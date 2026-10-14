México

José Luis Reséndez suma acusaciones: filtran video de agresión contra su pareja

Filtran video donde el actor José Luis Reséndez agrede a su pareja actual, el archivo registra golpes, insultos y la súplica de la víctima

(Foto: captura de pantalla de Telemundo)
(Foto: captura de pantalla de Telemundo)
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El actor José Luis Reséndez enfrenta nuevas acusaciones por violencia doméstica tras la filtración de un video registrado durante una discusión con su pareja actual.

En la grabación, difundida este 14 de octubre en el programa de espectáculos Todo para la mujer, se percibe el sonido de un impacto físico y el reclamo inmediato de la víctima hacia el intérprete: “¿Por qué me golpeas?”.

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Ante las agresiones verbales y el maltrato dentro del inmueble, la mujer rompe en llanto y le exige reiteradamente al actor que le permita abandonar la habitación. “No, José Luis, no, déjame, por favor, déjame salir”, suplica la pareja durante el altercado.

El intérprete la confronta con lenguaje altisonante y le ordena en múltiples ocasiones guardar silencio con la frase “cállate el hocico”.

Mientras la víctima le pide detener los golpes y le recrimina “no me escupas”, Reséndez insiste en acallarla y menciona de manera abrupta que deben acudir por una menor de edad.

El registro visual del archivo muestra únicamente el piso de azulejo, mobiliario doméstico y las piernas del agresor de pie frente a la víctima.

La difusión de este material desató indignación entre el público y sumó un nuevo antecedente a los señalamientos por conducta violenta contra el expresentador.

El registro visual del archivo muestra únicamente el piso de azulejo, mobiliario doméstico y las piernas del agresor de pie frente a la víctima.
El video muestra únicamente el piso de azulejo, mobiliario doméstico y las piernas del agresor de pie frente a la víctima. (Captura de pantalla )

Vanessa Arias acusó al actor de violencia física e intento de feminicidio

El antecedente de violencia doméstica contra José Luis Reséndez involucra las declaraciones públicas de la actriz Vanessa Arias. Durante entrevistas en el podcast Punto y Seguimos y el programa ¡Siéntese Quien Pueda!, Arias relató el maltrato experimentado durante cinco años de noviazgo.

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La actriz afirmó que sufrió golpes diarios y maltrato psicológico constante por parte de Reséndez. En sus declaraciones, Arias expuso que el actor la obligaba a mirarse al espejo mientras realizaba comentarios despectivos sobre su apariencia física.

Arias detalló un episodio específico en el que el actor la arrojó por las escaleras de la vivienda. La caída le provocó la fractura de una costilla, un hecho que la víctima mantuvo en silencio ante sus familiares durante años.

El control ejercido por el actor abarcaba también la vida laboral de la actriz. Según su testimonio, Reséndez reaccionaba de forma violenta si ella llegaba cinco minutos tarde a la casa o si saludaba a compañeros de trabajo en las instalaciones de Televisa.

La relación concluyó cuando Arias descubrió al actor con otra persona en la habitación de su domicilio. Años después del rompimiento, la actriz acudió a terapia psicológica para superar las secuelas de la violencia vivida.

Reséndez reaccionó a las acusaciones de Arias a través de transmisiones en vivo en la plataforma TikTok. El actor desestimó los señalamientos, los calificó como intentos de difamación y exigió la presentación de denuncias formales ante las autoridades correspondientes.

La actriz Vanessa Arias afirmó que sufrió golpes diarios y maltrato psicológico constante por parte de Reséndez.
La actriz Vanessa Arias afirmó que sufrió golpes diarios y maltrato psicológico constante por parte de Reséndez durante su noviazgo. (IG: vannearias)

El retiro de la televisión abierta en 2018 inició una serie de conflictos

José Luis Reséndez inició su carrera en el modelaje tras quedar como finalista en el certamen Míster Mundo en 2003. Posteriormente ingresó al Centro de Educación Artística y participó en producciones como La madrastra, Alborada y Destilando amor.

Su papel más conocido llegó con la telenovela Señora Acero, producción de la cadena Telemundo donde interpretó a un personaje antagónico. Sin embargo, en octubre de 2018 el actor anunció su retiro definitivo de la televisión abierta mexicana.

El retiro ocurrió tras disputas contractuales con la televisora por discrepancias salariales. Reportes en publicaciones de espectáculos señalaron que el actor enfrentó vetos laborales debido a dificultades de conducta en los foros de trabajo.

Tras su alejamiento de las producciones dramáticas, el actor concentró su actividad en redes sociales.

En plataformas digitales sostuvo pleitos públicos con figuras del entretenimiento como el comediante Franco Escamilla y el conductor Adrián Marcelo.

Dice que sí ya no se meterá en la vida de otras personas. | Crédito: QuébuenChisme

Reséndez también protagonizó enfrentamientos verbales con la drag queen Turbulence y la creadora de contenido Wendy Guevara.

Los usuarios de redes sociales criticaron en diversas ocasiones los comentarios emitidos por el expresentador en sus transmisiones.

En los últimos años, el actor realizó transmisiones en vivo de manera cotidiana para obtener ingresos mediante aportaciones de sus seguidores.

Su cambio de aspecto físico y su negativa a mostrarse de cuerpo completo en los videos generaron múltiples especulaciones.

Las recientes revelaciones añaden un nuevo expediente a los antecedentes de acusaciones por agresión que rodean la vida personal del actor en México.

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