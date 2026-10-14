México

Quedan presos los cuatro policías municipales de Zamora acusados de robar pertenencias a víctimas de ataque armado: un juez los procesó

La autoridad judicial declaró que fue legal la detención de los servidores públicos y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria

La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer la captura de los cuatro elementos municipales el pasado 5 de octubre. (imagen ilustrativa) Crédito: Facebook - Policía Zamora
La Fiscalía General del Estado de Michoacán dio a conocer la captura de los cuatro elementos municipales el pasado 5 de octubre. (imagen ilustrativa) Crédito: Facebook - Policía Zamora
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Un juez de Control vinculó a proceso a cuatro policías municipales de Zamora, Michoacán, acusados de robar un perro, cinco teléfonos celulares y un arma de fuego dentro de un bar donde horas antes un comando armado mató a cuatro personas. El juzgador calificó de legal la detención de los elementos, les fijó prisión preventiva justificada y otorgó dos meses para la investigación complementaria.

Los procesados fueron identificados como Luis Felipe “N”, Héctor Vladimir “N”, Genaro “N” y Pedro Cristian “N”. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) los acusa de tres delitos:

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  • Robo calificado grave
  • Ejercicio ilícito de servicio público
  • Posesión de armas de uso exclusivo del ejército y las fuerzas armadas

El ataque armado dejó cuatro muertos la noche del 2 de octubre en el bar El Nuevo Quijote

La noche del viernes 2 de octubre, un grupo de hombres armados irrumpió con rifles de alto calibre contra los comensales del bar El Nuevo Quijote, ubicado en la colonia Las Fuentes de Zamora. El ataque dejó un saldo de cuatro personas muertas —tres hombres y una mujer— y tres heridos más, según confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas, mientras las víctimas escuchaban música regional mexicana, de acuerdo con reportes extraoficiales. Personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Guardia Civil de Michoacán y la propia Policía Municipal acudieron al sitio, mientras Tránsito Municipal cerró la circulación en la avenida Virrey de Mendoza.

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La agresión directa ocurrió cerca de las 23 horas del pasado 2 de octubre. Crédito: Redes sociales / Google Maps
La agresión directa ocurrió cerca de las 23 horas del pasado 2 de octubre. Crédito: Redes sociales / Google Maps

Uno de los heridos, con impacto de bala en la cabeza, fue trasladado a un hospital particular de Zamora, donde permaneció en estado reservado.

Las primeras investigaciones atribuyeron el hecho a disputas entre células del narcotráfico por el control de la producción y el tráfico de drogas, además de la extorsión a empresarios, comerciantes y transportistas en la región.

La Policía de Zamora difundió un comunicado el 3 de octubre en su página de Facebook en el que también confirmó la cifra de cuatro personas fallecidas y tres heridos por arma de fuego tras el ataque en el bar El Nuevo Quijote. La corporación municipal informó además que reforzó la presencia y los recorridos de vigilancia en la colonia Las Fuentes como respuesta inmediata al ataque.

La FGE detuvo a los agentes el 5 de octubre tras hallar los objetos en su patrulla

Tres días después del ataque, el 5 de octubre, la FGE dio a conocer la aprehensión de los cuatro elementos de la Policía Municipal de Zamora por su posible responsabilidad en dos delitos: robo calificado grave y ejercicio ilícito del servicio público. Los agentes habían acudido al bar como primeros respondientes.

Durante las actuaciones ministeriales y periciales, personal de la FGE advirtió alteraciones en el lugar, así como la ausencia del equipo de almacenamiento de las cámaras de videovigilancia del establecimiento. Ese hallazgo derivó en una inspección más amplia sobre los movimientos de los agentes tras su paso por el sitio.

La Policía de Investigación de la FGE revisó entonces el vehículo oficial en el que se trasladaban los cuatro policías y localizó varios teléfonos celulares, un arma de fuego calibre .40 con cargador abastecido y un ejemplar canino. Según las diligencias realizadas en ese momento, los objetos habrían sido sustraídos del establecimiento.

Con esos elementos, los cuatro servidores públicos quedaron detenidos y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Los objetos localizados quedaron asegurados para determinar su procedencia, mientras que el ejemplar canino —un bulldog inglés color café— quedó bajo resguardo de las autoridades.

El día que la FGE informó la captura de los cuatro policías, únicamente revelaron los señalamientos por dos delitos, acusación que se fortaleció por el hallazgo del arma corta.

El Juez de Control calificó legal la detención y fijó prisión preventiva justificada

Con el expediente integrado, el Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zamora condujo a los cuatro imputados ante la autoridad judicial. De acuerdo con los datos revelados, los agentes presuntamente se apoderaron ilegalmente de un perro, cinco teléfonos celulares y un arma que se encontraban dentro del bar donde había personas sin vida.

Primer plano de manos esposadas de una persona entre los barrotes de una celda. Se observa un brazo tatuado y vestimenta clara.
Los policías municipales permanecerán en prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la audiencia inicial, el Juez de Control valoró los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y calificó de legal la detención de los cuatro policías. Con esa base, resolvió vincularlos a proceso por los delitos de robo calificado grave, ejercicio ilícito de servicio público y posesión de armas de uso exclusivo del ejército y las fuerzas armadas.

El juzgador fijó prisión preventiva justificada para los cuatro procesados y otorgó un plazo de dos meses para que el Ministerio Público desahogara la investigación complementaria del caso. La FGE señaló que su actuación se apegó al debido proceso para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las y los michoacanos.

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