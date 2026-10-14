México

La frase de Benito Juárez que Alejandro Murat no pudo recitar de memoria en pleno discurso a pesar de ser oaxaqueño

El legislador confundió la célebre cita durante su intervención en el Pleno y necesitó leerla para continuar con su discurso

Alejandro Murat tuvo dificultades para recordar de memoria la frase de Benito Juárez durante su intervención en el Senado.
Guardar

El senador de Morena, Alejandro Murat Hinojosa, tuvo dificultades para citar de memoria una de las frases más conocidas de Benito Juárez durante una intervención en el Pleno del Senado.

Al intentar pronunciar el enunciado “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, el legislador interrumpió la expresión, modificó algunas palabras y retomó la cita antes de continuar con su discurso.

PUBLICIDAD

El momento fue difundido en redes sociales y generó comentarios sobre la intervención del exgobernador de Oaxaca, quien utilizó la referencia al Benemérito de las Américas para argumentar sobre los principios que, sostuvo, deben orientar la política exterior de México.

La frase completa de Juárez es: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Alejandro Murat tropieza al recordar la célebre frase de Benito Juárez. (Foto: redes sociales)
Alejandro Murat tropieza al recordar la célebre frase de Benito Juárez. (Foto: redes sociales)

Durante su participación, Murat comenzó con una formulación distinta y después repitió parte del enunciado hasta completar la expresión correcta.

¿Qué dijo Alejandro Murat al citar la frase de Benito Juárez?

En su intervención, el senador introdujo la referencia con las palabras: “Como dice aquí en este recinto”, antes de comenzar a pronunciar la frase.

Sin embargo, en un primer intento dijo “la defensa de…” y volvió a empezar la oración.

Finalmente, completó la cita con la expresión “el respeto al derecho ajeno es la paz” y siguió con su argumento sobre la importancia de defender las visiones de México.

PUBLICIDAD

La intervención también motivó comentarios en redes sociales sobre la dificultad que tuvo el legislador para recordar el enunciado.

Alejandro Murat se trabó al recordar la frase de Benito Juárez y tuvo que corregirse durante su discurso en el Senado.
Alejandro Murat se trabó al recordar la frase de Benito Juárez y tuvo que corregirse durante su discurso en el Senado.

Murat pidió leer un artículo de la Constitución antes de su discurso

Antes de citar a Juárez, el senador solicitó una moción de ilustración para que se leyera el artículo 89, fracción décima, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El apartado establece las facultades y obligaciones del presidente en materia de política exterior, entre ellas la dirección de esa política y la celebración de tratados internacionales, sujetos a la aprobación del Senado.

Durante la lectura se mencionaron principios como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional, la protección de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Alejandro Murat
Antes de desarrollar sus argumentos, Alejandro Murat solicitó que se leyera el artículo 89, fracción décima, de la Constitución. Foto/Cuartoscuro

Una vez atendida su petición, Murat retomó la palabra para responder a los señalamientos que, según dijo, habían realizado otras senadoras y senadores.

Los argumentos de Alejandro Murat sobre el liderazgo internacional de México

El legislador llamó a privilegiar los argumentos y los hechos por encima de las descalificaciones y las diferencias ideológicas.

A partir de esa postura, defendió la actuación del gobierno mexicano en el escenario internacional y planteó varias preguntas sobre la relación del país con otras naciones.

Entre los temas que abordó durante su participación se encuentran:

  • La relación con la Unión Europea: mencionó el nuevo acuerdo global y su alcance en materia de democracia, Estado de derecho, derechos laborales, medio ambiente y comercio.
  • El vínculo con Canadá: hizo referencia a la visita del primer ministro Mark Carney y a la posibilidad de establecer una nueva relación con México.
  • El comercio con Estados Unidos: destacó la posición exportadora de México y la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
  • La seguridad y la migración: citó cifras sobre reducciones en homicidios, tráfico de fentanilo y migración irregular.
El senador de Morena defendió la posición de México en el escenario internacional y destacó sus relaciones comerciales, diplomáticas y de seguridad con otros países. REUTERS/Rebecca Cook
El senador de Morena defendió la posición de México en el escenario internacional y destacó sus relaciones comerciales, diplomáticas y de seguridad con otros países. REUTERS/Rebecca Cook

¿Por qué se relaciona a Alejandro Murat con Oaxaca?

Aunque el senador nació en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mantiene una trayectoria política vinculada con Oaxaca. Es hijo de José Murat Casab, quien también gobernó esa entidad, y encabezó el gobierno estatal entre 2016 y 2022.

Alejandro Murat llegó a la gubernatura bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y posteriormente se incorporó a Morena. En 2024 se integró a este partido y obtuvo un escaño en el Senado.

Su vínculo con Oaxaca explica que su origen familiar y su paso por el gobierno estatal formen parte de las referencias sobre su trayectoria pública.

Sin embargo, el episodio ocurrido en el Senado estuvo relacionado específicamente con su intento de citar a Benito Juárez durante un discurso centrado en la política exterior mexicana.

Al concluir su participación, Murat reiteró su defensa del diálogo y del derecho internacional como elementos centrales de la actuación de México ante los desafíos globales.

Temas Relacionados

Alejandro MuratBenito JuárezSenado de la RepúblicaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Olga Sana revela el tratamiento que tomará tras su cirugía de cáncer de mama: “Yo no quiero quimio”

Tras su mastectomía por cáncer de mama, la comediante aguarda sus estudios de patología con la meta de evitar las quimioterapias

Olga Sana revela el tratamiento que tomará tras su cirugía de cáncer de mama: “Yo no quiero quimio”

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de octubre? Continúan afectaciones al MB por movilización en el centro de la CDMX

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 14 de octubre? Continúan afectaciones al MB por movilización en el centro de la CDMX

Cómo recuperar el blanco de las cortinas del baño sin usar cloro

La humedad que queda atrapada después de cada ducha es una de las principales causas de las manchas en las cortinas

Cómo recuperar el blanco de las cortinas del baño sin usar cloro

Rafa Márquez visita a Rayados: el seleccionador ya piensa en el próximo rival del Tri

El entrenador de la Selección Nacional de México acudió a El Barrial, donde presenció la práctica del plantel dirigido por Matías Almeyda

Rafa Márquez visita a Rayados: el seleccionador ya piensa en el próximo rival del Tri

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen 3 miembros del "Grupo operativo 666" tras un enfrentamiento armado en Oaxaca: dos elementos policiales resultaron heridos

Caen 3 miembros del "Grupo operativo 666" tras un enfrentamiento armado en Oaxaca: dos elementos policiales resultaron heridos

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de octubre: capturan en Jalisco a líder de Los Cromos

Queda en libertad “La Rana”, miembro de los Zetas implicado en el incendio del Casino Royale de Monterrey

Audiencia de Ovidio Guzmán López se pospone una vez más en EEUU: se presentará ante la Corte en abril de 2027

Sigue la violencia en Escuinapa: asesinan al exlíder ganadero “Pancho Salcido” frente a negocio familiar

ENTRETENIMIENTO

Laura Bozzo es trasladada en ambulancia a la CDMX tras operación de úlcera gástrica

Laura Bozzo es trasladada en ambulancia a la CDMX tras operación de úlcera gástrica

Misteriosos anuncios de U2 aparecen en CDMX: las teorías de los fans incluyen algo especial en el Zócalo

Olga Sana revela el tratamiento que tomará tras su cirugía de cáncer de mama: “Yo no quiero quimio”

A 14 años de su divorcio, Carlos Hermosillo se volverá a casar: quién es su prometida Vanesa Jiménez

José Luis Reséndez suma acusaciones: filtran video de agresión contra su pareja

DEPORTES

Emanuel Navarrete viajará a Texas con una promesa: derrotar a O’Shaquie Foster y arrebatar el título CMB superpluma

Emanuel Navarrete viajará a Texas con una promesa: derrotar a O’Shaquie Foster y arrebatar el título CMB superpluma

Rafa Márquez visita a Rayados: el seleccionador ya piensa en el próximo rival del Tri

Con terrible falla de Santiago Giménez, Porto deja escapar la victoria ante el Real Betis de Álvaro Fidalgo

Checo Pérez, el piloto que encendió la pasión de México por la Fórmula 1

Selección Mexicana esperará el regreso de Raúl Jiménez tras operación de rodilla: el mensaje de aliento que Duilio Davino dedicó al delantero