / Infobae
El Gobierno CDMX invitó al Show Run de Checo Pérez en F1 (Karina Hernández / Infobae)
  • Venta de entradas: la expectativa por ver a Sergio Pérez con Cadillac F1 puede elevar la demanda de boletos y paquetes de hospitalidad.
  • Hoteles y turismo: el Gran Premio concentra visitantes nacionales e internacionales, con mayor ocupación en la Ciudad de México durante el fin de semana de la carrera de Fórmula Uno.
  • Restaurantes, bares y transporte: la asistencia al Autódromo Hermanos Rodríguez incrementa el flujo de consumidores en zonas cercanas y en puntos turísticos.
  • Patrocinadores: Telcel, Infinitum y Claro obtienen exposición en el monoplaza de Checo Pérez, la indumentaria, las transmisiones y las activaciones con sus fanáticos.
  • Ventas digitales: las marcas pueden asociar promociones, campañas en redes sociales, sorteos y productos exclusivos con la presencia de Checo Pérez.
  • Audiencia televisiva y plataformas: el piloto mexicano en pista suele aumentar el interés local por las carreras y sus contenidos previos.
  • Autódromo Hermanos Rodríguez: la carrera fortalece su posición como la gran fiesta, la sede de espectáculos deportivos internacionales y favorece la continuidad de inversiones en el recinto de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.
  • Automovilismo mexicano: la figura de Sergio Pérez puede atraer atención hacia categorías formativas, escuelas de karting, auspicios y jóvenes pilotos que buscan seguir sus pasos para triunfar en el deporte motor.

Programación del Gran Premio de la Ciudad de México para ver el regreso de Checo Pérez en el país

Sergio Pérez con traje deportivo de Red Bull sostiene un trofeo plateado con los brazos en alto junto a un integrante del equipo.
El piloto mexicano finalizó en la tercera posición con Red Bull Racing (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Viernes 30 de octubre
    • Práctica Libre 1: 12:30 a 13:30 horas
    • Práctica Libre 2: 16:00 a 17:00 horas
  • Sábado 31 de octubre
    • Práctica Libre 3: 11:30 a 12:30 horas
    • Clasificación: 15:00 a 16:00 horas
  • Domingo 1 de noviembre
    • Carrera en la Ciudad de México: 14:00 horas

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