La frase de Benito Juárez que Alejandro Murat no pudo recitar de memoria en pleno discurso a pesar de ser oaxaqueño

Alejandro Murat tuvo dificultades para recordar de memoria la frase de Benito Juárez durante su intervención en el Senado.

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El senador de Morena, Alejandro Murat Hinojosa, tuvo dificultades para citar de memoria una de las frases más conocidas de Benito Juárez durante una intervención en el Pleno del Senado.

Al intentar pronunciar el enunciado “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, el legislador interrumpió la expresión, modificó algunas palabras y retomó la cita antes de continuar con su discurso.

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El momento fue difundido en redes sociales y generó comentarios sobre la intervención del exgobernador de Oaxaca, quien utilizó la referencia al Benemérito de las Américas para argumentar sobre los principios que, sostuvo, deben orientar la política exterior de México.

La frase completa de Juárez es: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Alejandro Murat tropieza al recordar la célebre frase de Benito Juárez. (Foto: redes sociales)

Durante su participación, Murat comenzó con una formulación distinta y después repitió parte del enunciado hasta completar la expresión correcta.

¿Qué dijo Alejandro Murat al citar la frase de Benito Juárez?

En su intervención, el senador introdujo la referencia con las palabras: “Como dice aquí en este recinto”, antes de comenzar a pronunciar la frase.

Sin embargo, en un primer intento dijo “la defensa de…” y volvió a empezar la oración.

Finalmente, completó la cita con la expresión “el respeto al derecho ajeno es la paz” y siguió con su argumento sobre la importancia de defender las visiones de México.

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La intervención también motivó comentarios en redes sociales sobre la dificultad que tuvo el legislador para recordar el enunciado.

Alejandro Murat se trabó al recordar la frase de Benito Juárez y tuvo que corregirse durante su discurso en el Senado.

Murat pidió leer un artículo de la Constitución antes de su discurso

Antes de citar a Juárez, el senador solicitó una moción de ilustración para que se leyera el artículo 89, fracción décima, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El apartado establece las facultades y obligaciones del presidente en materia de política exterior, entre ellas la dirección de esa política y la celebración de tratados internacionales, sujetos a la aprobación del Senado.

Durante la lectura se mencionaron principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional, la protección de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

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Antes de desarrollar sus argumentos, Alejandro Murat solicitó que se leyera el artículo 89, fracción décima, de la Constitución. Foto/Cuartoscuro

Una vez atendida su petición, Murat retomó la palabra para responder a los señalamientos que, según dijo, habían realizado otras senadoras y senadores.

Los argumentos de Alejandro Murat sobre el liderazgo internacional de México

El legislador llamó a privilegiar los argumentos y los hechos por encima de las descalificaciones y las diferencias ideológicas.

A partir de esa postura, defendió la actuación del gobierno mexicano en el escenario internacional y planteó varias preguntas sobre la relación del país con otras naciones.

Entre los temas que abordó durante su participación se encuentran:

La relación con la Unión Europea: mencionó el nuevo acuerdo global y su alcance en materia de democracia, Estado de derecho , derechos laborales, medio ambiente y comercio.

El vínculo con Canadá: hizo referencia a la visita del primer ministro Mark Carney y a la posibilidad de establecer una nueva relación con México.

El comercio con Estados Unidos: destacó la posición exportadora de México y la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) .

La seguridad y la migración: citó cifras sobre reducciones en homicidios, tráfico de fentanilo y migración irregular.

El senador de Morena defendió la posición de México en el escenario internacional y destacó sus relaciones comerciales, diplomáticas y de seguridad con otros países. REUTERS/Rebecca Cook

¿Por qué se relaciona a Alejandro Murat con Oaxaca?

Aunque el senador nació en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mantiene una trayectoria política vinculada con Oaxaca. Es hijo de José Murat Casab, quien también gobernó esa entidad, y encabezó el gobierno estatal entre 2016 y 2022.

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Alejandro Murat llegó a la gubernatura bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y posteriormente se incorporó a Morena. En 2024 se integró a este partido y obtuvo un escaño en el Senado.

Su vínculo con Oaxaca explica que su origen familiar y su paso por el gobierno estatal formen parte de las referencias sobre su trayectoria pública.

Sin embargo, el episodio ocurrido en el Senado estuvo relacionado específicamente con su intento de citar a Benito Juárez durante un discurso centrado en la política exterior mexicana.

Al concluir su participación, Murat reiteró su defensa del diálogo y del derecho internacional como elementos centrales de la actuación de México ante los desafíos globales.

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