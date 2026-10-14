Cuáles son los cargos e investigaciones que Naim Darrechi enfrentaría en España y México tras su presunta detención

Naim Darrechi suma procesos penales pendientes en España y denuncias por presunta agresión sexual en México tras su retención en el aeropuerto de Madrid. (IG: naimdarrechitv)

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El creador de contenido Naim Darrechi enfrentaría procesos penales en España y denuncias por agresión en México tras su presunta detención este 14 de octubre en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El joven habría sido retenido por las autoridades migratorias españolas al desembarcar en la capital europea.

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La alerta sobre su situación legal comenzó cuando el creador de contenido Derek Trejo difundió en sus plataformas digitales un mensaje recibido por parte del influencer.

Trejo indicó que se encontraba a la espera del influencer en la terminal aérea madrileña cuando ocurrió la interrupción de su tránsito.

Hasta el momento, la Policía Nacional de España no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación jurídica del influencer de 24 años.

Tampoco se precisa si permanece bajo custodia policial o si se le otorgó libertad con medidas cautelares en la capital española.

La alerta sobre su situación legal comenzó cuando el creador de contenido Derek Trejo difundió en sus plataformas digitales un mensaje recibido por parte de Naim.

Una orden de búsqueda y captura pendiente en territorio español

En España, Naim Darrechi arrastra un expediente penal abierto desde 2021 derivado de una alteración del orden público en Palma de Mallorca.

Durante una intervención policial por aglomeraciones en la vía pública, el influencer agredió a un agente de la Policía Local, hecho por el que fue procesado por desobediencia y atentado a la autoridad.

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La Fiscalía de las Islas Baleares solicitó una condena de seis meses de prisión y una sanción económica de 1,800 euros por estos hechos. Tras no comparecer a las citaciones judiciales obligatorias en los juzgados españoles, un juez dictó una orden de búsqueda y captura para lograr su puesta a disposición judicial.

Adicionalmente, el Ministerio de Igualdad de España promovió una denuncia en la Fiscalía tras las declaraciones del influencer en una entrevista digital.

En ese espacio, Darrechi afirmó que engañaba a sus parejas sexuales al decirles que era estéril para no utilizar preservativo durante las relaciones sexuales.

El Consejo de Gobierno de las Islas Baleares respaldó la acción legal penal bajo el señalamiento de presunto abuso sexual mediante engaño y atentado contra los derechos sexuales y reproductivos.

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Las leyes españolas sancionan el retiro no consentido del preservativo o el engaño deliberado sobre su uso con penas de hasta cuatro años de cárcel.

En España, Naim Darrechi arrastra un expediente penal abierto desde 2021 (@naimdarrechi)

Las acusaciones por violencia sexual iniciadas en México

En territorio mexicano, las investigaciones giran en torno a los hechos registrados la noche del 27 de septiembre durante la celebración del cumpleaños del creador de contenido Abelito en un club nocturno.

Durante el evento, varios asistentes registraron interacciones que derivaron en denuncias públicas y penales.

Cristina Romero, madre de Abelito, presentó una denuncia formal ante las autoridades mexicanas por presunta violencia sexual y tocamientos sin consentimiento contra tres personas.

Entre los señalados identificados por sus iniciales figura N.A.D., correspondiente al nombre del influencer de origen español.

Cristina Romero, mamá de Abelito, anuncia acciones legales contra Naim Darrechi y Agustín Fernández (@lamamadeabelito)

En su comunicado oficial, Cristina Romero ratificó que acudió a las instancias legales competentes en la Ciudad de México para iniciar las carpetas de investigación correspondientes.

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La denunciante recalcó la necesidad de erradicar cualquier tipo de agresión física o verbal cometida hacia las mujeres en espacios públicos o privados.

Días después del evento y tras la difusión de los señalamientos, Naim Darrechi abordó un vuelo internacional con destino a Sudamérica y posterior escala en Madrid.

El influencer sostuvo en sus transmisiones que el traslado formaba parte de compromisos laborales programados previamente.

El influencer Naim Darrechi se muestra caminando por los pasillos de un aeropuerto mientras habla frente a la cámara. La grabación se difunde tras darse a conocer una denuncia en su contra por presunta agresión sexual en México.

Antecedentes de faltas administrativas en el aeropuerto capitalino

Los problemas del influencer con autoridades migratorias y de seguridad no son recientes en la Ciudad de México.

En mayo de 2026, elementos de la Secretaría de Marina y de la policía capitalina lo detuvieron a su llegada al AICM tras desembarcar de un vuelo procedente de Puerto Vallarta.

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El reporte del personal del avión señaló que el creador de contenido utilizó un dispositivo de vapeo a bordo e incurrió en presuntos actos de discriminación hacia la tripulación.

Las autoridades lo trasladaron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de donde obtuvo la libertad horas más tarde tras rendir declaración.

Naim Darrechi fue detenido el 27 de mayo de 2026 en el aeropuerto de la Ciudad de México. (TikTok: @yoseliine.g)

Anteriormente, en 2023, el joven también registró una detención por alterar el orden público en la ciudad de Veracruz, de donde salió tras cubrir una multa ante el juez cívico correspondiente.

La acumulación de incidentes en recintos aeroportuarios refleja un patrón recurrente de conflictos con fuerzas de seguridad en ambos países.

La falta de confirmación judicial en España mantiene bajo reserva las medidas cautelares que impondrán los juzgados de Madrid en caso de ejecutarse formalmente la orden de aprehensión dictada en su país natal.

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La atención pública permanece centrada en las notificaciones que emita el Ministerio del Interior español o los juzgados de la capital.