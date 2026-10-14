Diputada del PAN exige comparecencia del secretario de Seguridad de Morelos y plantea su renuncia

El grupo parlamentario del PAN formalizará la solicitud ante el Congreso local para que el titular de la seguridad rinda cuentas. Crédito: Gobierno del Estado de Morelos

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La diputada Andrea Gordillo exigió la comparecencia del secretario de Seguridad de Morelos, José Luis Bucio Quiroz, y planteó su renuncia si no presenta resultados, declaró este 14 de octubre. La legisladora del PAN anunció que su grupo parlamentario solicitará la comparecencia durante la sesión del Congreso local.

Gordillo afirmó que Morelos ocupa el primer lugar en homicidios dolosos y en homicidios de jóvenes, mientras las autoridades no muestran acciones para atender el problema. También pidió analizar lo que ocurre en Querétaro y recordó que hace algunos años un gobernador (Graco Ramírez) enfrentó un juicio político por hechos que, dijo, eran menos graves.

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La diputada local sostuvo que la falta de estrategia y capacidad pone en riesgo la integridad de la ciudadanía. Señaló que diputados de Morena se oponen a la comparecencia del secretario, pese a que el grupo parlamentario la plantea desde hace dos semanas.

Gobierno de Morelos libera a “El Güero Gym” para evitar una confrontación con civiles

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, respaldó la decisión de las autoridades de Morelos de liberar a José David "N", identificado como miembro de Pueblos Unidos, para salvar vidas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también dijo que la operación fue para evitar daños en la población civil. Video: Conferencia de prensa matutina

Omar García Harfuch afirmó que la liberación de José David “N”, alias “El Güero Gym”, durante un operativo en Totolapan, Morelos, buscó evitar una confrontación con civiles y salvar la vida de tres agentes retenidos; el titular de la SSPC aseguró que el presunto integrante de Pueblos Unidos será detenido posteriormente.

El operativo del pasado lunes 12 de octubre no estaba diseñado para capturar al hombre, sino para cumplir diligencias del Ministerio Público relacionadas con la recuperación de inmuebles. La detención ocurrió cuando los agentes lo encontraron en flagrancia, explicó el funcionario durante la conferencia matutina de este martes.

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Harfuch sostuvo que el despliegue estatal no contaba con el número de elementos necesario para enfrentar la reacción que provocó la captura. “No era una operación específicamente para detener a esta persona, por eso el estado de fuerza que llevaban no era el suficiente, no había el suficiente acompañamiento del Gabinete de Seguridad”, señaló.

Tras la detención, civiles bloquearon los accesos a Totolapan y presuntos miembros de Pueblos Unidos retuvieron a tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente. Uno de los integrantes de la corporación sufrió una lesión por disparo de arma de fuego.

Captura provocó bloqueos en Totolapan y otras localidades

El operativo de las autoridades en Morelos buscaba la recuperación de inmuebles y no la detención planificada del objetivo delictivo. (Archivo Infobae)

Los cierres se extendieron a Nepopulco, Santa Rosa, Yautepec y al tramo México-Cuautla, a la altura del kilómetro 88. Transportistas y habitantes cerraron entronques con camionetas, incendiaron neumáticos y derribaron árboles para impedir el paso de las corporaciones.

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En Santa Rosa y Capulín también se registraron vehículos incendiados, hechos que fueron documentados en videos difundidos por usuarios de redes sociales.

La operación fue encabezada por personal de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos. Ante la retención de los funcionarios y la agresión contra uno de los agentes, las autoridades estatales decidieron liberar a José David “N”.

Informó la Fiscalía de Morelos en un comunicado que la medida respondió a que “la vida de nuestro personal es una prioridad para la institución”.

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Harfuch respaldó esa decisión y señaló que había “muchísima gente de civil” en las calles. “El hecho de que el estado haya tomado la decisión de liberar a esta persona para evitar una confrontación mayor con la población civil, en efecto, es para salvar vidas”, declaró.

El secretario añadió que la liberación no implica que el caso quede sin consecuencias penales. “Esto no significa que este sujeto vaya a quedar impune, lo vamos a detener”, aseguró.

Sheinbaum pide esclarecer la liberación de “El Güero Gym”

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la decisión para resguardar la vida de civiles. Foto: Gabinete de Seguridad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también avaló la decisión tomada en Morelos al considerar que buscó evitar la muerte de civiles. La mandataria descartó que los bloqueos demostraran la existencia de una amplia base social de respaldo al grupo criminal.

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Sheinbaum indicó que el gobierno federal espera que las autoridades de Morelos expliquen a detalle las circunstancias de la captura y posterior liberación de “El Güero Gym”, ocurrida mientras tres funcionarios estatales permanecían retenidos.

De acuerdo con Harfuch, Pueblos Unidos mantiene actividades relacionadas con extorsión, robo de vehículo, homicidios y venta de drogas. El funcionario recordó que en Esperanza, Puebla, hubo otro operativo en el que no se concretó una detención debido a la retención de integrantes de corporaciones de seguridad, aunque el objetivo criminal fue arrestado después.

Tras Gente Nueva y La Empresa surgió Pueblos Unidos

La célula delictiva Pueblos Unidos adopta nuevos nombres tras la captura de sus operadores en la región oriente de Morelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pueblos Unidos no sería un grupo nuevo, sino la denominación más reciente de una misma célula criminal que antes operó como Gente Nueva y “La Empresa”. Cada cambio de nombre coincidió con detenciones que debilitaron la imagen de la organización frente a autoridades y habitantes de la zona.

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En agosto de 2024, la FGE, la Sedena y la Guardia Nacional realizaron un operativo en el ejido San Marcos, en Totolapan, contra células de Gente Nueva. Las corporaciones aseguraron armas largas, cartuchos, equipo táctico, droga y vehículos.

La transición hacia “La Empresa” ocurrió después de la captura, en marzo de 2025, de Rafael “N”, “El Niño de Oro”, un operador cercano de Araujo Bernard. Tras esa detención, “El Barbas” habría formado su propia organización, antecedente directo de Pueblos Unidos.